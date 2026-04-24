IPL 2026: తోపుగాళ్ల తొండాట.! కోట్లు పోసి కొంటే.. కాసేపు కూడా క్రీజులో ఉండట్లే.. లిస్టు చూస్తే షాకే
IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో భారీ ధరలు దక్కించుకున్న పలువురు స్టార్ ఆటగాళ్లు తమ ప్రదర్శనతో నిరాశపరుస్తున్నారు. 27 కోట్లు పలికిన రిషబ్ పంత్, 25.2 కోట్లు వెచ్చించిన కెమెరాన్ గ్రీన్, 21 కోట్ల నికోలస్ పూరన్ వంటి ఆటగాళ్లు..
జట్ల అవసరాలను బట్టి ఆటగాళ్లకు భారీ ధర
ఐపీఎల్ వేలంలో కొన్నిసార్లు జట్ల అవసరాలను బట్టి ఆటగాళ్లకు వారి స్థాయికి మించిన రేటు పలుకుతుంది. అయితే, రికార్డు ధర దక్కించుకున్న ఆటగాళ్లు మైదానంలో కూడా అదే స్థాయిలో మెరుపులు మెరిపించిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో కూడా భారీ ధర తెచ్చుకున్న పలువురు స్టార్ క్రికెటర్లు తమ ఆటతీరుతో అభిమానులను, యాజమాన్యాలను తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తున్నారు.
రికార్డు ధరకు తగని ప్రదర్శన: పంత్, గ్రీన్
రిషబ్ పంత్: ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా 27 కోట్ల రూపాయలకు లక్నో సూపర్ జైంట్స్ పంత్ను దక్కించుకుంది. అయితే కెప్టెన్గా జట్టును సమర్థంగా నడిపించలేకపోవడమే కాకుండా, బ్యాటర్గా కూడా కేవలం సాధారణ ప్రదర్శనకే పరిమితమయ్యాడు.
కెమెరాన్ గ్రీన్: కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఇతని కోసం 25.2 కోట్లు వెచ్చించింది. కానీ ఏడు మ్యాచుల్లో కేవలం 162 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. అటు బౌలింగ్లోనూ ఏడు మ్యాచుల్లో కలిపి కేవలం ఆరు ఓవర్లు మాత్రమే వేసి ఒకే ఒక్క వికెట్ తీశాడు.
సిఎస్కే పెట్టుబడులు విఫలం: కార్తీక్, ప్రశాంత్ వీర్
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఎవరూ ఊహించని విధంగా దేశవాళీ కుర్రాళ్లైన కార్తీక్ శర్మ, ప్రశాంత్ వీర్లపై ఒక్కొక్కరికి 14.22 కోట్ల భారీ ధర పెట్టింది.
కార్తీక్ శర్మ: హిట్టర్గా పేరున్నప్పటికీ వరుసగా 18, 1, 6 వంటి తక్కువ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యాడు.
ప్రశాంత్ వీర్: ఒక ఇన్నింగ్స్లో 43 పరుగులు చేసినప్పటికీ అది జట్టుకు పెద్దగా ఉపయోగపడలేదు. పైగా స్పిన్నర్ అయిన అతనికి రెండు మ్యాచుల్లోనూ బౌలింగ్ చేసే అవకాశం రాలేదు. వీరి ప్రదర్శన ప్రభావవంతంగా లేకపోవడంతో సిఎస్కే వీరిని తుది జట్టు నుండి పక్కన పెట్టింది.
సన్రైజర్స్కు లివింగ్స్టన్ సెగ.. లక్నోకు పూరన్ తలనొప్పి
లియామ్ లివింగ్స్టన్: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 13 కోట్లు పెట్టి కొనుగోలు చేసిన ఈ ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ ఆటతీరు అత్యంత దారుణంగా ఉంది. ఆడిన రెండు మ్యాచుల్లోనూ తక్కువ స్కోర్లకే వెనుదిరగడంతో, తదుపరి మ్యాచుల్లో ఇతనికి చోటు దక్కడం సందేహంగా మారింది.
నికోలస్ పూరన్: 21 కోట్ల భారీ ధరతో లక్నోకు ఆడుతున్న పూరన్, ఆరు మ్యాచుల్లో ఒక్కసారి కూడా 20 పరుగుల మార్కును దాటలేకపోవడం గమనార్హం.
సీజన్ ఫలితాలు ఒక గుణపాఠం
కోట్ల రూపాయల ధరను చూసి ఆటగాళ్లపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న జట్లకు, ఈ సీజన్ ఫలితాలు ఒక గుణపాఠంగా మారుతున్నాయి. భారీ ధర పలికిన ఆటగాళ్లు ఇకనైనా తమ స్థాయికి తగ్గట్టుగా రాణిస్తే తప్ప, ఆయా జట్ల ప్లే ఆఫ్ అవకాశాలు మెరుగుపడటం కష్టమే.