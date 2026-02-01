T20 World Cup 2026 : ఇషాన్ కిషన్ దెబ్బకు సంజూ అవుట్.. పక్కా స్కెచ్ !
T20 World Cup 2026 : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభానికి ముందు సునీల్ గవాస్కర్ టీమిండియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ పై చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. సంజూ శాంసన్కు చోటు దక్కకపోవడంపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 కోసం భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ సునీల్ గవాస్కర్ తన అంచనా ప్రకారం టీమిండియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ను వెల్లడించారు. ఈ ఎంపికలో కేరళ స్టార్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్కు చోటు దక్కకపోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. ఇటీవల న్యూజిలాండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో ఇషాన్ కిషన్ అద్భుత ప్రదర్శన చేయడంతో గవాస్కర్ అతని వైపే మొగ్గు చూపారు.
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఫిబ్రవరి 7న అమెరికాతో జరిగే భారత్ తొలి మ్యాచ్కు సంబంధించి గవాస్కర్ తన అభిప్రాయాలను కుండబద్దలు కొట్టినట్లు తెలిపారు. ఫామ్ లేమితో సతమతమవుతున్న శాంసన్ కంటే, దూకుడుగా ఆడుతున్న ఇషాన్ కిషన్ జట్టుకు సరైన ఎంపికని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
సంజూ శాంసన్ వైఫల్యం పై గవాస్కర్ ఏమన్నారంటే?
న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో సంజూ శాంసన్కు సెలెక్టర్లు తగినన్ని అవకాశాలు ఇచ్చారని గవాస్కర్ పేర్కొన్నారు. అయితే, శాంసన్ ఆ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంలో విఫలమయ్యాడు. ఈ సిరీస్లో శాంసన్ కేవలం 46 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇందులో అతని అత్యధిక స్కోరు 24 పరుగులు కావడం గమనార్హం.
ఈ వైఫల్యాల వల్ల శాంసన్ ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతిన్నట్లు కనిపిస్తోందని గవాస్కర్ అన్నారు. ప్రపంచకప్ వంటి మెగా టోర్నీల్లో ఆటగాడి నైపుణ్యం కంటే ఆ సమయంలో అతను ఉన్న ఫామ్ చాలా ముఖ్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువగా ఉన్న ఆటగాడితో ప్రపంచకప్లో రిస్క్ చేయలేమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
చెలరేగిన ఇషాన్ కిషన్.. తిలక్ వర్మ రాక
మరోవైపు, ఇషాన్ కిషన్ కివీస్పై అద్భుత సెంచరీతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. తిరువనంతపురంలో జరిగిన చివరి మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్ కేవలం 43 బంతుల్లోనే 103 పరుగులు చేసి భారత్ భారీ స్కోరు సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ సిరీస్లో మొత్తం 215 పరుగులతో ఇషాన్ అదరగొట్టాడు.
తిలక్ వర్మ జట్టులోకి తిరిగి రావడం కూడా శాంసన్ అవకాశాలను దెబ్బతీస్తోందని గవాస్కర్ చెప్పారు. తిలక్ వర్మ నంబర్ 3 స్థానంలో అత్యంత నమ్మదగిన బ్యాటర్ అని, అతను పూర్తి ఫిట్నెస్తో ఉంటే శాంసన్కు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కడం కష్టమని ఆయన వివరించారు. కిషన్ ఓపెనర్గా వస్తే, తిలక్ వర్మ వన్డౌన్లో బ్యాటింగ్కు దిగుతారని గవాస్కర్ అంచనా వేశారు.
వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతల్లో మార్పులు
సిరీస్లో జరిగిన మరో కీలక పరిణామం వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలు. జట్టులో ప్రధాన వికెట్ కీపర్గా శాంసన్ ఉన్నప్పటికీ, చివరి మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్ కీపింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. ఇది జట్టు యాజమాన్యం ఆలోచనా దృక్పథాన్ని స్పష్టం చేస్తోందని గవాస్కర్ అన్నారు.
ప్రపంచకప్ సంవత్సరంలో ఇలాంటి నిర్ణయాలు ప్రయోగాల కోసం కాకుండా, పక్కా ప్రణాళికతోనే తీసుకుంటారని ఆయన వెల్లడించారు. కిషన్ దూకుడుగా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించడం వల్ల జట్టుకు అదనపు బలం లభిస్తుందని, మధ్య క్రమంలో తిలక్ వర్మ ఉండటం వల్ల బ్యాటింగ్ లైనప్ సమతుల్యంగా మారుతుందని గవాస్కర్ పేర్కొన్నారు.
గవాస్కర్ ఎంచుకున్న భారత ప్లేయింగ్ 11 ఇదే
సునీల్ గవాస్కర్ ఫిబ్రవరి 7న అమెరికాతో జరిగే మ్యాచ్ కోసం తన డ్రీమ్ టీమ్ను ప్రకటించారు. ఈ జట్టులో అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ ఓపెనర్లుగా ఎంపికయ్యారు. నంబర్ 3లో తిలక్ వర్మ, నంబర్ 4లో కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఉన్నారు.
మిడిల్ ఆర్డర్లో రింకూ సింగ్, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్లను ఆల్రౌండర్లుగా గవాస్కర్ ఎంచుకున్నారు. స్పిన్ విభాగంలో కుల్దీప్ యాదవ్కు బదులుగా వరుణ్ చక్రవర్తికి చోటు కల్పించడం విశేషం. పేస్ విభాగంలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్ తమ స్థానాలను సుస్థిరం చేసుకున్నారు.
బౌలింగ్ విభాగంలో కీలక నిర్ణయాలు
బౌలింగ్ విషయంలో గవాస్కర్ తనదైన శైలిలో మార్పులు చేశారు. టీ20 ఫార్మాట్లో 100కు పైగా వికెట్లు తీసిన అనుభవం ఉన్న బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్లు ప్రధాన పేసర్లుగా ఉంటారని చెప్పారు. అయితే స్పిన్ విభాగంలో మాత్రం వరుణ్ చక్రవర్తికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. కివీస్పై అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన వరుణ్, ప్రపంచకప్ పిచ్లపై ప్రభావం చూపుతారని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
గవాస్కర్ ఎంచుకున్న ప్లేయింగ్ ఎలెవన్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), రింకూ సింగ్, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.