Gautam Gambhir : ఒక్క ఫోటో.. వెయ్యి కథలు ! గంభీర్ వేసిన స్కెచ్ మామూలుగా లేదుగా !
Team India : భారత క్రికెట్లో సూపర్ స్టార్ సంస్కృతికి స్వస్తి పలికి, ప్రతిభావంతులైన ప్లేయర్లతో టీమ్ ఇండియాను ప్రపంచ ఛాంపియన్గా మార్చిన గౌతమ్ గంభీర్ వ్యూహాత్మక ప్రయాణం పై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
కోహ్లీ, రోహిత్ లేని లోటు తెలియకుండా.. గంభీర్ మాస్టర్ ప్లాన్ పేలింది
మార్చి 8, 2026.. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఈ తేదీ ఒక సువర్ణ అధ్యాయంగా నిలిచిపోతుంది. మైదానంలో మిగిలిన అందరినీ కమ్మేసే ఒక భారీ మెగాస్టార్ నీడ లేకుండా, భారత్ ఒక ఐసీసీ టోర్నమెంట్ను గెలుచుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ అద్భుత విజయానికి సారథి సూర్యకుమార్ యాదవ్ కావొచ్చు, కానీ ఈ జట్టు వెనుక ఉన్న అసలు సిసలు ఆర్కిటెక్ట్ మాత్రం టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్.
సూపర్ స్టార్ల నీడ నుంచి బయటపడ్డ భారత జట్టు
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో కపిల్ దేవ్, ఎంఎస్ ధోనీ లేదా రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజాల నాయకత్వంలో మనం కప్పులు గెలిచాం. కానీ ప్రస్తుత జట్టులో అటువంటి బిగ్ ఇమేజ్ ఎవరికీ లేదు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ అద్భుతమైన కెప్టెన్సీని అందించినప్పటికీ, అతను ఇంకా ఆ స్థాయికి చేరుకోలేదు. హార్దిక్ పాండ్యా తన పాత ఇమేజ్ను వదిలేసి జట్టులో ఒకడిగా కలిసిపోయాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒక ట్రస్టీలా మారిపోయారు. గతంలో పెద్ద పేర్ల చాటున అణిగిపోయిన ఆటగాళ్లే ఇప్పుడు ఈ ఛాంపియన్ జట్టులో మూలస్తంభాలుగా మారారు. ఈ మార్పు వెనుక గంభీర్ రెండేళ్ల కఠిన శ్రమ ఉంది.
భగత్ సింగ్ స్ఫూర్తితో గంభీర్ ప్రయాణం
జులై 30, 2025న లండన్లోని ఓవల్ మైదానంలో గంభీర్ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన ఎప్పుడూ తనతో పాటు విప్లవ వీరుడు భగత్ సింగ్ జీవిత చరిత్రను ఉంచుకుంటారు. గంభీర్ దృష్టిలో అసలైన హీరోలు ఎవరో తెలుసా? వెలుగులోకి రాని వారు. భగత్ సింగ్ తన జేబులో కర్తార్ సింగ్ సరాభా చిత్రాన్ని ఉంచుకునేవారట. 19 ఏళ్లకే ప్రాణాలర్పించిన సరాభా లాంటి ఎందరో వీరులను చరిత్ర విస్మరించిందని గంభీర్ భావిస్తారు. ఇదే తత్వశాస్త్రం ఆయన క్రికెట్ కోచింగ్లోనూ కనిపిస్తుంది. బిగ్ స్టార్ల కంటే, తక్కువ అంచనాలున్న ప్రతిభావంతులకే ఆయన పెద్దపీట వేశారు.
కఠిన నిర్ణయాలు.. జట్టులో కొత్త సంస్కృతి
కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత గంభీర్ మొహమాటాలకు పోలేదు. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజాలు ఫామ్ కోల్పోయినప్పుడు, వారు జట్టులో ఉండాలని కోరుకున్నా సరే, జట్టు ప్రయోజనాల కోసం వారిని పక్కన పెట్టేలా చూశారు. కొత్త సూపర్ స్టార్గా ఎదుగుతున్న శుభ్మన్ గిల్ను కూడా ఫామ్ లేదనే కారణంతో స్వదేశంలో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్కు ఎంపిక చేయలేదు. "స్టార్లకు ప్రత్యేక మినహాయింపులు లేవు" అనే కొత్త నిబంధనను ఆయన అమలులోకి తెచ్చారు. దీనివల్ల సోషల్ మీడియాలో రోహిత్-కోహ్లీ అభిమానుల నుంచి ఆయన తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ వెనకడుగు వేయలేదు.
నమ్మకమే గంభీర్ బలం
విమర్శకులు ఎంతగా మొత్తుకున్నా గంభీర్ తాను నమ్మిన ఆటగాళ్లను వదులుకోలేదు. వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా వంటి వారిని జట్టులోకి తీసుకోవడంపై విమర్శలు వచ్చినా ఆయన పట్టించుకోలేదు. వరుసగా మూడు సార్లు డకౌట్ అయినప్పటికీ అభిషేక్ శర్మపై నమ్మకం ఉంచారు. ఫైనల్లో అభిషేక్ హాఫ్ సెంచరీతో ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. సంజూ శాంసన్ లాంటి ఆటగాళ్లకు సుదీర్ఘ కాలం అవకాశాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు. సామాన్య ఆటగాళ్లకు కూడా అసామాన్యమైన సపోర్టు ఇస్తే వారు అద్భుతాలు చేస్తారని గంభీర్ నిరూపించారు.
ఒక వ్యవస్థను నిర్మించడమే లక్ష్యంగా గంభీర్ ప్రయాణం
గంభీర్ తన కోచింగ్ స్టాఫ్తో తరచుగా ఒక మాట చెబుతుంటారు.. "మనం ఇక్కడ శాశ్వతం కాదు, కానీ మనం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా భారత క్రికెట్ ప్రయోజనం పొందేలా ఒక బలమైన వ్యవస్థను నిర్మించాలి." కేకేఆర్ కోచ్గా సునీల్ నరైన్ను ఓపెనర్గా పంపడం, 2012 ఐపీఎల్ ఫైనల్లో బ్రెండన్ మెకల్లమ్ కంటే మన్వేంద్ర బిస్లాకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వంటివి ఆయన ధైర్యానికి నిదర్శనాలు. ఇప్పుడు టీమ్ ఇండియాలోనూ అదే పంథాను అనుసరించారు. సూపర్ స్టార్ల మీద కాకుండా, సమష్టి కృషితో గెలవచ్చని గంభీర్ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు.