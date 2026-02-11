- Home
Abhishek Sharma: టీ20 క్రికెట్లో అభిషేక్ శర్మ పేరిట ఉన్న ఒక ప్రధాన ప్రపంచ రికార్డు ఇప్పుడు బద్దలైంది. అతడి కంటే న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్మెన్ 44 తక్కువ బంతులను ఎదుర్కొని ఈ ఘనతను సాధించాడు.
భలేగా బాదేశాడు..
టీ20 క్రికెట్లో అభిషేక్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు బద్దలైంది. న్యూజిలాండ్, యూఏఈ మధ్య జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 మ్యాచ్లో ఈ రికార్డు బద్దలైంది. టీ20 క్రికెట్లో 5000 పరుగులు అతి తక్కువ బంతులు చేరుకున్న దానికి అభిషేక్ శర్మ ఇటీవల ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. దీనిని ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్కు చెందిన ఫిన్ అలెన్ బద్దలు కొట్టాడు. టీ20 క్రికెట్లో 5000 పరుగులు చేరుకోవడానికి ఫిన్ అలెన్ అభిషేక్ శర్మ కంటే 44 తక్కువ బంతులు ఆడాడు.
అభిషేక్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు బద్దలైంది.
అభిషేక్ శర్మ 2,898 బంతుల్లో 5,000 టీ20 పరుగులను చేరుకున్నాడు. ఆండ్రీ రస్సెల్ ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. రస్సెల్ 2,942 బంతుల్లో T20 క్రికెట్లో 5,000 పరుగులు సాధించాడు.
అభిషేక్ శర్మను అధిగమించి
అయితే, ఫిన్ అలెన్ ఇప్పుడు అభిషేక్ శర్మను అధిగమించి, 44 బంతులు తక్కువతో చరిత్ర సృష్టించాడు. అతను కేవలం 2,858 బంతుల్లో 5,000 T20 పరుగులను సాధించి, కొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు.
UAE పై న్యూజిలాండ్ విజయంలో
ఫిబ్రవరి 10న జరిగిన T20 ప్రపంచకప్ 2026 మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ 10 వికెట్ల తేడాతో UAEని ఓడించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన UAE 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 173 పరుగులు చేసింది. దానికి సమాధానంగా, న్యూజిలాండ్ 15.2 ఓవర్లలో వికెట్ కోల్పోకుండా 174 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. టిమ్ సీఫెర్ట్ 42 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో సహా 89 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఫిన్ అలెన్ 50 బంతుల్లో 5 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లతో సహా 84 పరుగులు చేశాడు.
UAE పై 21వ బంతికే చరిత్ర సృష్టించింది.
UAE తో జరిగిన తన పేలుడు ఇన్నింగ్స్లో, ఫిన్ అలెన్ T20 క్రికెట్లో బంతుల పరంగా అత్యంత వేగంగా 5,000 పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. UAE తో జరిగిన మ్యాచ్కు ముందు, ఫిన్ అలెన్ T20 క్రికెట్లో 5,000 పరుగుల మైలురాయికి 38 పరుగులు తక్కువలో ఉన్నాడు. అయితే, 84 పరుగులు చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు అతడి ఖాతాలో 5,046 పరుగులు ఉన్నాయి. తన 50 బంతుల ఇన్నింగ్స్లో 21వ బంతికే 5,000 పరుగులు సాధించి, అభిషేక్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు.