కెరీర్ మొత్తం 6 సిక్సర్లే.. 12 డబుల్, 2 ట్రిపుల్ సెంచరీలు.. ఎవరా ప్లేయర్?
Don Bradman : సర్ డాన్ బ్రాడ్మాన్ తన టెస్ట్ కెరీర్లో 12 డబుల్ సెంచరీలు, 2 ట్రిపుల్ సెంచరీలతో రికార్డుల మోత మోగించాడు. అయితే, అతను మొత్తం కెరీర్లో కేవలం 6 సిక్సులు మాత్రమే కొట్టారు. ఇప్పటికీ చెరగని రికార్డులు సాధించాడు.
క్రికెట్లో అసాధ్యమైన డాన్ బ్రాడ్మాన్ రికార్డు
క్రికెట్ చరిత్రలో సెంచరీల సంఖ్య పెద్దదైనా, డబుల్ సెంచరీలు సాధించడంలో సర్ డాన్ బ్రాడ్మాన్ రికార్డును ఇప్పటికీ ఎవరూ బద్దలు కొట్టలేకపోయారు. టెస్ట్ క్రికెట్లో ఆయన 12 డబుల్ సెంచరీలు సాధించాడు. ఇప్పటికీ ఈ రికార్డును ఏ ప్లేయరూ అందుకోలేకపోయారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమంటే, ఇన్ని భారీ స్కోర్లు చేసినప్పటికీ ఆయన మొత్తం కెరీర్లో కేవలం 6 సిక్సులు మాత్రమే కొట్టారు.
టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీల కింగ్ డాన్ బ్రాడ్మాన్
క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీల రికార్డులు అనగానే వన్డేల్లో రోహిత్ శర్మ పేరు గుర్తుకువస్తుంది. అయితే, టెస్ట్ క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీల అసలు రాజు మాత్రం డాన్ బ్రాడ్మాన్. 1928 నుంచి 1948 వరకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆయన బ్యాటింగ్ గణాంకాలు ఇప్పటికీ చరిత్రలో అద్భుతంగా నిలిచాయి. ఆయన రికార్డులు మూడు తరాల క్రికెటర్లకు కూడా అందని ఎత్తులో ఉన్నాయి.
12 డబుల్ సెంచరీలతో తుపాను ఆట
డాన్ బ్రాడ్మాన్ టెస్ట్ల్లో 12 డబుల్ సెంచరీలు చేశారు. ఇది ఇప్పటికీ ఎవ్వరూ చేరుకోలేని రికార్డు. ఆధునిక క్రికెట్లో విరాట్ కోహ్లీ, స్టీవ్ స్మిత్ వంటి టాప్ బ్యాట్స్మన్లు కూడా ఈ మైలురాయిని చేరలేకపోయారు. కాలం మారినా, ఫార్మాట్లు వేగవంతమైనా, డాన్ బ్రాడ్మాన్ రికార్డు మాత్రం ఇప్పటికీ టాప్ లోనే ఉంది.
సంగక్కర దగ్గరగా వచ్చాడు కానీ..
ఈ రికార్డుకు అత్యంత దగ్గరగా చేరిన ఆటగాడు శ్రీలంకకు చెందిన కుమార సంగక్కర. తన కెరీర్లో ఆయన 11 డబుల్ సెంచరీలు చేశారు. డాన్ బ్రాడ్మాన్ రికార్డును బద్దలు కొట్టడానికి ఒక్క డబుల్ సెంచరీ దూరంలోనే ఆగిపోయారు. అయినప్పటికీ ఈ రికార్డులు డాన్ బ్రాడ్మాన్ ఆట స్థాయి ఎంత గొప్పదో స్పష్టం చేస్తుంది.
6 సిక్సులు మాత్రమే.. అయినా భారీ ఇన్నింగ్స్లు
డాన్ బ్రాడ్మాన్ తనదైన ఆటతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఎదుర్కొనే వాడు. అనేక షాట్లు ఆడాడు. కానీ, టెస్ట్ కెరీర్లో ఆయన కేవలం 6 సిక్సులు మాత్రమే కొట్టాడు. భారీ సెంచరీలు, డబుల్ సెంచరీలు చేయడం ఆయనకు కొత్త కాదు, కానీ అవన్నీ ప్రధానంగా గ్రౌండ్ షాట్స్తోనే చేశారు. గాలిలోకి బంతిని కొట్టడం కన్నా బంతిని నేల మీదుగా బౌండరీకి పంపించడం ఆయన వ్యూహ్యంగా ఉండేది.
క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ సగటు డాన్ బ్రాడ్మాన్ సొంతం
డాన్ బ్రాడ్మాన్ గొప్పతనానికి నిదర్శనం ఆయన కెరీర్ బ్యాటింగ్ సగటు. 52 టెస్ట్ల్లో ఆయన 99.94 సగటుతో 6,996 పరుగులు చేశారు. ఈ సగటును ఇప్పటివరకు ఎవ్వరూ అందుకోలేదు. టెస్ట్ల్లో ఆయన 2 ట్రిపుల్ సెంచరీలు కూడా చేశారు. ఇది ఆయన బ్యాటింగ్ సామర్థ్యానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం.
ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లోనూ డాన్ బ్రాడ్మాన్ జోరు
అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే కాదు, ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో కూడా డాన్ బ్రాడ్మాన్ రికార్డులు టాప్ లో ఉన్నాయి. 234 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ల్లో ఆయన 117 సెంచరీలు, 69 హాఫ్ సెంచరీలు చేశారు. ఆయన అత్యధిక స్కోరు 452 నాటౌట్. ఈ గణాంకాలు ఎందుకు ఆయనను ‘డాన్’ అని పిలిచారో స్పష్టంగా చెబుతాయి.