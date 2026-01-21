- Home
ICC Rankings: టీమిండియాపై అద్భుత ప్రదర్శనతో డారిల్ మిచెల్ ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకున్నాడు. విరాట్ కోహ్లీ రెండో స్థానానికి పడిపోగా, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్లేయర్ ఇబ్రహీం జద్రాన్ రోహిత్ శర్మను వెనక్కి నెట్టి మూడో స్థానానికి ఎగబాకాడు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కీలక మార్పు: టాప్ లో డారిల్ మిచెల్
భారత స్టార్ ప్లేయర్లకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. బుధవారం విడుదలైన తాజా ఐసీసీ (ICC) వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో న్యూజిలాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. భారత గడ్డపై న్యూజిలాండ్ జట్టు సాధించిన చరిత్రాత్మక సిరీస్ విజయంతో మిచెల్ ఈ ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ సిరీస్లో పరుగుల వరద పారించిన మిచెల్, ఏకంగా 845 రేటింగ్ పాయింట్లు సాధించి, భారత రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీని వెనక్కి నెట్టి నంబర్ 1 సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు.
గత వారం అద్భుతమైన ఫామ్తో తిరిగి అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్న విరాట్ కోహ్లీ, కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే రెండో స్థానానికి పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం కోహ్లీ 795 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. న్యూజిలాండ్ జట్టు విజయపథంలో నడవడానికి డారిల్ మిచెల్ ప్రధాన కారణంగా నిలిచాడు. కోహ్లీ తన స్థానాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ, టాప్-10 ర్యాంకింగ్స్లో భారత ఆటగాళ్లు తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
భారత గడ్డపై న్యూజిలాండ్ చరిత్ర - మిచెల్ సూపర్ షో
భారత్తో జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్లో న్యూజిలాండ్ 2-1 తేడాతో విజయం సాధించింది. భారత గడ్డపై న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ గెలవడం గత 37 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ అరుదైన విజయంలో డారిల్ మిచెల్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. సిరీస్ ఆసాంతం నిలకడగా రాణించిన మిచెల్, మూడు ఇన్నింగ్స్లలో కలిపి ఏకంగా 352 పరుగులు చేశాడు.
ఈ సిరీస్లో అతని బ్యాటింగ్ సగటు 176గా ఉండటం గమనార్హం. ఇందులో రెండు భారీ సెంచరీలు, ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉన్నాయి. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనకు గాను అతనికి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డు కూడా దక్కింది. ఈ ప్రదర్శనతో అతని రేటింగ్ పాయింట్లు 784 నుంచి 845కి పెరిగాయి. దీంతో అతను స్పష్టమైన ఆధిక్యంతో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు.
కోహ్లీ రేటింగ్ పెరిగినా.. ర్యాంక్ పడిపోయింది
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, విరాట్ కోహ్లీ రేటింగ్ పాయింట్లు గత వారం కంటే పెరిగాయి. కానీ, మిచెల్ సాధించిన భారీ జంప్ కారణంగా కోహ్లీ రెండో స్థానానికి పడిపోవాల్సి వచ్చింది. గత వారం నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకున్నప్పుడు కోహ్లీ పాయింట్లు తక్కువగా ఉన్నాయి, అయితే ఈ వారం అతని రేటింగ్ 10 పాయింట్లు పెరిగి 795కి చేరింది.
అయినప్పటికీ, మిచెల్ ఏకంగా 800 పాయింట్ల మార్కును దాటి 845 పాయింట్లతో కోహ్లీ కంటే 50 పాయింట్ల ఆధిక్యంలో నిలిచాడు. వన్డే క్రికెట్లో ప్రస్తుతం పోటీ ఎంత తీవ్రంగా ఉందో ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. కోహ్లీ తాజా ఇన్నింగ్స్లలో కూడా బాగానే రాణించినప్పటికీ, మిచెల్ చేసిన పరుగుల సునామీ ముందు అది సరిపోలేదు.
మూడో స్థానానికి జద్రాన్.. రోహిత్ శర్మకు నిరాశ
ఐసీసీ తాజా జాబితాలో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ఓపెనర్ ఇబ్రహీం జద్రాన్ సంచలనం సృష్టించాడు. అతను తన కెరీర్ బెస్ట్ ర్యాంకును సాధించి మూడో స్థానానికి ఎగబాకాడు. ప్రస్తుతం జద్రాన్ 764 పాయింట్లతో ఉన్నాడు. దీంతో భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ నాలుగో స్థానానికి పడిపోయాడు.
న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ ప్రదర్శన పేలవంగా సాగింది. మూడు ఇన్నింగ్స్లలో కలిపి హిట్ మ్యాన్ కేవలం 61 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. మంచి ఆరంభాలు లభించినప్పటికీ, వాటిని భారీ స్కోర్లుగా మలచడంలో విఫలమయ్యాడు. దీని ప్రభావం అతని ర్యాంకింగ్పై పడింది, ఫలితంగా అతను 757 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానానికి పరిమితమయ్యాడు.
టాప్-10లో కొనసాగుతున్న భారత ఆధిపత్యం
మొదటి స్థానం చేజారినప్పటికీ, ఐసీసీ టాప్-10 బ్యాటర్ల జాబితాలో టీమిండియా ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. విరాట్ కోహ్లీ (2), రోహిత్ శర్మ (4)తో పాటు యువ సంచలనం శుభ్మన్ గిల్ 723 పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. అలాగే వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ 670 పాయింట్లతో 10వ స్థానంలో నిలిచాడు.
మరోవైపు పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజం 722 పాయింట్లతో ఆరో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఐర్లాండ్కు చెందిన హ్యారీ టెక్టర్, వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ కూడా 700 పాయింట్ల మార్కును దాటి టాప్-10లో చోటు దక్కించుకున్నారు. శ్రీలంక ఆటగాడు చరిత్ అసలంక 690 పాయింట్లతో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్నాడు.
తాజా ఐసీసీ వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్ టాప్-10
ప్రస్తుత క్రికెట్ ముఖచిత్రం చూస్తే పాయింట్ల పట్టికలో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. తాజా వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) — 845 పాయింట్లు
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) — 795 పాయింట్లు
- ఇబ్రహీం జద్రాన్ (ఆఫ్ఘనిస్థాన్) — 764 పాయింట్లు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్) — 757 పాయింట్లు
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) — 723 పాయింట్లు
- బాబర్ ఆజం (పాకిస్థాన్) — 722 పాయింట్లు
- హ్యారీ టెక్టర్ (ఐర్లాండ్) — 708 పాయింట్లు
- షాయ్ హోప్ (వెస్టిండీస్) — 701 పాయింట్లు
- చరిత్ అసలంక (శ్రీలంక) — 690 పాయింట్లు
- కేఎల్ రాహుల్ (భారత్) — 670 పాయింట్లు
- శ్రేయస్ అయ్యర్ (భారత్) — 656 పాయింట్లు