తెలంగాణలో క్రీడా పండుగ.. 5 లక్షల మందితో మొదలైన సీఎం కప్ వేట
Telangana CM Cup 2025 : తెలంగాణలో సీఎం కప్ 2025 క్రీడా ఉత్సవం రికార్డు సృష్టించింది. 5 లక్షల మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్న ఈ పోటీల్లో 21,500 మంది రాష్ట్ర స్థాయి ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించారు.
తెలంగాణ క్రీడా చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్రీడా చరిత్రలోనే మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత భారీ ఎత్తున సీఎం కప్ 2025 నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఒక క్రీడా పోటీగా మాత్రమే కాకుండా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక క్రీడా ఉద్యమంగా మారింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీసి, వారికి సరైన అవకాశాలను కల్పించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ క్రీడా వేడుకను చేపట్టింది. ఈ రెండో విడత సీఎం కప్ పోటీలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రీడాకారులలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాయి.
రికార్డు స్థాయిలో 5 లక్షల మంది నమోదు
ఈ ఏడాది సీఎం కప్ పోటీలకు క్రీడాకారుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకంగా 5,00,276 మంది క్రీడాకారులు ఈ మెగా టోర్నమెంట్ కోసం తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. గ్రామ, మండల,నియోజకవర్గం, జిల్లా స్థాయిలలో కఠినమైన పోటీలను ఎదుర్కొని, తమ ప్రతిభను చాటుకున్నారు. వీరిలో 44 వివిధ క్రీడా విభాగాల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసిన 21,500 మంది క్రీడాకారులు ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి ఫైనల్స్ పోటీలకు అర్హత సాధించారు.
హైదరాబాద్ లో ఫైనల్ ఫైట్
రాష్ట్ర స్థాయి ఫైనల్స్ కోసం తెలంగాణ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (SATS) పక్కాగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. హైదరాబాద్లోని ప్రధాన క్రీడా ప్రాంగణాలు ఇప్పుడు క్రీడాకారులతో కళకళలాడుతున్నాయి. గచ్చిబౌలి స్టేడియం, ఎల్బీ స్టేడియం, సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియం, హుస్సేన్ సాగర్ జలక్రీడా ప్రాంగణాలు ఈ పోటీలకు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. గచ్చిబౌలిలో అత్యధికంగా 17 క్రీడా విభాగాలు నిర్వహిస్తుండగా, ఎల్బీ స్టేడియంలో 7 విభాగాల్లో పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఇవే కాకుండా రాష్ట్రంలోని మరో పది జిల్లాల్లో కూడా వివిధ క్రీడా పోటీలు సమాంతరంగా సాగుతున్నాయి.
హర్షం వ్యక్తం చేసిన క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ
ఈ భారీ క్రీడా ఉత్సవంపై క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ వైస్ చైర్పర్సన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డా. ఏ. సోనిబాలా దేవి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. సీఎం కప్ 2025 అనేది తెలంగాణ యువత శక్తికి నిదర్శనమని ఆమె కొనియాడారు. 5 లక్షల మంది భాగస్వామ్యం కావడం ఒక మైలురాయి అని, గ్రామీణ స్థాయి నుండి అంతర్జాతీయ స్థాయికి క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్దే బలమైన వ్యవస్థను నిర్మిస్తున్నామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. అథ్లెటిక్స్, కబడ్డీ, ఖోఖో, జూడో, బేస్బాల్ వంటి విభాగాల్లో క్రీడాకారులు తలపడుతున్నారు.
క్రీడా శక్తిగా ఎదుగుతున్న తెలంగాణ
సీఎం కప్ నిర్వహణ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్రీడా సంస్కృతి వేగంగా విస్తరిస్తోందని అధికారులు వెల్లడించారు. మైదానాలు కోచ్లు, అధికారులు, వేలాది మంది క్రీడాభిమానుల హర్షధ్వనులతో మార్మోగుతున్నాయి. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో తుది ఫైనల్ పోటీలు పూర్తి చేసి, విజేతలకు భారీ స్థాయిలో బహుమతి ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఈ పోటీలు తెలంగాణను దేశంలోనే ప్రధాన క్రీడా శక్తిగా నిలబెడతాయని క్రీడా వర్గాలు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.