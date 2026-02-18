ICC T20 Rankings : అభిషేక్ శర్మ అరాచకం.. ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసం
ICC T20 Rankings : ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా ఆటగాళ్లు అదరగొట్టారు. ఇషాన్ కిషన్ టాప్ 10లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వగా, అభిషేక్ శర్మ తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు.
ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో భారత ఆటగాళ్ల హవా.. టాప్ 10లో నలుగురు టీమిండియా స్టార్లు
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) బుధవారం తాజా టీ20 ర్యాంకింగ్స్ను విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం భారత్, శ్రీలంకలలో జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్ నేపథ్యంలో ఈ ర్యాంకింగ్స్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా టీమిండియా యువ ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ తన అద్భుత ప్రదర్శనతో టాప్ 10 జాబితాలోకి దూసుకొచ్చారు. మరోవైపు, ఫామ్ కోల్పోయి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ అభిషేక్ శర్మ తన నంబర్ వన్ స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోవడం విశేషం.
సూపర్-8 దిశగా ప్రపంచకప్ ఉత్సాహం
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మెగా టోర్నీలో టీమిండియా, శ్రీలంక, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే సహా మొత్తం 8 జట్లు సూపర్-8 దశకు అర్హత సాధించాయి. ఈ క్రమంలో ఆటగాళ్ల వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలు వారి ర్యాంకింగ్స్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో భారత ఆటగాళ్ల ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. టాప్ 10 జాబితాలో నలుగురు భారత బ్యాటర్లు చోటు సంపాదించడం విశేషం.
ఫ్లాప్ షో సాగుతున్నా అగ్రస్థానంలోనే అభిషేక్
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ప్రస్తుత ప్రపంచకప్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించడం లేదు. ఆడిన మూడు మ్యాచ్లలో రెండింటిలో అతను డకౌట్ అయ్యాడు. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో అభిషేక్ ప్రదర్శన తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. అయినప్పటికీ, గతంలో సాధించిన పాయింట్ల ఆధిక్యం కారణంగా అతను 891 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఐసీసీ టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు. రెండో స్థానంలో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ ఫిల్ సాల్ట్ (808 రేటింగ్) కంటే అభిషేక్ 83 పాయింట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నాడు.
టాప్ 10లోకి ఇషాన్ కిషన్ ధూమ్
ఈ ప్రపంచకప్లో ఇషాన్ కిషన్ తన బ్యాట్తో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. శుభ్మన్ గిల్ స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చిన కిషన్, లభించిన అవకాశాన్ని రెండు చేతులా పట్టుకున్నాడు. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన సిరీస్లో రాణించిన అతను, ప్రపంచకప్లోనూ అదే ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్పై కేవలం 40 బంతుల్లో 77 పరుగులు చేసి టీమిండియా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. నమీబియాపై 61 పరుగులు చేసిన కిషన్, తాజా ర్యాంకింగ్స్లో 732 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఎనిమిదో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతను టిమ్ సీఫెర్ట్, ట్రావిస్ హెడ్ వంటి దిగ్గజాలను వెనక్కి నెట్టాడు.
ర్యాంకింగ్స్లో ఇతర భారత ఆటగాళ్లు
ఐసీసీ టాప్ 10 జాబితాలో అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్తో పాటు మరో ఇద్దరు భారతీయులు ఉన్నారు. యువ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ 751 రేటింగ్ పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతుండగా, టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 747 పాయింట్లతో ఆరో స్థానంలో ఉన్నారు. శ్రీలంక ఆటగాడు పాతుమ్ నిస్సంక ఆస్ట్రేలియాపై సెంచరీతో చెలరేగి మూడో స్థానానికి ఎగబాకాడు. పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ భారత్పై డకౌట్ కావడంతో ఐదో స్థానానికి పడిపోయాడు.
బౌలింగ్, ఆల్రౌండర్ విభాగంలో మార్పులు
ఆల్రౌండర్ల జాబితాలో పాకిస్థాన్కు చెందిన సైమ్ అయూబ్ మళ్ళీ అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. టీమిండియా స్టార్ హార్దిక్ పాండ్యా తన మూడో స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. బౌలింగ్ విభాగంలో వరుణ్ చక్రవర్తి తన నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కాపాడుకోగా, అక్షర్ పటేల్ (14), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (15), అర్షదీప్ సింగ్ (16) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. రాబోయే మ్యాచ్లలో వీరి ర్యాంకులు మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. జింబాబ్వే బౌలర్ బ్రాడ్ ఎవాన్స్ 10 స్థానాలు ఎగబాకి ఐదో స్థానానికి చేరుకోవడం విశేషం.