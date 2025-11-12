గువాహటి టెస్ట్లో కొత్త ప్రయోగం.. లంచ్కు ముందే టీ బ్రేక్
India vs South Africa: గువాహటిలో నవంబర్ 22న భారత్, సౌతాఫ్రికా మధ్య జరగనున్న రెండో టెస్ట్లో టైమింగ్స్ మార్పులు చేసింది బీసీసీఐ. టీ బ్రేక్ను లంచ్కు ముందు పెట్టారు. ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భారత్, సౌతాఫ్రికా టెస్టు సిరీస్
భారత్, దక్షిణాఫ్రికా మధ్య రెండు టెస్ట్ల సిరీస్ నవంబర్ 14 నుంచి కోల్కతాలో ప్రారంభం కానుంది. అయితే, గువాహటిలో జరిగే రెండో టెస్టు మ్యాచ్ వేళల్లో బీసీసీఐ పెద్ద మార్పులు చేసింది. నవంబర్ 22న ప్రారంభమవబోయే ఈ టెస్ట్లో ఆట మధ్యలో సాధారణంగా లంచ్ తర్వాతే వచ్చే టీ బ్రేక్ను ముందే ఇవ్వనున్నారు. ఈ సారి టీని లంచ్కు ముందు ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి వెలుతురు సమస్యనే ప్రధాన కారణమని బీసీసీఐ ప్రకటించింది. బోర్డు కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఈ మార్పులను మీడియాతో పంచుకున్నారు.
భారత్ vs సౌతాఫ్రికా టెస్టు సిరీస్: సెషన్ల కొత్త షెడ్యూల్
గువాహటి టెస్ట్లో టాస్ ఉదయం 8:30 గంటలకు పడుతుంది. మ్యాచ్ ఆరంభం ఉదయం 9:00 గంటలుగా నిర్ణయించారు. తొలి సెషన్ 9:00 నుంచి 11:00 వరకు, ఆ తరువాత 20 నిమిషాల టీ విరామం ఉంటుంది (11:00–11:20). రెండో సెషన్ 11:20 నుంచి 1:20 వరకు వుంటుంది. లంచ్ విరామం 1:20 నుంచి 2:00 వరకు ఉంటుంది. తర్వాత మూడవ సెషన్ 2:00 నుంచి 4:00 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఓవర్ల పూర్తిచేయకపోతే అవసరమైతే అదనంగా 30 నిమిషాలు (4:30 వరకు) ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
భారత్ vs సౌతాఫ్రికా టెస్టు సిరీస్: ఎందుకు లంచ్ కు ముందే టీ?
దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. గువాహటి ప్రాంతంలో శీతాకాలంలో సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చాలా ముందుగా జరుగుతాయి. సాయంత్రం సుమారు 4 గంటల సమీపంలో వెలుతురు తగ్గి ఆట నిర్వహించడం కష్టం అవుతుంది. అందువలన ఆటను పూర్తి స్థాయిలో ఆడటానికి, ఆటగాళ్ల సౌకర్యాన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొని మ్యాచ్ ప్రారంభ సమయాన్ని అరగంట ముందుకు తీసుకొని టీ బ్రేక్ను లంచ్ ముందు ఏర్పాటు చేయడం అవసరమని ఆయన తెలిపారు. సాధారణంగా ఈ రకమైన మార్పులు డే నైట్ టెస్టుల్లోనే కనిపిస్తాయి, కానీ ఇక్కడ డే మ్యాచ్ లోనే దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం ప్రత్యేకతగా ఉంది.
గువాహటి వేదికగా రెండో టెస్టు
గువాహటి మొదటిసారి టెస్ట్ వేదికగా నిలుస్తోంది. గతంలో మహిళల వరల్డ్ వన్డేల్లో ఈ నగరం కొన్ని మ్యాచ్లను ఆతిథ్యం అందించింది కానీ టెస్ట్ స్థాయిలో ఇదే తొలి సారి. ఈ రెండు టెస్టుల సిరీస్ మొదటి మ్యాచ్ కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరగనుంది. సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందు టాస్ కోసం కోల్కతా మ్యాచ్లో బీసీసీఐ, క్రికెట్ సౌత్ ఆఫ్రికా గుర్తింపులతో ప్రత్యేక బంగారు పూత నాణే ఉపయోగించాలని కూడా నిర్ణయించారు.
భారత్ vs సౌతాఫ్రికా వన్డే, టెస్టు సిరీస్ షెడ్యూల్
ఈ రెండు టెస్టుల తర్వాత నవంబర్ 30న మూడు వన్డేల సిరీస్ ప్రారంభమై డిసెంబర్ 6 వరకు కొనసాగుతుంది. తరువాత డిసెంబర్ 9న ఐదు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ ప్రతిపాదనలో ఉంది. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. బోర్డు ప్రకటనలలో చెప్పినట్లు గువాహటి మ్యాచ్ సూర్యోదయం సాయంత్రం వేళల ప్రభావం కారణంగా ప్రత్యేక షెడ్యూల్లో నిర్వహించనున్నారు.
భారత్ vs సౌతాఫ్రికా టెస్టు సిరీస్: ఇరు జట్ల మధ్య ఉత్కంఠ పోరు
ఇది రెండు జట్ల మధ్య ఓ కీలక సమరమని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటివరకు రికార్డులు గమనిస్తే.. 44 టెస్టులలో సౌతాఫ్రికా 18 సార్లు విజయం సాధించింది, భారత్ 16 సార్లు గెలిచి, 10 మ్యాచ్లు డ్రా అయ్యాయి. భారత గడ్డపై జరిగిన 19 టెస్టుల్లో భారత్ 11 సార్లు గెలిచింది, సౌతాఫ్రికా 5 సార్లు విజయం అందుకుంది. 3 మ్యాచ్లు డ్రాతో ముగిశాయి. ఈ శతాబ్దంలో సౌతాఫ్రికా భారత వేదికలో టెస్ట్ సిరీస్ గెలవలేదు. గతంలో 1999/2000 సీజన్లో హాన్సీ క్రాంజే నేతృత్వంలో సౌతాఫ్రికా 2-0తో విజయం సాధించింది.