Lionel Messi : మెస్సీతో సై అంటే సై.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రచ్చ.. ఎవరు గెలిచారు?
Lionel Messi : ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్లో లియోనెల్ మెస్సీ జట్టుపై 3-0తో సింగరేణి ఆర్ ఆర్ విజయం సాధించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మెస్సి ఫుట్ బాల్ ఆటతో ఉప్పల్ లో సందడి నెలకొంది.
హైదరాబాద్లో ఫుట్బాల్ పండగ: మెస్సీ కళ్లెదుటే గోల్ కొట్టిన సీఎం రేవంత్!
ఫుట్బాల్ ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్న అర్జెంటీనా దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సి హైదరాబాద్కు రావడం నగరానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. ‘గోట్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియా’లో భాగంగా శనివారం మెస్సి శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి నేరుగా ఫలక్నుమా ప్యాలెస్కు వెళ్లారు.
దాదాపు 200 మందితో కూడిన జంబో సిబ్బందితో వచ్చిన మెస్సికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గట్టి భద్రత కల్పించింది. ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో నిర్వహించిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో ఎంపిక చేసిన అభిమానులు పాల్గొన్నారు. ఒక్కో టికెట్కు రూ.10 లక్షలు వెచ్చించినా, మెస్సిని ప్రత్యక్షంగా చూడాలనే ఉత్సాహంతో అభిమానులు ముందుకు వచ్చారు. సీఎం రేవంత్ తో మ్యాచ్ అదిరిపోయింది.
ఉప్పల్ స్టేడియం మార్మోగింది: మెస్సి vs రేవంత్ జట్టు
సాయంత్రం 6.30 గంటల ప్రాంతంలో మెస్సి ఉప్పల్ స్టేడియానికి చేరుకోగానే అభిమానుల కేరింతలతో మైదానం మార్మోగింది. లేజర్ షో, మ్యూజికల్ ఈవెంట్లు స్టేడియాన్ని పండగ వాతావరణంలో ముంచెత్తాయి. కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ప్రియాంక గాంధీ కుటుంబ సభ్యులు మ్యాచ్ను వీక్షించేందుకు హాజరయ్యారు. గ్యాలరీల నిండా ఫుట్బాల్ అభిమానులతో ఉప్పల్ స్టేడియం కిక్కిరిసిపోయింది.
ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్లో ఆసక్తికర క్షణాలు
సింగరేణి ఆర్ ఆర్ జట్టు, అపర్ణ మెస్సి జట్ల మధ్య ప్రారంభమైన ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. సింగరేణి ఆర్ ఆర్ జట్టు తరఫున సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మైదానంలోకి దిగడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. మ్యాచ్ ప్రారంభంలోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గోల్ కొట్టి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచారు. స్టేడియం మొత్తం చప్పట్లతో మార్మోగింది. ఆ తరువాత మెస్సి ఆటలోకి దిగుతూ తన క్లాస్ను చూపించారు. ఈ మ్యాచ్లో మెస్సి రెండు గోల్స్ సాధించి అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు.
3-0తో మెస్సి జట్టు పై సింగరేణి ఆర్ ఆర్ ఘన విజయం
మ్యాచ్ ముగిసే సమయానికి మెస్సి జట్టుపై 3-0 గోల్స్తో సింగరేణి ఆర్ ఆర్ జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. ఇది కేవలం స్కోర్ పరంగా మాత్రమే కాకుండా, తెలంగాణలో ఫుట్బాల్కు వచ్చిన గుర్తింపుగా క్రీడాభిమానులు భావించారు. మ్యాచ్ అనంతరం మెస్సి, రేవంత్ రెడ్డి కలిసి ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లతో ఫోటోలు దిగారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన మనవడిని మెస్సికి పరిచయం చేసి, సరదాగా ఆట ఆడించిన దృశ్యాలు అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకున్నాయి.
ట్రోఫీ ప్రదానం.. మెస్సి ఏమన్నారంటే?
మ్యాచ్ పూర్తయ్యాక విన్నర్, రన్నరప్ జట్లకు మెస్సి, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ కలిసి ట్రోఫీలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా మెస్సి మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ వచ్చి తెలుగు ప్రజలను కలవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. తెలుగు ప్రజలు చూపిన అపూర్వమైన అభిమానం తనకు మరింత శక్తిని ఇచ్చిందని అన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మ్యాచ్ అనంతరం మెస్సి, రేవంత్ రెడ్డి స్టేడియం చుట్టూ తిరుగుతూ ప్రేక్షకులకు అభివాదం చేయడం ఈ కార్యక్రమానికి మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది.
మొత్తంగా, ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ కేవలం ఒక ఆటగానికే పరిమితం కాకుండా, తెలంగాణలో ఫుట్బాల్ భవిష్యత్తుకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపిన క్రీడా వేడుకగా నిలిచింది.