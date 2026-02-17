T20 World Cup 2026 : గ్రూప్ స్టేజ్లోనే ఆస్ట్రేలియా ఇంటికి.. ఇవే అసలు కారణాలు
T20 World Cup 2026 : 20 ప్రపంచకప్ 2026 లో జింబాబ్వే-ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దు కావడంతో ఆస్ట్రేలియా టోర్నీ నుండి అవుట్ అయింది. 2009 తర్వాత కంగారూ జట్టు గ్రూప్ దశలోనే వెనుతిరగడం ఇదే తొలిసారి.
ఆసీస్కు షాక్.. వర్షం వల్ల వరల్డ్ కప్ నుండి అవుట్.. కన్నీళ్లలో కంగారూలు
శ్రీలంకలోని పల్లెకెలె ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో మంగళవారం జింబాబ్వే, ఐర్లాండ్ మధ్య జరగాల్సిన గ్రూప్-బీ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో, మాజీ ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియా ఆశలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. ఈ మ్యాచ్ ఫలితం తేలకపోవడంతో జింబాబ్వే నేరుగా సూపర్ 8 దశకు చేరుకోగా, ఆస్ట్రేలియా టోర్నీ నుండి అధికారికంగా అవుట్ అయింది. 2021 టీ20 ప్రపంచకప్ విజేతలుగా నిలిచిన కంగారూలు, ఈసారి కనీసం రెండో దశకు కూడా చేరుకోలేకపోవడం క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
జింబాబ్వే-ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ దెబ్బ
ఆస్ట్రేలియా సూపర్ 8 ఆశలు పూర్తిగా ఇతర జట్ల ఫలితాలపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. అంతకుముందు జింబాబ్వే, శ్రీలంక చేతుల్లో వరుసగా ఓడిపోయిన ఆసీస్, గ్రూప్-బీ పాయింట్ల పట్టికలో కేవలం రెండు పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఐర్లాండ్తో జరిగే మ్యాచ్లో జింబాబ్వే ఓడిపోతేనే ఆస్ట్రేలియాకు ముందడుగు వేసే అవకాశం ఉండేది. కానీ, వర్షం వల్ల మ్యాచ్ రద్దు కావడంతో ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్ లభించింది. దీంతో జింబాబ్వే తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోగా, ఐర్లాండ్ మూడు పాయింట్లతో మూడో స్థానానికి చేరింది. ఫలితంగా ఆస్ట్రేలియా నాలుగో స్థానానికి పడిపోయి ఇంటికి బయలుదేరాల్సి వచ్చింది.
2009 తర్వాత ఇదే తొలిసారి
ఆస్ట్రేలియా వంటి అగ్రశ్రేణి జట్టు గ్రూప్ దశలోనే టోర్నీ నుంచి బయటకు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు, కానీ ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. గతంలో 2009 ఎడిషన్లో కంగారూలు వెస్టిండీస్, శ్రీలంక చేతుల్లో ఓడిపోయి గ్రూప్ దశలోనే ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత 2010లో రన్నరప్గా, 2012లో సెమీఫైనలిస్ట్లుగా రాణించినప్పటికీ, మళ్ళీ 2014, 2016లలో నిలకడలేమితో ఇబ్బంది పడ్డారు. 2021లో టైటిల్ గెలిచినప్పటికీ, 2022లో సొంతగడ్డపై జరిగిన టోర్నీలో సెమీస్కు చేరలేకపోయారు. ఇప్పుడు 2026లో గ్రూప్ దశలోనే వెనుదిరగడం వారి వైఫల్యానికి పరాకాష్టగా నిలిచింది.
ఆస్ట్రేలియా వైఫల్యానికి గల ప్రధాన కారణాలు ఇవే
ఈ పరాభవానికి ప్రధాన కారణం ఆస్ట్రేలియా బలహీనమైన పేస్ బౌలింగ్ విభాగం. స్టార్ బౌలర్లు పాట్ కమిన్స్, జోష్ హాజిల్వుడ్ గాయాల కారణంగా దూరం కావడం జట్టును దెబ్బతీసింది. అలాగే స్టార్క్ అంతర్జాతీయ టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన కొద్ది నెలలకే ఈ టోర్నీ రావడం అనుభవజ్ఞులైన బౌలర్ల కొరతను స్పష్టం చేసింది. జింబాబ్వే, శ్రీలంక వంటి జట్లపై ఒత్తిడిలో ఆసీస్ తలవంచడం వారి మానసిక బలహీనతను బయటపెట్టింది. 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఇప్పటివరకు మరే ఇతర ఐసీసీ ట్రోఫీని గెలవలేకపోవడం గమనార్హం.
ప్రశ్నార్థకమైన మిచెల్ మార్ష్ కెప్టెన్సీ
ఆస్ట్రేలియా టోర్నీ నుంచి అవుట్ కావడంతో కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ నాయకత్వంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. టోర్నీ ఆరంభానికి ముందే భారీ అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, జట్టును సరైన దిశలో నడిపించడంలో మార్ష్ విఫలమయ్యాడని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా తదుపరి గ్లోబల్ సైకిల్ కోసం కొత్త కెప్టెన్ లేదా జట్టు నిర్మాణంలో భారీ మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. జట్టులో సీనియర్ ఆటగాళ్ల స్థానంలో యువ రక్తాన్ని నింపాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ ఓటమి గుర్తుచేసింది.
ఇక ఆస్ట్రేలియా తన తదుపరి మ్యాచ్ను ఫిబ్రవరి 20న ఒమన్తో ఆడనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ ఫలితం సూపర్ 8 క్వాలిఫికేషన్పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు. ఇది కేవలం నామమాత్రపు మ్యాచ్ మాత్రమే. ఈ పరాజయం నుండి కోలుకుని, 2027లో దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియాలలో జరిగే వన్డే ప్రపంచకప్పై ఆసీస్ దృష్టి సారించనుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగనున్న కంగారూలు, వన్డే ఫార్మాట్లోనైనా తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోవాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు.