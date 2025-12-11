- Home
- Arshdeep : అర్షదీప్ సింగ్ చెత్త రికార్డు.. ఒకే ఓవర్లో 7 వైడ్లు, 13 బంతులు ! గంభీర్ సీరియస్
Arshdeep Singh : దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన రెండో టీ20లో అర్షదీప్ సింగ్ ఒకే ఓవర్లో 7 వైడ్లు వేసి 13 బంతులతో ఓవర్ను ముగించాడు. ఈ చెత్త ప్రదర్శనపై కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి.
గంభీర్కు కోపం తెప్పించిన అర్షదీప్.. ఒకే ఓవర్లో ఎన్ని వైడ్లో తెలుసా?
టీమిండియా ఎడమచేతి వాటం పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ తన కెరీర్లో మర్చిపోలేని చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు. మొహాలీలోని ముల్లన్పూర్ లో గురువారం దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో బౌలింగ్ లయ తప్పిన అర్షదీప్, ఒకే ఓవర్లో ఏకంగా ఏడు వైడ్లు వేశాడు. ఈ ఓవర్ పూర్తి చేయడానికి అతను మొత్తం 13 బంతులు వేయాల్సి వచ్చింది.
దీంతో టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో (ఫుల్ మెంబర్ దేశాలలో) అత్యంత సుదీర్ఘమైన ఓవర్ వేసిన బౌలర్ల జాబితాలో అర్షదీప్ చేరాడు. అర్షదీప్ ఈ ఓవర్ పై భారత జట్టు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ డగౌట్లో తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు.
అర్షదీప్ సింగ్ కు పీడకలలా మారిన 11వ ఓవర్
ఈ మ్యాచ్ లో భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో ప్రోటీస్ జట్టు మొదట బ్యాటింగ్ చేసింది. దక్షిణాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ 11వ ఓవర్ను అర్షదీప్ సింగ్కు అప్పగించాడు. అప్పటికే క్రీజులో పాతుకుపోయిన క్వింటన్ డి కాక్, ఐడెన్ మార్క్రామ్ ల భాగస్వామ్యాన్ని విడదీయాలన్నది కెప్టెన్ ఆలోచన. అయితే, ఆ ఓవర్ భారత్కు, అర్షదీప్ కు ఒక పీడకలలా మారింది.
ఓవర్ ప్రారంభంలోనే అర్షదీప్ లయ కోల్పోయినట్లు కనిపించాడు. బంతిపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వైడ్ల మీద వైడ్లు వేస్తూ దక్షిణాఫ్రికా స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయి బౌలర్ నుండి ఇలాంటి ప్రదర్శన రావడంతో అభిమానులతో పాటు జట్టు సభ్యులు కూడా నిరాశకు గురయ్యారు. ఆ ఓవర్లో అర్షదీప్ మొత్తం 18 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.
అర్షదీప్ బౌలింగ్ ఎలా సాగిందంటే?
అర్షదీప్ వేసిన 11వ ఓవర్ మొదటి బంతినే క్వింటన్ డి కాక్ భారీ సిక్సర్గా మలిచాడు. బౌలర్ తల మీదుగా వెళ్ళిన ఆ సిక్సర్తో అర్షదీప్ ఒత్తిడికి లోనయ్యాడు. నియంత్రణ కోల్పోయిన అతను వైడ్ యార్కర్లు వేయడానికి ప్రయత్నించి వరుసగా రెండు వైడ్లు వేశాడు. ఆ తర్వాత ఒక డాట్ బాల్ వేసినప్పటికీ, మళ్లీ లయ తప్పాడు.
అక్కడితో ఆగకుండా వరుసగా నాలుగు వైడ్లు వేసి అంపైర్తో చేతులు చాచేలా చేశాడు. ఓవర్ చివర్లో మరో వైడ్ కూడా వేశాడు. ఇలా కేవలం 6 లీగల్ డెలివరీల కోసం అతను 7 అదనపు బంతులు (వైడ్లు) వేయాల్సి వచ్చింది. డి కాక్, మార్క్రామ్ ఈ వైడ్ల కారణంగా స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ సులభంగా పరుగులు రాబట్టారు.
గంభీర్ సీరియస్.. మైదానంలో ఏం జరిగిందంటే?
అర్షదీప్ బౌలింగ్ చూస్తున్న టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తీవ్ర కోపంతో కనిపించాడు. కెమెరాలు డగౌట్ వైపు తిరిగినప్పుడు, గంభీర్ నిస్సహాయంగా, ఆగ్రహంతో తల ఊపుతూ కనిపించాడు. భారత బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ కూడా అర్షదీప్ ప్రదర్శన పట్ల ఆందోళన చెందాడు.
సాధారణంగా కూల్గా ఉండే గంభీర్, అర్షదీప్ 13 బంతుల ఓవర్ వేయడం చూసి సహనం కోల్పోయాడు. మైదానంలోని ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సుదీర్ఘమైన ఓవర్ చూసి విసుగు చెందారు. మొదటి టీ20లో అద్భుతంగా రాణించిన అర్షదీప్, రెండో మ్యాచ్లో ఇలా బౌలింగ్ చేయడం అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది.
నవీన్ ఉల్ హక్ సరసన అర్షదీప్
టీ20 క్రికెట్లో ఫుల్ మెంబర్ దేశాల బౌలర్లలో ఒకే ఓవర్లో అత్యధిక బంతులు వేసిన రికార్డు ఇప్పుడు అర్షదీప్ సింగ్ పేరిట కూడా చేరింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బౌలర్ నవీన్ ఉల్ హక్ 2024లో జింబాబ్వేపై ఒకే ఓవర్లో 13 బంతులు వేశాడు. ఇప్పుడు అర్షదీప్ ఆ రికార్డును సమం చేశాడు.
అంతకుముందు 2021లో పాకిస్థాన్పై సిసాండా మగాలా 12 బంతులు వేశాడు. ఇక టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో ఓవరాల్గా చూస్తే, మంగోలియా బౌలర్ లువ్సాంజుండుయ్ ఎర్డెనెబుల్గాన్ 2024లో జపాన్పై ఒకే ఓవర్లో 14 బంతులు వేసి అవాంఛిత రికార్డు సృష్టించాడు. భూటాన్కు చెందిన టి. జామ్షో కూడా 2019లో మాల్దీవులపై 14 బంతుల ఓవర్ వేశాడు.
తొలి మ్యాచ్లో హీరో.. రెండో మ్యాచ్లో జీరో
ఈ సిరీస్లోని మొదటి టీ20లో అర్షదీప్ సింగ్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశాడు. ఆ మ్యాచ్లో భారత్ 101 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించగా, అర్షదీప్ 2 ఓవర్లలో కేవలం 14 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. కానీ, రెండో మ్యాచ్లోని 11వ ఓవర్ అతని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసింది.
ఈ మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటర్ క్వింటన్ డి కాక్ 10 పరుగుల దూరంలో సెంచరీ కోల్పోయాడు. భారత్పై టీ20ల్లో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు (5) సాధించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో డి కాక్ చేరాడు. కీలకమైన టోర్నీలు రాబోతున్న తరుణంలో, అర్షదీప్ త్వరగా తన లయను అందుకోవాలని టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ కోరుకుంటోంది. ఒక చెత్త ఓవర్ మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చేయగలదని ఈ సంఘటన నిరూపించింది.