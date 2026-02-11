SA vs AFG : 3 సార్లు గెలిచి.. చివరికి ఓడిపోయింది.. అఫ్గాన్ ఎక్కడ తప్పు చేసింది?
SA vs AFG : నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన క్రికెట్ సమరం కేవలం ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే కాదు, అఫ్గానిస్తాన్ జట్టుకు అంతులేని ఆవేదనను మిగిల్చిన ఒక కథ. గెలుపు ముంగిట బోల్తా పడటం అంటే ఏమిటో, సెకన్ల వ్యవధిలో చరిత్ర ఎలా మారుతుందో ఈ మ్యాచ్ నిరూపించింది.
SA vs AFG : గెలుపు ముంగిట గుండెకోత.. ఆ ఒక్క పొరపాటే అఫ్గానిస్తాన్ శాపమైందా?
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్ ఒక ఎమోషనల్ రోలర్ కోస్టర్. స్కోర్బోర్డు ప్రకారం మ్యాచ్ టై అయింది, మొదటి సూపర్ ఓవర్ కూడా టై అయింది, చివరకు రెండో సూపర్ ఓవర్లో దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది. కానీ ఈ లెక్కల వెనుక అఫ్గానిస్తాన్ జట్టు చేజార్చుకున్న సువర్ణావకాశాలు, ఆఖరి నిమిషంలో జరిగిన తప్పిదాలు ఉన్నాయి.
గర్బాజ్ వీరవిహారంతో అఫ్గానిస్తాన్ కు అదిరిపోయే ఆరంభం
187 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన అఫ్గానిస్తాన్ జట్టుకు రహమనుల్లా గర్బాజ్ అద్భుతమైన ప్రారంభాన్ని ఇచ్చాడు. కేవలం 42 బంతుల్లో 84 పరుగులు చేసి దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశాడు. పవర్ప్లే ముగిసేసరికే అఫ్గాన్ 50/0 స్కోరుతో బలమైన స్థితిలో ఉంది. గర్బాజ్ బ్యాటింగ్ చూస్తుంటే ఈ రోజు మనదే అన్న ధీమా అఫ్గాన్ డగౌట్లో కనిపించింది. 187 పరుగుల భారీ లక్ష్యం కూడా అసాధ్యం కాదు అనిపించేలా అతను ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
SA vs AFG మ్యాచ్ మలుపు తిరిగింది అక్కడే
ఒకానొక దశలో 51/0 తో ఉన్న అఫ్గానిస్తాన్, ఒక్కసారిగా 52 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ చిన్నపాటి కుప్పకూలడం వల్ల మధ్య ఓవర్లలో రన్ రేట్ బాగా తగ్గిపోయింది. ఒత్తిడి పెరుగుతున్నా బ్యాటర్లు పోరాడారు. చివరకు 175/9 వద్ద 20వ ఓవర్ ప్రారంభమైంది. చేతిలో ఒక్క వికెట్ మాత్రమే ఉన్నా, గెలుపు ఆశలు మాత్రం సజీవంగానే ఉన్నాయి.
20వ ఓవర్ డ్రామా: నో బాల్స్.. ఫ్రీ హిట్స్.. అయినా మిస్
దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ బౌలర్ కాగిసో రబడ వేసిన ఆఖరి ఓవర్ తీవ్ర ఉత్కంఠను కేపింది. ఆ ఓవర్లో రబడ రెండు నో-బాల్స్, ఒక వైడ్ వేయడంతో అఫ్గాన్ విజయానికి 3 బంతుల్లో 2 పరుగులుగా లెక్కలు మారాయి. పైగా ఫ్రీ హిట్ కూడా ఉంది. అఫ్గాన్ గెలుపుకు ఇంతకంటే మంచి అవకాశం రాదు. కానీ, 19.4వ బంతి వద్ద అనూహ్యమైన రన్ అవుట్ జరిగింది. ఫరూకీ సింగిల్ తీసి మ్యాచ్ టై చేయాల్సింది పోయి, రన్ అవుట్ అయ్యాడు. కనీసం డైవ్ కూడా చేయకపోవడం అఫ్గాన్ చేసిన అతిపెద్ద తప్పు. ఫలితంగా మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్కు వెళ్లింది.
సూపర్ ఓవర్ల ఉత్కంఠ.. గెలుపు అంచుల వరకు వెళ్లి..
మొదటి సూపర్ ఓవర్లో అజ్మతుల్లా 17 పరుగులు రాబట్టాడు. దక్షిణాఫ్రికాకు 18 పరుగుల లక్ష్యం ఎదురైంది. ఆఖరి బంతికి 7 పరుగులు కావాల్సిన దశలో ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ సిక్స్ కొట్టడంతో స్కోర్లు మళ్లీ సమమయ్యాయి. ఫజల్ హక్ ఆఖరి బంతిని సరిగ్గా వేసి ఉంటే అఫ్గాన్ అక్కడే గెలిచేది. ఇక రెండో సూపర్ ఓవర్లో సౌతాఫ్రికా 23 పరుగులు చేసింది. గర్బాజ్ వరుసగా 3 సిక్సర్లు బాది ఆశలు రేకెత్తించినా, ఆఖరి బంతికి 6 పరుగులు చేయలేకపోయాడు. కేశవ్ మహారాజ్ వేసిన వైడ్ లైన్ బంతిని గర్బాజ్ క్యాచ్ ఇవ్వడంతో అఫ్గాన్ ప్రస్థానం ముగిసింది.
అఫ్గాన్ ఎక్కడ తప్పు చేసింది?
అఫ్గానిస్తాన్ ఓటమికి ప్రధాన కారణం ఒత్తిడిని నియంత్రించలేకపోవడమే. 3 బంతుల్లో 2 పరుగులు కావాల్సినప్పుడు కూల్గా సింగిల్ తీయాల్సింది పోయి రన్ అవుట్ అవ్వడం వారి అనుభవలేమిని సూచిస్తోంది. అలాగే డెత్ ఓవర్లలో క్రమశిక్షణ లేకపోవడం, 175/9 నుంచి 187 స్కోరును డిఫెండ్ చేయడంలో విఫలం కావడం దెబ్బతీశాయి. కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్ అన్నట్లు, ఒక్క డైవ్, ఒక్క బంతి చరిత్రను మార్చేసేది. ఈ ఓటమి ఒక హార్ట్బ్రేక్ అయినప్పటికీ, అఫ్గానిస్తాన్ ఇక ఎంతమాత్రం చిన్న టీమ్ కాదని, టాప్ జట్లకు సింహస్వప్నమని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది.