Abhishek Sharma : అభిషేక్ శర్మ మాస్ రాంపేజ్.. పాకిస్థాన్ నోరు మూయించిన టీమిండియా స్టార్
Abhishek Sharma : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సూపర్-8లో జింబాబ్వేపై అభిషేక్ శర్మ 55 పరుగులతో మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ సాధించారు. పాక్ మాజీ పేసర్ అమీర్ విమర్శలకు తన బ్యాట్తోనే స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
పాకిస్థాన్కు చుక్కలు చూపించిన అభిషేక్ హాఫ్ సెంచరీ
చెన్నైలోని ఎం. చిదంబరం స్టేడియంలో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్-8 పోరులో టీమ్ ఇండియా ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారు. గత కొన్ని మ్యాచ్లుగా వరుస వైఫల్యాలతో సతమతమవుతున్న అభిషేక్, జింబాబ్వేపై వీరోచిత ఇన్నింగ్స్తో ఫామ్లోకి వచ్చారు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో విమర్శకుల నోళ్లు మూయించడమే కాకుండా, భారత జట్టు సెమీఫైనల్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచారు.
వరుస డకౌట్ల తర్వాత అభిషేక్ ఫైర్
ప్రస్తుతం ప్రపంచ నంబర్ 1 టీ20 బ్యాటర్గా ఉన్న అభిషేక్ శర్మకు ఈ ప్రపంచకప్ ఆరంభం అంత సాఫీగా సాగలేదు. వరుసగా మూడు మ్యాచుల్లో సున్నా పరుగులకే వెనుదిరగడం, ఆ తర్వాత మ్యాచ్లో కేవలం 15 పరుగులే చేయడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే, గురువారం జింబాబ్వేతో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో ఆయన పాత రోజులను గుర్తు చేశారు. కేవలం 30 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి జట్టు భారీ స్కోరు సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. తన ఇన్నింగ్స్లో ఫోర్లు, సిక్సర్లతో చెపాక్ స్టేడియాన్ని హోరెత్తించారు.
మహ్మద్ అమీర్ విమర్శలకు గట్టి కౌంటర్
అభిషేక్ శర్మ వరుసగా డకౌట్లు అయిన సమయంలో పాకిస్థాన్ మాజీ పేసర్ మహ్మద్ అమీర్ సహా పలువురు పాక్ అభిమానులు ఆయన్ని ఎగతాళి చేశారు. అభిషేక్ శర్మను కేవలం ఒక స్లాగర్ (బిగ్ హిట్స్ కోసం ప్రయత్నించి వికెట్ పారేసుకునేవాడు) అని అమీర్ విమర్శించారు. తాజా ఇన్నింగ్స్తో అభిషేక్ తానొక స్లాగర్ కాదు, మైదానంలో నిప్పులు చెరిగే ఫైర్ అని నిరూపించారు. పాక్ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం నెమ్మదిగా ఆడుతూ విమర్శలు ఎదుర్కొంటుంటే, అభిషేక్ మాత్రం తన కెరీర్లోనే అత్యంత నిదానమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడినా కూడా 26 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్కును దాటడం విశేషం.
కెరీర్లో రెండో అత్యంత నెమ్మదైన హాఫ్ సెంచరీ
అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ శైలి ఎంత దూకుడుగా ఉంటుందో చెప్పడానికి ఒక ఆసక్తికర గణాంకం బయటకు వచ్చింది. జింబాబ్వేపై ఆయన 26 బంతుల్లో సాధించిన ఈ అర్థ సెంచరీ, ఆయన అంతర్జాతీయ టీ20 కెరీర్లో రెండో అత్యంత నెమ్మదైన హాఫ్ సెంచరీ కావడం గమనార్హం. ఆయన తన కెరీర్లో అత్యంత నెమ్మదైన అర్థ సెంచరీని కూడా జింబాబ్వే పైనే (33 బంతుల్లో) తన అరంగేట్రం సమయంలో నమోదు చేశారు. అంటే సాధారణ బ్యాటర్లకు ఇది మెరుపు వేగం కావచ్చు, కానీ అభిషేక్ ప్రమాణాల ప్రకారం ఇది నిదానమైన ఇన్నింగ్స్.
భారత్ భారీ విజయం.. సెమీస్ రేసులో ముందడుగు
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 256 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో జింబాబ్వే జట్టు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 184 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. దీంతో భారత్ 72 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది. జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికిందర్ రజా పోరాడినప్పటికీ జట్టును ఓటమి నుంచి తప్పించలేకపోయారు. ఈ ఓటమితో జింబాబ్వే సెమీఫైనల్ రేసు నుండి అధికారికంగా అవుట్ అయింది.
వెస్టిండీస్తో క్వార్టర్ ఫైనల్ పోరు
ఈ విజయంతో భారత్ సూపర్-8 గ్రూప్లో 2 పాయింట్లతో మూడవ స్థానంలో ఉంది. వెస్టిండీస్ కూడా 2 పాయింట్లతో ఉన్నప్పటికీ మెరుగైన రన్ రేట్ వల్ల రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. సౌతాఫ్రికా ఇప్పటికే సెమీస్కు చేరుకుంది. ఇక మార్చి 1న కోల్కతాలో భారత్, వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య జరిగే మ్యాచ్ నిర్ణయాత్మకం కానుంది. ఆ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ప్రస్తుత ఫామ్ చూస్తుంటే టీమ్ ఇండియా ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపిస్తోంది.