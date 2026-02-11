IND vs PAK : అభిషేక్ శర్మ వచ్చేశాడు.. ఇక పాకిస్థాన్ బౌలర్లకు చుక్కలే !
India vs Pakistan : టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. పాకిస్థాన్తో జరగబోయే కీలక సమరానికి ముందు కోలుకోవడం అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఇక బాబర్ సేనకు ఇక బ్యాండ్ బాజానే.
IND vs PAK : టీమిండియాకు గుడ్ న్యూస్
భారత క్రికెట్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ అందింది. టీమిండియా యువ సంచలనం, స్టార్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుని ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆందోళన చెందుతున్న కోట్లాది మంది అభిమానులకు, భారత జట్టుకు ఇది బూస్ట్ లాంటి వార్త. బుధవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో సహచర ఆటగాడు తిలక్ వర్మ ఈ విషయాన్ని స్వయంగా వెల్లడించారు. అభిషేక్ శర్మ ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, ఆయనను వైద్యులు డిశ్చార్జ్ చేశారని తిలక్ వర్మ స్పష్టం చేయడంతో భారత శిబిరంలో ఆనందం నెలకొంది.
అభిషేక్ శర్మకు గాయం.. అసలేం జరిగింది?
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా అమెరికాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత అభిషేక్ శర్మకు కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పి కలిగింది. ఆ సమయంలో టీమిండియా ఆటగాళ్లంతా కలిసి హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన డిన్నర్ పార్టీకి వెళ్లారు. అయితే, అక్కడ ఉన్న సమయంలోనే అభిషేక్ శర్మకు నొప్పి అధికం కావడంతో ఆయన మధ్యలోనే తిరిగి వచ్చేశారు. పరిస్థితి విషమించకుండా ఉండేందుకు వెంటనే ఆయనను ఢిల్లీలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందించారు. ఫిబ్రవరి 15న పాకిస్థాన్తో అత్యంత కీలకమైన మ్యాచ్ ఉన్న తరుణంలో అభిషేక్ ఆసుపత్రిలో చేరడం అందరినీ కలవరపెట్టింది.
నమీబియాతో మ్యాచ్పై సస్పెన్స్
టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్ తన తదుపరి మ్యాచ్ను గురువారం నమీబియాతో ఆడనుంది. ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ఈ పోరు జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ ఆడతారా లేదా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. తిలక్ వర్మ మాట్లాడుతూ.. "అభిషేక్ ఈరోజే డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. మ్యాచ్కు ఇంకా ఒక రోజు సమయం ఉంది. రేపు ఆయన రికవరీని నిశితంగా పరిశీలిస్తాం. ఆయన శారీరక స్థితిని బట్టి నమీబియాతో మ్యాచ్లో ఆడించాలా వద్దా అనే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాం" అని వెల్లడించారు. మేనేజ్మెంట్ ఆయనపై ఎటువంటి ఒత్తిడి తీసుకురావాలని అనుకోవడం లేదని తెలిపారు.
పాకిస్థాన్కు అభిషేక్ ముప్పు తప్పదా?
నమీబియాతో మ్యాచ్కు అభిషేక్ అందుబాటులో ఉన్నా లేకపోయినా, ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో పాకిస్థాన్తో జరిగే బిగ్ ఫైట్ కు మాత్రం ఆయన సిద్ధంగా ఉంటారని తెలుస్తోంది. పాకిస్థాన్పై అభిషేక్ శర్మకు అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. గతంలో ఆసియా కప్ 2025లో పాక్ స్టార్ బౌలర్ షాహీన్ ఆఫ్రిది బౌలింగ్ను ఆయన ఊచకోత కోశారు. మెరుపు వేగంతో పరుగులు రాబట్టడంలో అభిషేక్ దిట్ట. ఈ టీ20 వరల్డ్ కప్లో సల్మాన్ ఆగా నేతృత్వంలోని పాకిస్థాన్ జట్టుకు అభిషేక్ శర్మ రూపంలో పెను ప్రమాదం పొంచి ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
గౌతమ్ గంభీర్ వ్యూహాలు ఏమిటి?
కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ మార్గదర్శకత్వంలో టీమిండియా దూకుడుగా ఆడుతోంది. ముఖ్యంగా ఓపెనింగ్లో అభిషేక్ శర్మ ఇచ్చే ఆరంభాలు జట్టుకు ఎంతో కీలకం. పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ అంటే ఉండే ఒత్తిడిని జయించడంలో అభిషేక్ వంటి ఫియర్ లెస్ బ్యాటర్లు జట్టులో ఉండటం భారత్కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ప్రస్తుతం ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి కోలుకుని రావడం, ప్రాక్టీస్ సెషన్లలో పాల్గొనే అవకాశం ఉండటంతో దాయాది దేశం బౌలర్లలో అప్పుడే గుబులు మొదలైంది. కొలంబోలో జరగబోయే ఆ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ ప్రేమికులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.