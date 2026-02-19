8 మ్యాచ్ల్లో 5 డకౌట్లు.. అభి'షేక్' ఆడిస్తాడుకుంటే.. ఆట చూసి అందరూ కంగుతిన్నారు
Abhishek Sharma: అమెరికా, పాకిస్తాన్లపై సున్నా పరుగులకే ఔటైన అభిషేక్ శర్మ నెదర్లాండ్స్పై కూడా తన ఖాతా తెరవడంలో విఫలమయ్యాడు. మరి అతడికి ఏమైంది..! శివం దూబే తిరిగి ఫామ్లోకి ఎలా వచ్చాడు.. ఇప్పుడు ఓ సారి లుక్కేయండి.
నాలుగు మ్యాచ్లను గెలిచి..
2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమిండియా నాలుగు మ్యాచ్లను గెలిచి సూపర్ 8లో చోటు సంపాదించుకుంది. భారత జట్టు ప్రతి మ్యాచ్లోనూ అద్భుతంగా రాణించింది. కానీ కొన్నింట బలహీనంగా కనిపించింది. అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం అభిషేక్ శర్మ ఫామ్. అతను టీ20 ప్రపంచకప్లో తన ఖాతాను కూడా తెరవలేదు. అతను మూడు మ్యాచ్లు ఆడగా.. మూడింటిలోనూ సున్నాకి అవుట్ అయ్యాడు. ప్రశ్న ఏమిటంటే, అతనికి అసలు ఏమైంది. గతంలో సిక్సర్లు, ఫోర్ల వర్షం కురిపించిన బ్యాట్స్మెన్.. ఇప్పుడు ఒక్క పరుగు కూడా సాధించలేక ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు.?
అభిషేక్ శర్మకు ఏమైంది.?
అభిషేక్ శర్మ చేసిన అతి పెద్ద తప్పు ఏమిటంటే.. ప్రతి మ్యాచ్లోనూ పెద్ద షాట్తో తన ఖాతా తెరవడానికి ప్రయత్నించడం. అభిషేక్కు ఉన్న ఈ అలవాటు అతనికి పెద్ద ముప్పు తెచ్చిపెడుతోంది. ప్రతి మ్యాచ్లోనూ చెత్త బంతి రాదు. మంచి బంతులపై బౌండరీలు కొట్టవచ్చు. కానీ సమయం ఎల్లప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. అందువల్ల పరిస్థితి, మీ ఫామ్ ఆధారంగా మీ ఆట శైలిని మార్చాలి. సునీల్ గవాస్కర్, రవిశాస్త్రి లాంటి దిగ్గజాలు కూడా దీనిపై అతనికి సలహా ఇచ్చారు. అభిషేక్ తన ఖాతాను సాధారణ సింగిల్తో తెరిచి, సెట్ అయిన తర్వాత పెద్ద స్ట్రోక్లు ఆడటానికి ప్రయత్నించాలని గవాస్కర్ అన్నారు. అభిషేక్ శర్మ వైఫల్యం అటుంచితే.. శివం దూబే ఓ విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. దూబే సలహాను అభిషేక్ అర్థం చేసుకుంటే.. ఇకపై ఇలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు.
శివం దూబే ఏం చెప్పాడు?
నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 66 పరుగుల అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడిన శివం దూబే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా ఎంపికయ్యాడు. మ్యాచ్ తర్వాత, మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ సలహా తన విజయంలో పెద్ద పాత్ర పోషించిందని చెప్పాడు. "షార్ట్ బాల్లో సిక్స్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదని మహి భాయ్ నాకు చెప్పారు.
ఫోర్ లేదా సింగిల్
మీరు దాని నుంచి ఫోర్ లేదా సింగిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సులో ఉంటుంది. నేను ప్రారంభించినప్పుడు, నేను కొంత సమయం తీసుకుంటాను. తరువాత నా షాట్లు ఆడతాను." స్పష్టంగా, అభిషేక్ శర్మ ఈ ఫార్ములాను అవలంబించాలని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అంటున్నూర్. క్రీజులో కొంత సమయం తీసుకోండి. సెట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీ షాట్లు ఆడండి. మీరు మీ ఫామ్ను కనుగొన్న తర్వాత, మైదానంలో మీ ఓల్డ్ స్టైల్ ఆటను చూపించవచ్చు.
అభిషేక్ శర్మ పరిస్థితి ఇలా..
టీ20 ప్రపంచకప్లో వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో 0 పరుగులకే ఔటైన తొలి ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మ. అంతేకాకుండా, అతను తన గత ఎనిమిది T20 ఇన్నింగ్స్లలో ఐదుసార్లు 0 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. ప్రపంచ నెంబర్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ తాను క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి అతను జాగ్రత్తగా ఆడాలి. అతను అలా చేయకపోతే, టీం ఇండియా అతన్ని డ్రాప్ కూడా చేయవచ్చు.