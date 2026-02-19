4 మెయిడిన్లు, 4 వికెట్లు.. మ్యాచ్ విన్నర్గా నిలిచాడు.. సీన్ కట్ చేస్తే.!
T20 World Cup: న్యూజిలాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ లాకీ ఫెర్గూసన్ భార్య ఎమ్మా కొడుకుకు జన్మనిచ్చింది. టీ20 ప్రపంచకప్లో నాలుగు మెయిడెన్ ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన రికార్డు ఫెర్గూసన్ పేరిట ఉంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి
ఫెర్గూసన్ తండ్రి అయ్యాడు
టీ20 ప్రపంచకప్లో చరిత్ర సృష్టించిన లాకీ ఫెర్గూసన్ తండ్రి అయ్యాడు. న్యూజిలాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ భార్య ఎమ్మా ఒక కొడుకుకు జన్మనిచ్చింది. ఫిబ్రవరి 14న దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత ఫెర్గూసన్ తన కొడుకు పుట్టడంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. నిజానికి, ఈ సందర్భంగా అతను తన భార్య, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉండాలని కోరుకున్నాడు. న్యూజిలాండ్ జట్టు యాజమాన్యం కూడా లాకీ ఫెర్గూసన్ తన బిడ్డ జననం కోసం స్వదేశానికి తిరిగి రావడానికి సెలవు మంజూరు చేసినట్లు ప్రకటించింది.
బ్యూ ఫెర్గూసన్ అని పేరు
లాకీ ఫెర్గూసన్, అతని భార్య ఎమ్మా తమకు కొడుకు పుట్టడంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. లాకీ ఫెర్గూసన్ తన కొడుకుకు బ్యూ ఫెర్గూసన్ అని పేరు పెట్టాడు.
ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన ఫెర్గూసన్
తండ్రి అయిన ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన లాకీ ఫెర్గూసన్, కెనడాతో జరిగిన న్యూజిలాండ్ చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. సూపర్ 8 మ్యాచ్కు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
అత్యధిక మెయిడెన్ ఓవర్లు
టీ20 ప్రపంచకప్లో అత్యధిక మెయిడెన్ ఓవర్లు వేసిన ఆటగాడిగా లాకీ ఫెర్గూసన్ ప్రపంచ రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు. అయితే, అతను ఈ ఘనతను 2026 T20 ప్రపంచకప్లో కాదు, 2024 T20 ప్రపంచకప్లో సాధించాడు.
చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్లో
2024 T20 ప్రపంచకప్లో న్యూజిలాండ్ చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్లో, లాకీ ఫెర్గూసన్ పాపువా న్యూ గినియాతో జరిగిన నాలుగు మెయిడెన్ ఓవర్లను బౌలింగ్ చేశాడు. ఆ ప్రపంచకప్లో న్యూజిలాండ్ గ్రూప్ దశ నుంచి నిష్క్రమించింది. అటు 2026 T20 ప్రపంచకప్లో ఇప్పటివరకు ఆడిన 3 మ్యాచ్ల్లో లాకీ ఫెర్గూసన్ 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు.