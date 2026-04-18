Team India : రోహిత్ కంటే డేంజర్.. టీమిండియా ఓపెనర్లుగా ఆ నలుగురు కుర్రాళ్లు రెడీ
Team India: ఐపీఎల్ 2026లో యంగ్ ప్లేయర్లు దుమ్మురేపే ప్రదర్శనలతో పరుగుల వరద పారిస్తున్నారు. రోహిత్ శర్మ కంటే డేంజర్ ఓపెనర్లు భారత జట్టు తరఫున ఆడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ రేసులో ఉన్న నలుగురు యంగ్ ప్లేయర్లు ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత భారత క్రికెట్ రంగం ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లకు నిలయంగా మారింది. రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న పోటీలో యువ ఆటగాళ్లు తమ సత్తా చాటుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ వంటి మెగా టోర్నీలు యువ ఆటగాళ్లకు తమను నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు అందిస్తోంది.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో నలుగురు యువ భారతీయ ఆటగాళ్లు తమ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజ ఆటగాడి కంటే కూడా ప్రమాదకరంగా మారుతున్న ఈ నలుగురు ఆటగాళ్లు, త్వరలోనే టీమిండియా టీ20 జట్టులో ఓపెనర్లుగా అరంగేట్రం చేసే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. వారి వివరాలు గమనిస్తే..
1. ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్: పవర్ ప్లే స్పెషలిస్ట్
పంజాబ్ నుంచి వచ్చిన ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ ఐపీఎల్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలోని పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు తరపున ఓపెనింగ్ చేస్తారు. పవర్ ప్లే ఓవర్లలో ఫీల్డింగ్ పరిమితులను వాడుకోవడంలో సూపర్ ప్లేయర్. గ్రౌండ్ నలుమూలలా ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడుతూ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు.
ప్రభ్సిమ్రాన్ ఇప్పటివరకు ఆడిన 55 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో 152.45 స్ట్రైక్ రేట్తో ఏకంగా 1436 పరుగులు చేశాడు. పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని పాటియాలాకు చెందిన ఈ ఆటగాడు డొమెస్టిక్ క్రికెట్లోనూ పంజాబ్ జట్టుకే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఇతని బ్యాటింగ్ శైలి టీమిండియాకు భవిష్యత్తులో ఒక ఆయుధంగా మారనుంది.
2. ప్రియాంశ్ ఆర్య: స్ట్రైక్ రేట్ రారాజు
భారత క్రికెట్కు దొరికిన మరో విస్ఫోటక ఓపెనర్ ప్రియాంశ్ ఆర్య. 24 ఏళ్ల ఈ యువ బ్యాటర్ తన అద్భుతమైన ఆటతీరుతో సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. కేవలం బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా, ఆఫ్ బ్రేక్ బౌలింగ్తోనూ జట్టుకు ఉపయోగపడే సత్తా ఇతనికి ఉంది.
ప్రియాంశ్ ఆర్య ఇప్పటివరకు 20 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో 28.9 సగటుతో, అద్భుతమైన 190.14 స్ట్రైక్ రేట్తో 578 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఎడమచేతి వాటం బ్యాటింగ్ చేసే ప్రియాంశ్ ఆర్య, ఐపీఎల్ కనిపెట్టిన అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా నిలిచాడు. త్వరలోనే ఇతను టీమిండియా జెర్సీలో కనిపించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
3. ఆయుష్ మాత్రే: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సంచలనం
18 ఏళ్ల అతి పిన్న వయసులోనే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్టులో చోటు సంపాదించి, తన బ్యాటింగ్ పవర్తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు ఆయుష్ మాత్రే. టీ20 ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో టీమిండియా తరపున ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించే సత్తా ఇతనిలో ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఆయుష్ మాత్రే ఇప్పటివరకు 12 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లోనే 181.06 స్ట్రైక్ రేట్తో 411 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో మూడు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ధోనీ మార్గదర్శకత్వంలో రాటుదేలుతున్న ఈ యువ ఆటగాడు, వేగంగా పరుగులు రాబట్టడంలో దిట్ట. ఇతని ఆటతీరు చూస్తుంటే భారత టీ20 జట్టులో చోటు ఎంతో దూరంలో లేదనిపిస్తోంది.
4. వైభవ్ సూర్యవంశీ: చిన్న వయసులోనే బిగ్ రికార్డులు
వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచంలో మారుమోగిపోతోంది. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే టీమిండియా తరపున అరంగేట్రం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. 2025 ఐపీఎల్ వేలంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఇతనిని రూ. 1.10 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అప్పుడు ఇతని వయసు కేవలం 14 ఏళ్లు మాత్రమే.
గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేవలం 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన భారతీయ బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో కూడా వైభవ్ అద్భుత ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 5 మ్యాచ్ల్లో 40 సగటుతో 200 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉండగా, అత్యధిక స్కోరు 78 పరుగులు. ఎడమచేతి వాటం బ్యాటింగ్తో పాటు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ వేయడం ఇతని అదనపు బలం.
టీమిండియా ఓపెనింగ్ స్థానం కోసం పోరాటం
ఐపీఎల్ లో పుట్టుకొస్తున్న ఈ నలుగురు ఆటగాళ్లు భారత టీ20 క్రికెట్లో కొత్త శకాన్ని ప్రారంభించేలా ఉన్నారు. వీరి దూకుడైన ఆటతీరు, భారీ హిట్టింగ్ సామర్థ్యం రోహిత్ శర్మ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్ల వారసత్వాన్ని సమర్థంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేలా కనిపిస్తున్నాయి. వచ్చే సిరీస్లలో వీరికి అవకాశం దక్కితే భారత్ మరోసారి టీ20 ఫార్మాట్లో తిరుగులేని శక్తిగా మారుతుందనడంలో సందేహం లేదు.