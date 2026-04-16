MI vs PBKS : ఇదేం బాదుడు సామీ.. పంజాబ్ బౌలర్లను చితక్కొట్టిన క్వింటన్ డి కాక్ !
Quinton de Kock : ఐపీఎల్ 2026లో ముంబై ఇండియన్స్ ఓపెనర్ క్వింటన్ డి కాక్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. పంజాబ్ కింగ్స్పై కేవలం 53 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది ముంబై స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు.
MI vs PBKS: 1 కోటి రూపాయల ప్లేయర్ల.. తొలి మ్యాచ్లోనే తుఫాన్ సెంచరీ
ఐపీఎల్ 2026 లో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఊపేసే మరో ఇన్నింగ్స్ నమోదైంది. భారీ ధరలు పెట్టి ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేసిన జట్లు చతికిలపడుతున్న వేళ, ముంబై ఇండియన్స్ తమ వ్యూహ చతురతను మరోసారి చాటుకుంది. వేలంలో కేవలం 1 కోటి రూపాయలకే దక్కించుకున్న క్వింటన్ డి కాక్, తన తొలి మ్యాచ్లోనే పంజాబ్ కింగ్స్పై దుమ్మురేపే ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కేవలం 53 బంతుల్లోనే సెంచరీ కొట్టి వాంఖడే స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు.
కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును ఆదుకున్న వీరుడు
ఈ మ్యాచ్ ముంబై ఇండియన్స్కు అంత తేలికగా మొదలవ్వలేదు. స్టార్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్లో ఆడటం లేదు. అతని స్థానంలో ఓపెనర్గా వచ్చిన డి కాక్పై పెద్ద బాధ్యత ఉంది. ముంబై జట్టు కేవలం 12 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. అటువంటి క్లిష్ట సమయంలో డి కాక్ తన అనుభవాన్నంతా ఉపయోగించాడు. మొదట నెమ్మదిగా ఆడుతూనే, క్రీజులో పాతుకుపోయాడు. ఆ తర్వాత పంజాబ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు.
సిక్సర్లు, ఫోర్ల వర్షం.. రోహిత్ శర్మ సెల్యూట్
డి కాక్ తన ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 7 సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 53 బంతుల్లోనే తన సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. డి కాక్ సెంచరీ పూర్తి చేయగానే డగౌట్లో ఉన్న ముంబై ఆటగాళ్లంతా లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొట్టారు. ముఖ్యంగా రోహిత్ శర్మ, డి కాక్ ఆడిన తీరుకు ఫిదా అయి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ చూసి మైదానమంతా డి కాక్ నామస్మరణతో మారుమోగిపోయింది. నమన్ ధీర్తో కలిసి డి కాక్ 122 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు.
వేలంలో ముంబై మాస్టర్ ప్లాన్
ఐపీఎల్ 2025 మినీ వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ అత్యంత తక్కువ పర్స్ విలువతో (రూ. 2.75 కోట్లు) బరిలోకి దిగింది. ఆ సమయంలో ఎవరూ ఊహించని విధంగా సౌతాఫ్రికా దిగ్గజం క్వింటన్ డి కాక్ను కేవలం 1 కోటి రూపాయల బేస్ ప్రైస్కే దక్కించుకుంది. ఇతర జట్లేవీ అతనిపై ఆసక్తి చూపలేదు. గతంలో 2019 నుండి 2021 వరకు ముంబైకి ఆడిన డి కాక్, మళ్ళీ అదే టీమ్లోకి వచ్చి తన విలువ ఏంటో నిరూపించుకున్నాడు. కోట్లు పెట్టి కొన్న ఆటగాళ్లు విఫలమవుతుంటే, కోటి రూపాయల ఆటగాడు మ్యాచ్ విన్నర్గా మారడం విశేషం.
రికార్డుల వేటలో డి కాక్
టీ20 క్రికెట్లో డి కాక్కు ఇది 8వ సెంచరీ. ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ల జాబితాలో అతను మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు. రెండో స్థానంలో 5 సెంచరీలతో ఇషాన్ కిషన్ ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ కెరీర్లో ఇది డి కాక్కు మూడో సెంచరీ. 2013 నుంచి ఐపీఎల్ ఆడుతున్న అతను లక్నో, ముంబై, ఆర్సీబీ, హైదరాబాద్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ మ్యాచ్ ముగిసేసరికి అతను 116 మ్యాచ్ల్లో 3421 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇందులో 3 సెంచరీలు, 24 అర్థసెంచరీలు ఉన్నాయి.
ఐపీఎల్లో డి కాక్ టాప్-3 సెంచరీలు ఇవే
క్వింటన్ డి కాక్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు మూడు అద్భుతమైన సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. అవి..
1. 108 (51 బంతుల్లో): ఢిల్లీ డేర్డెవిల్స్ తరపున ఆర్సీబీపై (బెంగళూరు, 2016).
2. 140 (70 బంతుల్లో):* లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తరపున కేకేఆర్పై (డీవై పాటిల్, 2022).
3. 101 (53 బంతుల్లో):* ముంబై ఇండియన్స్ తరపున పంజాబ్ కింగ్స్పై (వాంఖడే, 2026).
ఈ ఇన్నింగ్స్ ద్వారా ముంబై ఇండియన్స్ ఈ సీజన్లో తమ బలమైన ఉనికిని చాటుకుంది. డి కాక్ ఫామ్ చూస్తుంటే ఈసారి ముంబైకి తిరుగులేదనిపిస్తోంది. పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలర్లు అతని ధాటికి బెంబేలెత్తిపోయారు. డి కాక్ 60 బంతుల్లో 112 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు.