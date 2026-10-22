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- Rudraksha Mala : ఏ ముఖి రుద్రాక్ష ధరిస్తే ఏం లాభం? వేసుకునే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి
Rudraksha Mala : ఏ ముఖి రుద్రాక్ష ధరిస్తే ఏం లాభం? వేసుకునే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి
హిందూ మతంలో రుద్రాక్షకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. పరమశివుడి కన్నీటి బిందువుల నుంచే ఈ పవిత్రమైన రుద్రాక్షలు పుట్టాయని భక్తులు నమ్ముతారు. ఒకటి నుంచి 14 ముఖాల వరకు రకరకాల రుద్రాక్షలు ఉంటాయి. ఒక్కో దానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉన్నాయి.
ఏకముఖి రుద్రాక్ష
రుద్రాక్షను కేవలం భక్తికి ప్రతీకగానే కాదు, రక్షణ కవచంగా కూడా భావిస్తారు. హిందూ మతంలో 1 నుంచి 21 ముఖాల రుద్రాక్షల ప్రస్తావన ఉంది. శివపురాణంలో 1 నుంచి 14 ముఖాల రుద్రాక్షలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు.
అయితే ఏకముఖి రుద్రాక్ష చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది. దీన్ని ధరిస్తే మనస్సుకు ప్రశాంతత లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. పూజలు, ధ్యానంపై ఏకాగ్రత పెంచేందుకు ఇది బాగా సాయపడుతుంది. సాక్షాత్తూ ఆ శివుడి అనుగ్రహం పొందడానికి దీన్ని ప్రతీకగా చెబుతారు.
ద్విముఖి రుద్రాక్ష
ద్విముఖి రుద్రాక్షకు రెండు ముఖాలు ఉంటాయి. ఇది ఐక్యత, సామరస్యం, బంధాల్లో సర్దుబాటుకు ప్రతీక. దీన్ని ధరిస్తే మనశ్శాంతి లభించడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల మధ్య అనుబంధం మరింత బలపడుతుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెబుతారు.
త్రిముఖి రుద్రాక్ష
మూడు ముఖాలు ఉండే త్రిముఖి రుద్రాక్షకు హిందూ మతంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దీన్ని ధరించడం వల్ల మనిషిలో ఆత్మవిశ్వాసం, సానుకూల ఆలోచనలు పెరుగుతాయని భక్తులు బలంగా నమ్ముతారు.
చతుర్ముఖి రుద్రాక్ష
నాలుగు ముఖాలు ఉండే చతుర్ముఖి రుద్రాక్షను జ్ఞానానికి, తెలివితేటలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. దీన్ని మెడలో వేసుకుంటే ఏకాగ్రతతో పాటు జ్ఞాపకశక్తి కూడా అద్భుతంగా పెరుగుతుందని ఆధ్యాత్మిక నమ్మకం.
పంచముఖి రుద్రాక్ష
భక్తులు ఎక్కువగా ధరించే వాటిలో పంచముఖి రుద్రాక్ష ఒకటి. ఐదు ముఖాలు ఉండే ఈ రుద్రాక్షను శాంతి, సానుకూలతకు ప్రతీకగా చూస్తారు. మతపరమైన ఆచారాల ప్రకారం పురుషులు, మహిళలు, పిల్లలు ఎవరైనా సరే దీన్ని ఎలాంటి సందేహం లేకుండా ధరించవచ్చు.
షణ్ముఖి రుద్రాక్ష
ఆరు ముఖాలు ఉండే షణ్ముఖి రుద్రాక్షను ముఖ్యంగా ఏకాగ్రత, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముడిపెట్టి చూస్తారు. దీన్ని ధరిస్తే మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని, చేసే పనిపై పూర్తి దృష్టి పెట్టడానికి ఇది సాయపడుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.
సప్తముఖి రుద్రాక్ష
ఏడు ముఖాలు ఉండే సప్తముఖి రుద్రాక్షను ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళనల నుంచి ఉపశమనం కలిగించే సాధనంగా భావిస్తారు. దీన్ని ధరించడం వల్ల వృత్తి, ఉద్యోగాలపై మరింత బాగా దృష్టి పెట్టవచ్చని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
అష్టముఖి రుద్రాక్ష
ఎనిమిది ముఖాలు ఉండే అష్టముఖి రుద్రాక్షకు కూడా ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉంది. దీన్ని ధరించిన వారికి మానసిక ప్రశాంతత, నెమ్మది లభిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు.
నవముఖి రుద్రాక్ష
తొమ్మిది ముఖాలు ఉండే నవముఖి రుద్రాక్షను ఆధ్యాత్మికంగా చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. దీన్ని ధరిస్తే శరీరంలో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుందని, మనోధైర్యం అమాంతం పెరుగుతుందని చెబుతారు.
దశముఖి రుద్రాక్ష
పది ముఖాలు ఉండే దశముఖి రుద్రాక్షను రక్షణకు ప్రతీకగా చూస్తారు. ప్రతికూల శక్తులు, చెడు ప్రభావాల నుంచి ఇది మనల్ని కాపాడుతుందని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం.
ఏకాదశముఖి రుద్రాక్ష
పదకొండు ముఖాలు ఉండే ఏకాదశముఖి రుద్రాక్షను ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, మనోధైర్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. దీన్ని ధరించడం వల్ల మనస్సుపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించవచ్చని భక్తులు నమ్ముతారు.
ద్వాదశముఖి రుద్రాక్ష
పన్నెండు ముఖాలు ఉండే ద్వాదశముఖి రుద్రాక్షను శక్తి, తేజస్సు, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా చూస్తారు. ఇది మనిషిలో సానుకూల భావాలను, ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెబుతారు.
త్రయోదశముఖి రుద్రాక్ష
పదమూడు ముఖాలు ఉండే త్రయోదశముఖి రుద్రాక్షకు ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దీన్ని ధరిస్తే ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు మనస్సుకు ఎంతో నెమ్మది దొరుకుతుందని నమ్ముతారు.
చతుర్దశముఖి రుద్రాక్ష
పద్నాలుగు ముఖాలు ఉండే చతుర్దశముఖి రుద్రాక్షను అత్యంత విశేషమైన రుద్రాక్షల్లో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. దీన్ని ధరించడం వల్ల అపారమైన ధైర్యం, మనోధైర్యం, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తాయని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం.