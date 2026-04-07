Relationship : అంతరిక్షంలో శృంగారం సాధ్యమేనా..? నాసా ఏం చెబుతోంది?
మనిషికి అత్యంత సహజమైన శారీరక అవసరాల్లో శృంగారం ఒకటి. మరి అంతరిక్షంలో వ్యోమగాములకు దీనికి అవకాశం ఉంటుందా..? ఈ విషయంపై సైన్స్, నాసా (NASA) ఏం చెబుతున్నాయో ఈ గ్యాలరీలో చూద్దాం.
అంతరిక్షంలో సంసారం సాధ్యమేనా..?
స్పేస్ మిషన్లు ఇప్పుడు కేవలం పరిశోధనలకే పరిమితం కాలేదు. అంతరిక్షంలో మానవ నివాసాలను ఏర్పాటు చేసే దిశగా సాగుతున్నాయి. అయితే భూమిపై మాదిరిగానే అంతరిక్షంలో మనిషి సౌకర్యవంతంగా జీవించగలడా..? అన్న అనుమానం చాలామందిలో ఉంది. ముఖ్యంగా అంతరిక్షంలో సంసార జీవితం అంటే శృంగారం సాధ్యమేనా..? అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
అంతరిక్షంలో శృంగారంపై నిబంధనలున్నాయా..?
ఇప్పటివరకు ఏ వ్యోమగామి (Astronaut) అంతరిక్షంలో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. దీనికి సంబంధించిన ఎలాంటి రికార్డులు అందుబాటులో లేవు. అయితే అంతరిక్షంలో శారీరకంగా కలవకూడదని… వ్యోమగాముల వ్యక్తిగత ప్రవర్తనపై ఎలాంటి కఠినమైన నిబంధనలు లేవని నాసా ప్రతినిధి సాండ్రా జోన్స్ చెబుతున్నారు. అంటే అంతరిక్షంలో వ్యోమగాములు శృంగారంలో పాల్గొనకూడదనే ఆంక్షలు లేవు.
వ్యోమగాములు గర్భం దాల్చడంపై నాసా ఏం చెబుతోంది..?
అయితే అంతరిక్షంలో గర్భం దాల్చడాన్ని మాత్రం నాసా పూర్తిగా నిషేధించింది. అక్కడి పరిస్థితులు గర్భధారణకు అనుకూలంగా ఉండవు… మైక్రోగ్రావిటీ, రేడియేషన్ (Radiation) కారణంగా తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ ప్రమాదకరమే. వ్యోమగాముల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని నాసా గర్భధారణ అంతరిక్షంలో వద్దంటోంది.
అంతరిక్షంలో శారీరకంగా కలవడం సాధ్యమేనా..?
అంతరిక్షంలో గురుత్వాకర్షణ లేకపోవడం వల్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు స్థిరంగా ఉండటం చాలా కష్టం. కొద్దిగా ముందుకు కదలడానికి ప్రయత్నించినా, అంతే వేగంతో వెనక్కి నెట్టబడతారు. ఇది శారీరకంగా చాలా సవాలుతో కూడుకున్నది.
ఇక అంతరిక్షంలో రక్త ప్రసరణ (Blood Flow), హార్మోన్లు, టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలు మారొచ్చు. ఈ మార్పులు మనిషి లైంగిక కోరికలపై ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి అంతరిక్షంలో శృంగారం కష్టతరమైన పని.
అంతరిక్షంలో శృంగారం అసాధ్యం
అంతరిక్ష కేంద్రంలో (Space Station) స్థలం చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది. పైగా, వ్యోమగాముల దినచర్య (Routine) ఎంత బిజీగా ఉంటుందంటే, వారికి వ్యక్తిగత క్షణాలకు సమయమే దొరకదు. ఇలా అక్కడి పరిస్థితులు, వ్యోమగాముల పనిఒత్తిడి కారణంగా శృంగారం సాధ్యం కాదనే చెప్పవచ్చు.