Relationship Tips: భార్యాభర్తలు ఈ విషయాలను మాత్రం సీక్రెట్ గా ఉంచకూడదు, ఎందుకో తెలుసా?
Relationship Tips: చాలా మంది తమ జీవిత భాగస్వామితో చాలా విషయాలు పంచుకోరు. సీక్రెట్స్ తమతోనే ఉంచుకుంటారు. కానీ, కొన్ని విషయాలను మాత్రం అస్సలు దాచుకోకూడదట. కచ్చితంగా చెప్పితీరాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Relationship Tips
పెళ్లికి ముందు.. మన జీవితం మనకు నచ్చినట్లుగానే సాగుతుంది. కానీ పెళ్లి తర్వాత కూడా అలానే తమకు నచ్చినట్లుగా సాగాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. జీవితంలోకి వచ్చే వ్యక్తి కోసం తాము ఎందుకు మారాలి అనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. నిజానికి, పూర్తిగా మన ఇష్టాలను చంపుకొని మారాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ.. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. కొన్ని విషయాలను మనసులోనే ఉంచుకోకుండా.. మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవాలి. అసలు.. భార్యాభర్తల మధ్య ఏ విషయంలో సీక్రెట్స్ ఉండకూడదు..? ఎలాంటి విషయాలను మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవాలి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
భార్యాభర్తల మధ్య రహస్యాలు..
భార్యాభర్తల మధ్య అన్ని విషయాల్లోనూ సీక్రెట్స్ ఉండకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారి సంబంధం నిజాయితీగా సాగాలి అంటే... ఇద్దరూ ఏ విషయాలను దాచకూడదు. మీరు మీ మనసులో ఉన్న ప్రతిదాన్ని స్వేచ్ఛగా పంచుకోవాలి. మనసులోనే చాలా విషయాలు దాచుకుంటే... ఇద్దరి మధ్య అంతరం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నా, వాటిని మీ భాగస్వామితో ఏమీ దాచకుండా పంచుకోవడం ఇద్దరి మధ్య సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి లేదా అప్పులు..
మీ భాగస్వామి నుండి మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని దాచడం పెద్ద తప్పు కావచ్చు. మీరు ఏదైనా ప్రయోజనం కోసం వేరొకరి నుండి డబ్బు అప్పుగా తీసుకుంటే, మీరు దానిని మీ భాగస్వామికి బహిరంగంగా వెల్లడించాలి. చాలా మంది తమ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి అబద్ధాలు చెబుతారు. కానీ నిజం బయటపడినప్పుడు, అవతలి వ్యక్తిపై నమ్మకం పోతుంది. భాగస్వాములు ఖచ్చితంగా తమ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవాలి.
ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు
మీకు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా భయాలు ఉంటే, మీరు ఖచ్చితంగా వాటి గురించి మీ భాగస్వామికి చెప్పాలి. ఉదాహరణకు, మీకు దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం, అలెర్జీలు లేదా మరేదైనా భయాలు ఉంటే, మీరు వాటిని మీ భాగస్వామి నుండి దాచకూడదు. మీ భాగస్వామి మీ గురించి తెలిస్తే, వారు మిమ్మల్ని సరిగ్గా చూసుకోగలరు, ఇది మీకు కూడా సహాయపడుతుంది.
జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు
భార్యభర్తలు జీవితాంతం భాగస్వాములు, కలిసి ఉండటానికి జీవిత ప్రయాణం మొదలుపెడతారు. కాబట్టి, మీరిద్దరూ మీ చింతలు, ఒత్తిళ్లను ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవాలి. ఇది మీరు మరింత రిలాక్స్గా ఉండటానికి , మీ భాగస్వామి మీ సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
అంచనాలు, అలవాట్లు...
ప్రతి వ్యక్తికి జీవితం గురించి విభిన్న దృక్పథాలు, అలవాట్లు ఉంటాయి, అంటే కెరీర్, వివాహం, పిల్లలు లేదా జీవన స్థలం. మీ ప్రణాళికలు, అలవాట్లు మీ భాగస్వామికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటే, మీరు వాటిని చర్చించకపోతే, అది తరువాత పెద్ద సమస్యకు దారితీయవచ్చు.
అంతేకాకుండా, వివాహానికి ముందు లేదా ప్రారంభంలో మీ అలవాట్లను చర్చించడం ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, మీరు ప్రయాణం చేయడానికి ఇష్టపడితే , మీ భాగస్వామి ఇంట్లో ఉండటానికి ఇష్టపడితే, ఇది తరువాత వాదనలకు దారితీయవచ్చు. కాబట్టి, దీని గురించి ముందుగానే చర్చించడం మంచిది.
అభద్రత
మీ భాగస్వామి ప్రవర్తన మీకు అభద్రత అనిపిస్తే, దాని గురించి మౌనంగా ఉండటం తప్పు. చాలా మంది ఈ విషయం గురించి నోరు విప్పరు. అయితే, ఇది సంబంధాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. కాబట్టి, మీ భాగస్వామితో దీని గురించి చర్చించడం ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఇది అపార్థం వల్ల కావచ్చు. మీరు అభద్రత కారణంగా మీ భాగస్వామిని పరిమితం చేస్తే, అది సంబంధంలో చీలికకు కూడా దారితీయవచ్చు. కాబట్టి, మీ అభద్రతల గురించి వారితో మాట్లాడండి.
మీ కల గురించి
మీరు ఏమి కావాలని కలలుకంటున్నారో లేదా జీవితంలో మీరు ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారో మీ భాగస్వామికి చెప్పడం చాలా ముఖ్యం. మీ కలలను మీ భాగస్వామితో పంచుకోండి. వాళ్లు నిజంగా మంచి భాగస్వామి అయితే... మీ లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తారు