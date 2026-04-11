- Relationship: 90 శాతం మందికి ప్రేమకు అసలైన అర్థం ఏంటో తెలియదు.. మీకు తెలుసా.?
Relationship: 90 శాతం మందికి ప్రేమకు అసలైన అర్థం ఏంటో తెలియదు.. మీకు తెలుసా.?
Relationship: భార్యభర్తల సంబంధం అంటే కేవలం కలిసి జీవించడమే కాదు. అది ఒకరికొకరు అండగా నిలబడే, ఒకరినొకరు మెరుగుపరుచుకునే పవిత్రమైన బంధం. ఈ సంబంధంలో ధర్మం, నమ్మకం, గౌరవం, త్యాగం ఉంటేనే నిజమైన ప్రేమ మొదలవుతుంది.
భార్యాభర్తల బంధం – ఒకే రథానికి రెండు చక్రాలు
భార్యాభర్తల సంబంధాన్ని ఒక రథానికి ఉన్న రెండు చక్రాలతో పోలుస్తారు. ఒక చక్రం సరిగా పనిచేయకపోతే రథం ముందుకు వెళ్లదు. అదే విధంగా భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి నడిస్తేనే కుటుంబ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. ఈ బంధంలో ఒకరు మరొకరికి పోటీగా కాకుండా, పరస్పరం సహకరించే భాగస్వాములుగా ఉండాలి. బాధ్యతలు పంచుకుంటేనే కుటుంబం బలంగా నిలుస్తుంది.
ప్రేమ అసలు అర్థం ఏమిటి?
చాలామంది ప్రేమ అంటే కేవలం భావోద్వేగం లేదా ఆకర్షణ అని భావిస్తారు. కానీ నిజమైన ప్రేమకు కొన్ని ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ఒకరినొకరు అంగీకరించడం, కష్టసమయంలో అండగా నిలబడటం, అహంకారాన్ని పక్కనపెట్టి బంధాన్ని ముందుకు పెట్టడం, ఒకరి భావాలను మరొకరు అర్థం చేసుకోవడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ బలంగా ఉంటుంది.
వేదాల్లో చెప్పిన భార్యాభర్తల ప్రేమ
అథర్వవేదంలో భార్యాభర్తల బంధం గురించి ఒక ముఖ్యమైన సందేశం ఉంది. “తల్లి తన పిల్లను ఎలా ప్రేమిస్తుందో, అలాగే భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి. భూమిలా స్థిరంగా ఉండాలి. కష్టాల్లో కూడా ధర్మం వదలకుండా నిలబడాలి” అనే భావం ఈ మంత్రంలో ఉంది. దీనిలో చెప్పిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ప్రేమ కేవలం ఆకర్షణ కాదు. అది తల్లిప్రేమలాంటిది – స్వార్థం లేకుండా ఉండే ప్రేమ.
వివాహం ఒక పవిత్ర ధర్మం
హిందూ సంప్రదాయంలో వివాహాన్ని కేవలం ఒక సామాజిక ఒప్పందంగా చూడరు. దాన్ని గృహస్థాశ్రమం అని పిలుస్తారు. ఈ దశలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి జీవితం నిర్మించాలి. ఒకరి విజయానికి మరొకరు తోడుగా ఉండాలి. భగవాన్ శివుడు, పార్వతి దేవి దాంపత్యం దీనికి మంచి ఉదాహరణగా చెప్తారు. వారు ఒకరికి ఒకరు బలంగా నిలబడి కుటుంబ జీవనానికి ఆదర్శంగా నిలిచారు.
గౌరవం, నమ్మకం – బంధానికి బలమైన ఆధారం
ధార్మిక గ్రంథాల ప్రకారం ప్రేమ నిలవాలంటే గౌరవం, నమ్మకం చాలా అవసరం. ఒకరిపై ఒకరికి విశ్వాసం లేకపోతే బంధం బలహీనమవుతుంది. రాముడు, సీతాదేవి దాంపత్య జీవితం ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. వారి బంధంలో గౌరవం, నమ్మకం, ధర్మం ప్రధానంగా ఉన్నాయి. అందుకే భార్యాభర్తలు ఒకరి భావాలను మరొకరు అర్థం చేసుకోవాలి. పరస్పరం గౌరవించాలి. అదే నిజమైన ప్రేమకు పునాది.