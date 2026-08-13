IRCTC: విదేశీ టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా.? ఐఆర్టీసీ నుంచి జపాన్ ప్యాకేజీ, ధర ఎంతంటే.?
విదేశీ పర్యటనకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఐఆర్టీసీ 'మ్యాజికల్ జపాన్' పేరుతో ఓ ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. 10 రోజులు, 9 రాత్రుల ఈ విదేశీ ప్రయాణం ద్వారా జపాన్ సంస్కృతిని, అక్కడి అద్భుతమైన అందాలను రూ. 3,40,000 ప్రారంభ ధరతో ఆస్వాదించవచ్చు.
IRCTC జపాన్ టూర్ ప్యాకేజీ: 10 రోజులు, ఢిల్లీ, ముంబై నుండి ప్రారంభం
IRCTC తన 'మ్యాజికల్ జపాన్' టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. 9 రాత్రులు, 10 రోజుల ఈ విదేశీ ప్రయాణం జపాన్ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని, అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఢిల్లీ నుంచి అక్టోబర్ 20, 2024న, ముంబై నుంచి అక్టోబర్ 25, 2024న విమాన ప్రయాణాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ప్యాకేజీలో టోక్యో, మౌంట్ ఫ్యూజీ, క్యోటో, ఒసాకా వంటి ముఖ్య నగరాలు, ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి. బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రయాణం, సాంప్రదాయ టీ సెరెమనీ, సుశి మేకింగ్ క్లాస్ వంటివి ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీకి ఈ టూర్ ధర 3.45 లక్షల రూపాయల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. విమాన ఛార్జీలు, వీసా, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్, వసతి, భోజనం, సైట్సీయింగ్, టూర్ గైడ్ సేవలు ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి. ఆసక్తి గలవారు IRCTC వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు: ఢిల్లీ, ముంబైల నుంచి ప్రయాణం
IRCTC అందిస్తున్న 'మ్యాజికల్ జపాన్' టూర్ ప్యాకేజీ పది రోజుల అద్భుతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ప్యాకేజీ టోక్యో, మౌంట్ ఫుజి, హకోన్, హిరోషిమా, క్యోటో, ఒసాకా వంటి ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తుంది. ప్రయాణికుల సంఖ్య, బయలుదేరే నగరం ఆధారంగా ధరలు మారుతాయి. ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరే వారికి ఒకరికి రూ. 4,15,000, ఇద్దరికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 3,65,000, ముగ్గురికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 3,45,000 అవుతుంది. ముంబై నుంచి ప్రయాణించే వారికి ఒకరికి రూ. 4,10,000, ఇద్దరికి రూ. 3,60,000, ముగ్గురికి రూ. 3,40,000గా ఉంటుంది. పిల్లల కోసం ప్రత్యేక రాయితీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్యాకేజీలో ఏమేమి ఉంటాయి? విమాన టికెట్ల నుంచి భోజనం వరకు.
ఈ ప్యాకేజీ ప్రయాణికులకు పూర్తి సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. రౌండ్-ట్రిప్ విమాన టిక్కెట్లు (ఎకానమీ క్లాస్), జపాన్ వీసా ఫీజులు, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇందులో చేర్చారు. లగ్జరీ ఏసీ బస్సుల్లో స్థానిక రవాణా, 4-స్టార్ హోటళ్లలో వసతి సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి భోజనం వంటి అన్ని పూటల భోజనం అందిస్తారు. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే గైడ్, అన్ని పర్యాటక ప్రదేశాల ప్రవేశ టిక్కెట్లు కూడా ప్యాకేజీలో భాగంగా ఉంటాయి.
జపాన్లో సందర్శించే ప్రధాన నగరాలు
ఈ ప్యాకేజీలో జపాన్ లోని కొన్ని ప్రధాన నగరాలు కవర్ అవుతాయి. టోక్యోలో ఇంపీరియల్ ప్యాలెస్, సెన్సో-జి టెంపుల్, షిబుయా క్రాసింగ్ వంటి ప్రసిద్ధ ప్రదేశాలను చూస్తారు. టోక్యో స్కైట్రీని బయటి నుంచి వీక్షిస్తారు. క్యాటోలో గోల్డెన్ పవిలియన్ (కింకకుజి టెంపుల్), ఫుషిమి ఇనారి ష్రైన్, అరాషియామా బాంబూ గ్రోవ్ను సందర్శిస్తారు. ఒసాకాలో మీరు ఒసాకా క్యాజిల్ను బయటి నుంచి చూసి, దోటన్బోరి ప్రాంతంలో గడుపుతారు. ప్రయాణికులకు ఇది చక్కటి అనుభూతి.
ప్రకృతి అందాలు, చారిత్రక ప్రాముఖ్యత, బుకింగ్ వివరాలు
జపాన్ లోని కొన్ని ఐకానిక్ ప్రదేశాలను కూడా ఈ టూర్ ప్యాకేజీ కవర్ చేస్తుంది. మౌంట్ ఫుజి ప్రాంతంలో ఫుజి 5వ స్టేషన్, హాకోన్ క్రూయిజ్, ఓవాకుదాని సందర్శిస్తారు. ఇవి అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను అందిస్తాయి. హిరోషిమాలో పీస్ మెమోరియల్ పార్క్, అటామిక్ బాంబ్ డోమ్లను చూసి చరిత్రను తెలుసుకోవచ్చు. ఇట్సుకూషిమా ష్రైన్ కూడా చూడదగినది. ఈ 'మ్యాజికల్ జపాన్' టూర్ ప్యాకేజీని IRCTC వెబ్సైట్ www.irctctourism.com ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు.