Viral Video: అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డకు మీసాలు.. వీడియో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్లు
Viral Video: సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియోలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంటాయి. తాజాగా అలాంటి వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అప్పుడే పుట్టిన ఓ చిన్నారికి మీసాలు ఉండడంతో నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
పెద్ద మీసాలతో కనిపిస్తున్న అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను @Chevisjunior అనే యూజర్ టిక్టాక్లో షేర్ చేసినట్లు సమాచారం. ఇందులో నీలిరంగు దుప్పటిపై ఉన్న ఆసుపత్రి బెడ్లో ఓ చిన్నారి కనిపిస్తాడు. బిడ్డను ఓ టవల్లో చుట్టి ఉంచారు. అతను కళ్లు తెరవడం, మెడను కదపడం, ఓ మహిళ మెల్లగా తాకినప్పుడు చిన్నగా నవ్వినట్లు కనిపించడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. అయితే ఆ చిన్నారికి ఉన్న మీసాలపై అందరి దృష్టి పడింది. దీంతో ఈ వీడియో నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పెద్దమనిషిలా ఉన్నాడంటూ నెటిజన్ల సరదా కామెంట్లు
చిన్నారి ముఖంలో కనిపిస్తున్న మీసాలు, కనుబొమ్మలు, కళ్లు తెరిచే విధానం చూసి నెటిజన్లు సరదాగా స్పందిస్తున్నారు. అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డలా కాకుండా, మధ్యవయసు వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్నాడంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరు ఆ చిన్నారికి అప్పుడే జీవితంపై విసుగు వచ్చినట్లుగా ఉందని జోకులు వేస్తున్నారు. ఒక యూజర్ స్పందిస్తూ.. “బ్రో.. కిండర్గార్టెన్ను దాటేసి నేరుగా మిడ్లైఫ్ క్రైసిస్లోకి వచ్చేశాడు” అని కామెంట్ చేశాడు.
చిన్నారిపై రకరకాల ఫొటోలు.. మరింత ఆసక్తి
ఈ వీడియోతో పాటు చిన్నారికి సంబంధించిన కొన్ని ఎడిట్ చేసిన ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. వాటిలో చిన్నారిని సైనికుడిలా చూపిస్తూ, యూనిఫామ్పై పతకాలు పెట్టినట్లు చిత్రీకరించారు. మరికొన్ని ఫొటోల్లో అతడిని 'సుప్రీం లీడర్' అనే పేరుతో ఉన్న కుర్చీలో కూర్చున్నట్లు చూపించారు. ఇంకొన్ని చిత్రాల్లో బిజినెస్ బ్లేజర్ ధరించి, చేతిలో సిగార్ పట్టుకున్న వ్యక్తిలా మార్చారు. మారియో పాత్రలో, హెల్మెట్ ధరించిన యోధుడి రూపంలోనూ చూపించినట్లు తెలుస్తోంది.
A newborn baby is going VIRAL for arriving in this world with a FULL MUSTACHE
Bro skipped kindergarten and went straight to his midlife crisis 🤣
Writer: Sol
https://t.co/VJY2V55Jfs
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 23, 2026
పుట్టిన బిడ్డలకు సహజంగా మీసాలు వస్తాయా?
కొంతమంది శిశువులు పుట్టినప్పుడు వారి శరీరంపై సన్నని, మృదువైన వెంట్రుకలు ఉంటాయి. వీటిని వైద్య పరిభాషలో లానుగో (Lanugo) అని పిలుస్తారు. ఇవి బిడ్డ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే పెరుగుతాయి. సాధారణంగా వీపు, భుజాలు, చెవులు, ముఖం వంటి భాగాల్లో కనిపించవచ్చు. ఈ వెంట్రుకలు చాలా సన్నగా, మృదువుగా ఉంటాయి. పుట్టిన తర్వాత కొంతకాలానికి సహజంగానే రాలిపోతాయి. అయితే, వైరల్ వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్లుగా దట్టంగా, స్పష్టమైన ఆకారంలో మీసాలు ఉండటం సాధారణ లానుగో వెంట్రుకలకు భిన్నంగా కనిపిస్తుంది.
నిజమైన వీడియోనా? ఏఐతో తయారు చేశారా?
ఈ వీడియోపై ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతున్న అంశం దాని నిజానిజాలు. చిన్నారి ముఖంపై కనిపిస్తున్న మీసాలు కదలికల సమయంలో కొద్దిగా మారుతున్నట్లు లేదా కదులుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయని కొన్ని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. అలాగే, మీసాలపై పడుతున్న వెలుతురు, ముఖంపై కనిపిస్తున్న కాంతి, నీడలతో సరిపోలడం లేదనే సందేహాలు కూడా వ్యక్తమయ్యాయి. ఇలాంటి అంశాలు వీడియోను డిజిటల్గా ఎడిట్ చేసి ఉండవచ్చనే అనుమానాలకు కారణమవుతున్నాయి. ఏఐ ఫిల్టర్ లేదా ఇతర ఎడిటింగ్ టూల్స్ ఉపయోగించి చిన్నారి ముఖంపై మీసాలు, గడ్డం జోడించి ఉండవచ్చని కొందరు భావిస్తున్నారు.