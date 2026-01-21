రైలు బాత్రూమ్లో యువతీ,యువకుడు.. 2 గంటలైనా తలుపు తీయకపోయేసరికి. వైరల్ వీడియో
Viral Video: సోషల్ మీడియా యుగంలో ఎక్కడేం జరిగినా క్షణాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ప్రపంచంలో జరిగిన ప్రతీ చిన్న సంఘటన క్షణాల్లో అరచేతిలో వాలిపోతోంది. తాజాగా అలాంటి ఓ వీడియో నెట్టింట తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.
రెండు గంటల పాటు రైలు టాయిలెట్లో
ఒక రైల్లో యువకుడు, యువతి కలిసి బాత్రూమ్లోకి తలుపు లోపల నుంచి లాక్ చేసుకున్నారు. వారు దాదాపు రెండు గంటల పాటు బయటకు రాలేదు. ఈ సమయంలో టాయిలెట్ అవసరం ఉన్న ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. చాలాసేపు తలుపు తెరవకపోవడంతో ప్రయాణికుల్లో అసహనం పెరిగింది. కొందరు పలుసార్లు తలుపు తట్టినా స్పందన రాలేదు. చివరకు విషయం రైల్వే సిబ్బంది దృష్టికి వెళ్లింది.
ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు
రెండు గంటల పాటు టాయిలెట్ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల వృద్ధులు, మహిళలు, పిల్లలు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడ్డారు. ముఖ్యంగా లాంగ్ జర్నీ చేస్తున్న ప్రయాణికులకు ఇది పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఒకే కోచ్లో పరిమిత బాత్రూమ్లు ఉండటంతో సమస్య మరింత పెరిగింది. కొందరు ప్రయాణికులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రైల్లో ఇలాంటి ప్రవర్తన సరైంది కాదని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
రైల్వే భద్రతపై కొత్త ప్రశ్నలు
ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో రైల్వే భద్రతపై చర్చ మొదలైంది. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇలాంటి ఘటనలు ఎలా జరుగుతున్నాయి అనే ప్రశ్నలు వచ్చాయి. రైల్వే సిబ్బంది పర్యవేక్షణ మరింత కఠినంగా ఉండాలనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ప్రయాణికుల హక్కులు కాపాడేందుకు స్పష్టమైన నిబంధనలు అమలు చేయాలన్న డిమాండ్ పెరిగింది.
తలుపు తెరిచిన తర్వాత యువతి ప్రవర్తన
ఎంతో ఆలస్యం తర్వాత రైల్వే సిబ్బంది జోక్యం చేసుకున్నాక తలుపు తెరుచుకుంది. బయటకు వచ్చిన యువతి ఏమాత్రం భయపడినట్లు కనిపించలేదు. ఆమె ప్రవర్తన చూసి ప్రయాణికులు షాక్కు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు ఆమె స్పందన కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించిందని సమాచారం. ఈ వ్యవహారం మరింత ఆగ్రహానికి కారణమైంది.
సోషల్ మీడియాలో ప్రజల స్పందన
ఈ ఘటన వీడియో బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు మొదలయ్యాయి. ఇది పబ్లిక్ మర్యాదకు విరుద్ధమని చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రైల్లో బాత్రూమ్ హోటల్ గది కాదని కొందరు గట్టిగానే కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. ఇతరుల సమస్యలను కూడా గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రైల్వే శాఖను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.