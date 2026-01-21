- Home
- Business
- Investment: రిటైర్ అయ్యాక ఎవరిపై ఆధారపడొద్దా.? ఇలా చేస్తే.. మీ అకౌంట్లోకి నెలకు రూ. లక్ష పక్కా
Investment: రిటైర్ అయ్యాక ఎవరిపై ఆధారపడొద్దా.? ఇలా చేస్తే.. మీ అకౌంట్లోకి నెలకు రూ. లక్ష పక్కా
Investment: ఒకప్పుడు 50 ఏళ్లు దాటాక రిటైర్మైంట్ గురించి ఆలోచించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో చేరిన మొదటి రోజు నుంచే ఉద్యోగ విరమణ గురించి ప్లానింగ్ చేసుకుంటున్నారు. మరి మీకు 50 ఏళ్లు వచ్చాక నెలకు రూ. లక్ష వచ్చే మార్గం ఒకటుందని తెలుసా.?
25 ఏళ్ల వయసులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రారంభం
సాధారణంగా ఒక వ్యక్తికి 25 ఏళ్లలో ఉద్యోగం వచ్చిందనుకుందాం. అయితే కొన్నేళ్ల తర్వాత పెట్టుబడి గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొదలుపెట్టడానికి ఇదే బెస్ట్ టైమ్. కారణం కంపౌండింగ్ పవర్. మీరు పెట్టే డబ్బు పై వచ్చే లాభాల మీద మళ్లీ లాభాలు వస్తాయి. ఇదే మీ భవిష్యత్ సంపదను పెద్దదిగా మార్చుతుంది. నెలకు జీతం రూ.25,000 ఉన్నా కూడా చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించినా పెద్ద ఫలితం వస్తుంది.
25 నుంచి 50 ఏళ్ల వరకూ మీకు మొత్తం 25 సంవత్సరాల టైమ్ ఉంది. ఈ టైమ్ మార్కెట్ అప్ డౌన్లను తట్టుకునే అవకాశం ఇస్తుంది. షేర్ మార్కెట్లో కొన్నేళ్లు నెగటివ్ వచ్చినా, లాంగ్ టర్మ్లో మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి. అందుకే SIP వంటి సిస్టమాటిక్ పద్ధతి సరైన ఎంపిక.
ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకుంటే 50 ఏళ్లకు వచ్చేసరికి భారీ కార్పస్ రెడీ అవుతుంది. ఆలస్యం చేస్తే అదే లక్ష్యం చేరుకోవడానికి ఎక్కువ డబ్బు పెట్టాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వయసు మీకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
50 ఏళ్ల తర్వాత నెలకు రూ.1 లక్ష అవసరం అంటే ఎంత కార్పస్ కావాలి
50 ఏళ్ల తర్వాత ప్రతి నెల రూ.1 లక్ష రావాలి అంటే సంవత్సరానికి రూ.12 లక్షలు. ఇది సాధించడానికి SWP పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది. SWP అంటే మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టిన మొత్తం నుంచి ప్రతి నెల ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ తీసుకోవడం.
సాధారణంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత సేఫ్గా ఉండాలంటే సంవత్సరానికి 8 శాతం వరకు మాత్రమే విత్డ్రా చేయాలి అని ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్లు చెబుతారు. ఆ లెక్కన రూ.12 లక్షలు ఏడాదికి రావాలంటే కనీసం రూ.1.5 కోట్ల కార్పస్ అవసరం.
మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్ దీర్ఘకాలంలో సగటున 10–12 శాతం వస్తుందని తీసుకుంటే, 8 శాతం విత్డ్రా చేసినా మిగతా మొత్తం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దీని వల్ల మీ డబ్బు పూర్తిగా అయిపోదు. 50 తర్వాత కూడా ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ లేకుండా జీవించడానికి ఇది మంచి స్ట్రాటజీ.
SIP క్యాలిక్యులేటర్ ప్రకారం నెలకు ఎంత పెట్టాలి
ఇప్పుడు అసలు ముఖ్యమైన ప్రశ్న. రూ.1.5 కోట్ల కార్పస్ కోసం మీరు నెలకు ఎంత SIP చేయాలి? ఇక్కడ SIP క్యాలిక్యులేటర్ లాజిక్ ఉపయోగిద్దాం. వయసు 25 నుంచి 50 వరకూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలం 25 సంవత్సరాలు. నెలవారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంచనా రిటర్న్ సంవత్సరానికి 12 శాతం. ఈ డేటాతో క్యాలిక్యులేటర్లో లెక్కిస్తే ఒక ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది.
ఆ లెక్క ప్రకారం రూ.1.5 కోట్ల ఫ్యూచర్ వ్యాల్యూ కోసం మీరు నెలకు సుమారు రూ.8,000 SIP చేయాలి. ఇది రియలిస్టిక్ నంబర్. మీ జీతంలో ఇది సుమారు 32 శాతం. మొదట కాస్త ఎక్కువగా అనిపించినా, జీతం పెరిగే కొద్దీ ఇది సులభంగా మారుతుంది.
సేఫ్ సైడ్ ఉండాలంటే కార్పస్ రూ.2 కోట్లు టార్గెట్ చేస్తే నెలకు సుమారు రూ.10,500 SIP అవసరం. ఆదాయం పెరిగినప్పుడు SIP టాప్ అప్ చేస్తే భారంగా అనిపించదు.
50 తర్వాత SWP ఎలా పనిచేస్తుంది.?
మీరు 50 ఏళ్లకు వచ్చేసరికి కార్పస్ రెడీ అయింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు SWP స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఎంచుకున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ నుంచి ప్రతి నెల రూ.1 లక్ష ఆటోమేటిక్గా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్కు వస్తుంది.
ఈ డబ్బు మీ నెలవారీ ఖర్చులకు ఉపయోగపడుతుంది. మిగిలిన మొత్తం ఫండ్లోనే కొనసాగుతుంది. మార్కెట్ మంచి రిటర్న్ ఇచ్చిన సంవత్సరాల్లో మీ కార్పస్ పెరుగుతుంది కూడా. చెడు సంవత్సరాల్లో కొద్దిగా తగ్గినా లాంగ్ టర్మ్లో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది.
SWP పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మొత్తం డబ్బు ఒకేసారి తీసుకోరు. అందువల్ల టాక్స్ భారం కూడా తగ్గుతుంది. ప్రతి విత్డ్రా లో లాభం భాగంపైన మాత్రమే టాక్స్ ఉంటుంది. ఇది రిటైర్మెంట్ లైఫ్ను స్టేబుల్గా ఉంచుతుంది.
మీ జీతానికి సరిపడే ప్రాక్టికల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్
మీ జీతం రూ. 25వేలు అయినా ఖర్చులు తీసేసిన తర్వాత పూర్తిగా రూ.8,000 SIP చేయడం కష్టంగా అనిపించవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితిలో మొదట రూ.5,000తో ప్రారంభించవచ్చు. జీతం పెరిగిన ప్రతిసారి SIP టాప్ అప్ చేయాలి. ఉదాహరణకు ప్రతి సంవత్సరం SIPని 10 శాతం పెంచితే, చివరికి మీరు రూ.8,000 కన్నా ఎక్కువే పెట్టగలుగుతారు. ఇది చాలా మందికి వర్క్ అయ్యే పద్ధతి. ఈ ప్లాన్లో డిసిప్లిన్ చాలా ముఖ్యం. మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు కూడా SIP ఆపకూడదు. అప్పుడే ఎక్కువ యూనిట్లు వస్తాయి. దీర్ఘకాలంలో అదే పెద్ద లాభంగా మారుతుంది. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తే 50 ఏళ్లకు మీ నెలకు రూ.1 లక్ష లక్ష్యం పూర్తిగా సాధ్యమే.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు అనేవి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతుంటాయి. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టేముందు నిపుణుల సూచనలు పాటించడం ఉత్తమం.