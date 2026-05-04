Thalapathy Vijay : అసలు TVK లో T అంటే ఏమిటి..?
Tamilnadu Assembly Election Results 2026 : తమిళ నాడు రాజకీయాల్లోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా దళపతి విజయ్ పార్టీ టివికే పేరు మారుమోగిపోతుంది. ఇంతకూ అసలు TVK అంటే తెలుగులో అర్థమేంటో తెలుసా..?
టివికే పార్టీ తెలుగు అర్థమేంటి..?
Tamilnadu Assembly Elections Result 2026 : తమిళ రాజయాల్లో దళపతి విజయ్ ఎంట్రీ పెను సంచలనం. రజనీకాంత్ లాంటి సూపర్ స్టార్ సైతం రాజకీయాల్లోకి రావాలంటే భయపడిపోయి వెనకడుగు వేసిన సమయంలో విజయ్ ధైర్యంగా ముందడుగు వేశాడు. దశాబ్దాలుగా రాజకీయాలను శాసిస్తున్న ద్రవిడ పార్టీలను ఎదురొడ్డి నిలబడ్డాడు. ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (DMK), అన్నా డిఎంకే (AIADMK) లకు ప్రత్యామ్నాయంగా తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) ను స్థాపించారు... రెండేళ్లలోనే పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చే స్థాయికి చేర్చి రాజకీయాల్లోనూ దళపతినే అని నిరూపించుకున్నాడు.
అసలు TVK అర్థమేంటో తెలుసా..?
తమిళ రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తూ హీరో విజయ్ 2024, ఫిబ్రవరి 2న తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీని ప్రకటించాడు. ఈ పేరు చూడ్డానికి సింపుల్ గానే ఉంది... కానీ ఏ స్థాయిలో ప్రజల్లోకి వెళ్లిందో తాజా విజయమే చెబుతోంది. తమిళ ప్రజలకు ఇంతలా కనెక్ట్ అయిన 'తమిళగ వెట్రి కళగం'' తెలుగు అర్థమేంటో తెలుసుకుందాం.
T (తమిళగ) :
అప్పటివరకు తమిళ రాజకీయాల్లో ద్రవిడ పార్టీల హవా కొనసాగేది... అందుకే DMK, AIADMK పార్టీలు పార్టీపేరులో ద్రవిద పదాన్ని వాడాయి. కానీ విజయ్ అలాకాదు... ''తమిళగ'' పేరును చేర్చడంద్వారా యావత్ తమిళులను పార్టీలను భాగస్వామ్యులుగా పేర్కొన్నాడు. ఇలా తనకు రాష్ట్రంపై ఉన్న అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు... ప్రజల్లోని ప్రాంతీయ అభిమానాన్ని తట్టి లేపాడు. తన పార్టీ ద్రవిడ పార్టీ కాదు యావత్ తమిళలు పార్టీ అని చెప్పేందుకు ''తమిళగ'' పదాన్ని వాడాడు విజయ్.
V (వెట్రి) :
వెట్రి అంటే విజయం అని అర్థం. దీన్ని పార్టీ పేరులో చేర్చడంద్వారా రెండు లాభాలున్నాయి. ఒకటి విజయ్ పేరు కలిసివస్తుంది కాబట్టి అభిమానులను ఆకట్టుకోవచ్చు. ఇక పార్టీ పేరులోనే విజయం ఉందని చెబుతూ శ్రేణుల్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపవచ్చు. ''పార్టీ పేరులోనే విజయం ఉంది.. మనకు విజయం దక్కదా..'' అనేలా ప్రచారం సాగించేందుకు ఉపయోగపడింది.
కళగం (K) :
తమిళనాడుకు చెందిన రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఈ 'కళగం' పదాన్ని వాడుకుంటున్నాయి. DMK, AIADMK మాదిరిగానే విజయ్ కూడా తన పార్టీ పేరులో కళగం వాడారు. ఓ సంస్థ లేదా సమూహాన్ని తమిళంలో కళగం అంటారు... సందర్భాన్ని బట్టి దీనిని సంస్థ లేదా పార్టీ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
మొత్తంగా TVK అంటే...?
మొత్తంగా చూసుకుంటే TVK అంటే తమిళులకు విజయాన్ని అందించే పార్టీ అని అర్థం వస్తుంది. ఇలా పార్టీతోనే ప్రజల మననులు దోచుకున్నాడు విజయ్... అందుకే ఈ స్థాయి విజయం సాధ్యమవుతోంది. తెలుగు రాజకీయాల్లో నందమూరి తారక రామారావు మాదిరిగా పార్టీ స్థాపించిన తక్కువ కాలంలోనే విజయ్ కూడా అధికారాన్ని చేపట్టబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించేలా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే చెన్నైలోని టివికే పార్టీ హెడ్ ఆఫీస్ ముందు కార్యకర్తలు భారీగా గుమిగూడి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. పార్టీ జెండాలు ఊపుతూ, ప్రజలకు స్వీట్లు పంచుతూ తమ ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు.