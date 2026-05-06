SIM Rules: దేశంలోని ప్రాంతంలో ప్రీపెయిడ్ సిమ్లు పనిచేయవు.. కారణం ఏంటో తెలుసా.?
SIM Rules: దేశంలో మెజారిటీ మొబైల్ ఫోన్ యూజర్లు ప్రీపెయిడ్ సిమ్లను ఉపయోగిస్తారు. కానీ జమ్మూ కశ్మీర్ వంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఈ సిమ్లపై కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. ఇంతకీ జమ్మూకశ్మీర్లో ఈ సిమ్ కార్డులు ఎందుకు పనిచేయవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రీపెయిడ్ సిమ్ అంటే ఏమిటి?
ప్రీపెయిడ్ సిమ్ అనేది ముందుగా రీచార్జ్ చేసుకుని సేవలను ఉపయోగించే విధానం. ఇది తీసుకోవడం చాలా సులభం. తక్కువ డాక్యుమెంట్లతో కూడా చాలా సార్లు సిమ్ తీసుకోవచ్చు. అందుకే ఇది ఎక్కువగా ప్రజలు ఉపయోగిస్తారు.
జమ్మూ కశ్మీర్లో పరిమితులు
జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రాంతం భద్రత పరంగా చాలా సున్నితమైనది. ఇక్కడ శాంతి భద్రతలను కాపాడటం ప్రభుత్వానికి అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. ఈ కారణంగా మొబైల్ సేవలపై కూడా ప్రత్యేక నియమాలు అమలు చేస్తారు. ప్రీపెయిడ్ సిమ్లు సులభంగా లభించడంవల్ల వాటిని తప్పుగా ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తారు. అందుకే వాటిపై నియంత్రణ ఉంటుంది.
భద్రత పరంగా ఉన్న ఆందోళనలు
ప్రీపెయిడ్ సిమ్లలో పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే, వాటిని సులభంగా కొనుగోలు చేయడం. కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తి KYC ప్రక్రియ కచ్చితంగా ఉండకపోవచ్చు. దీంతో గుర్తింపు లేకుండా కమ్యూనికేషన్ జరగవచ్చు. అలాగే అపోహలు, తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ కారణాల వల్ల భద్రతా సంస్థలు ఇలాంటి సిమ్లపై ఎక్కువ పర్యవేక్షణ ఉంచుతాయి.
పోస్ట్పెయిడ్ సిమ్ ఎందుకు సేఫ్?
పోస్ట్పెయిడ్ సిమ్లో వినియోగదారుడి పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. KYC ప్రక్రియ కఠినంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు అనేది ట్రాక్ చేయడం సులభం అవుతుంది. తప్పు వినియోగం జరిగే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే జమ్మూ కశ్మీర్కు వెళ్లే వారికి పోస్ట్పెయిడ్ సిమ్ వాడమని సూచిస్తారు.
ప్రయాణికులు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు
జమ్మూ కశ్మీర్కు వెళ్లే వారు ముందుగానే స్థానిక నియమాలను తెలుసుకోవడం మంచిది. సరైన KYC ఉన్న సిమ్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఎక్కువగా పోస్ట్పెయిడ్ కనెక్షన్ ఉపయోగించడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఇదే పరిస్థితి ఈశాన్య భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. అక్కడ కూడా భద్రతా కారణాల వల్ల మొబైల్ సేవలపై ప్రత్యేక నియమాలు అమలు చేస్తుంటారు.