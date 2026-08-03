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- Floods Alert: ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు.. కేరళలో ఇప్పటివరకు 15 మంది మృతి
Floods Alert: ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు.. కేరళలో ఇప్పటివరకు 15 మంది మృతి
Floods Alert: కేరళలో వర్ష భీభత్సంతో ఇప్పటివరకు 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 10 మంది గల్లంతయ్యారు. భారీ వర్షాలు, వరదల నేపథ్యంలో 12 జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. 316 సహాయక శిబిరాల్లో 11 వేలకు పైగా బాధితులు ఆశ్రయం పొందుతున్నారు.
కేరళను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు.. వరదలు
కేరళ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు తీవ్ర అలజడి సృష్టిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా పడుతున్న వానల వల్ల వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పలు చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడటంతో రవాణా వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ వర్షాల వల్ల కలిగిన ప్రమాదాల్లో ఇప్పటివరకు 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 10 మంది గల్లంతయ్యారు. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండటంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు పలు జిల్లాల్లో స్కూల్స్, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించారు.
12 జిల్లాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్
వర్షాల తీవ్రత తగ్గకపోవడంతో రాష్ట్రంలోని 12 జిల్లాల్లో అన్ని విద్యాసంస్థలకు జిల్లా కలెక్టర్లు సోమవారం సెలవు ప్రకటించారు. కాసర్గోడ్, కణ్ణూర్, వయనాడ్, కోజికోడ్, మలప్పురం, పాలక్కాడ్, త్రిసూర్, ఎర్నాకుళం, ఇడుక్కి, కొట్టాయం, పత్తనంతిట్ట, అలప్పుళ జిల్లాల్లోని స్కూళ్లు, ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలతో సహా అన్ని విద్యాసంస్థలు మూతపడ్డాయి.
అంగన్వాడీలు, మదర్సాలు, ట్యూషన్ సెంటర్లు కూడా మూసివేయాలని ఆదేశించారు. అయితే ముందస్తుగా నిర్ణయించిన యూనివర్సిటీ పరీక్షలు, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ యథాతథంగా జరుగుతాయని స్పష్టం చేశారు. కోజికోడ్లో విద్యాసంస్థలు భౌతికంగా మూసివేసినా, ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహించుకోవచ్చని వెసులుబాటు కల్పించారు. అలప్పుళలో సహాయక శిబిరాలుగా పనిచేస్తున్న పాఠశాలలకు మాత్రమే ప్రాంతీయంగా సెలవు ఇచ్చారు.
15 కి చేరిన మృతుల సంఖ్య.. గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం
వర్షాల వల్ల రాష్ట్రంలో మరణించిన వారి సంఖ్య 15కి చేరిందని ముఖ్యమంత్రి వి.డి. సతీశన్ వెల్లడించారు. కొట్టాయంలో ముగ్గురు, మలప్పురంలో నలుగురు, ఎర్నాకుళం, కొల్లాంలో ఇద్దరు చొప్పున ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇడుక్కి, మూవాట్టుపుళ, కణ్ణూర్, కోజికోడ్ జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరు చొప్పున మరణించారు. మృతుల్లో నీటి తొట్టిలో పడి చనిపోయిన ఒక చిన్నారి కూడా ఉంది. మరో 10 మంది గల్లంతవ్వగా, వారి కోసం రెస్క్యూ టీమ్స్ ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయి. బాధితులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం వెంటనే మరణించిన వారి కుటుంబాలకు రూ. 10,000 అంత్యక్రియల సహాయం ప్రకటించింది.
వరద సహాయక శిబిరాలు.. భారీ పరిహారం ప్రకటన
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 316 ఉపశమన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశామని, వాటిలో 11,018 మంది ఆశ్రయం పొందుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు. వరద నీరు తగ్గి ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్లే బాధితులకు తక్షణ సాయంగా రూ. 10,000 అందించనున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇళ్లు పూర్తిగా కోల్పోయిన వారికి ఇచ్చే పరిహారాన్ని రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 12 లక్షలకు పెంచారు. పాక్షికంగా దెబ్బతిన్న ఇళ్లకు ఇచ్చే సాయాన్ని రూ. 4 లక్షల నుంచి రూ. 6 లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పంట నష్టపోయిన 3,596 మంది రైతులకు ఇచ్చే నష్టపరిహారాన్ని కూడా సవరించాలని వ్యవసాయ శాఖను సీఎం ఆదేశించారు. ఇప్పటివరకు ప్రాథమికంగా 165 హెక్టార్లలో పంట నష్టం జరిగినట్లు గుర్తించారు.
విపత్తు హెచ్చరికలు.. తీరప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్త
వాతావరణ శాఖ (IMD) రాష్ట్రంలోని అన్ని 14 జిల్లాలకు వర్ష హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కాసర్గోడ్, కణ్ణూర్, కోజికోడ్, వయనాడ్, మలప్పురం, ఎర్నాకుళం, ఇడుక్కి, కొట్టాయం, అలప్పుళ, పత్తనంతిట్ట జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించగా.. త్రిసూర్, పాలక్కాడ్, కొల్లాం, తిరువనంతపురం జిల్లాలకు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. గంటకు 40 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున కేరళ, కర్ణాటక, లక్షద్వీప్ తీరాల నుండి మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకూడదని కఠిన ఆంక్షలు విధించారు.
డ్యామ్ల వద్ద అప్రమత్తత.. ప్రభుత్వం వార్నింగ్
పత్తనంతిట్ట జిల్లాలోని పంబా నదిలో నీటిమట్టం వేగంగా పెరుగుతుండటంతో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. శబరిమల పరిసర ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల మూళియార్ డ్యామ్ జలశయానికి వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరుతోంది. నీటిమట్టం మరింత పెరిగితే డ్యామ్ తలుపులు ఏ క్షణమైనా ఎత్తే అవకాశం ఉందని, నదీతీర నివాస ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు మారడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్నందున ఎత్తైన కొండప్రాంతాల్లో ఉండేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. సోషల్ మీడియాలో అసత్య ప్రచారాలు, తప్పుడు వార్తలు వ్యాప్తి చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరించారు.