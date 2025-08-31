చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్-ప్రధాని మోడీ భేటీ.. ఏం చర్చించారు?
Modi Jinping SCO Summit: డోనాల్డ్ ట్రంప్ను ఒంటరిని చేయడానికి చైనా, భారతదేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ SCO సమావేశంలో పాల్గొనడానికి చైనాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో చర్చలు జరిపారు.
భారత-చైనా ఐక్యత ముఖ్యం
చైనా, భారతదేశాలు ఐక్యంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. కలిసి పనిచేయడం కూడా అవసరమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ నొక్కి చెప్పారు. భారత్, చైనా మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధాలు కొనసాగించడం, ఒకరి విజయానికి మరొకరు సహాయం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. డ్రాగన్, ఏనుగు కలిసి ఉండటం చాలా అవసరమని ఆయన అన్నారు.
జిన్పింగ్ ఏమన్నారంటే?
ప్రధాని మోడీని మళ్ళీ కలవడం, SCO సదస్సులో ఆయనకు స్వాగతం పలకడం చాలా ఆనందంగా ఉందని జిన్పింగ్ అన్నారు. గత ఏడాది కజాన్లో మోడీతో సమావేశం విజయవంతమైందని, చైనా-భారత సంబంధాలు మళ్ళీ పుంజుకుంటున్నాయని ఆయన అన్నారు.
"ప్రపంచం శతాబ్దానికి ఒకసారి వచ్చే మార్పులను చూస్తోంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు అస్థిరంగా ఉన్నాయి. చైనా, భారతదేశాలు రెండు ప్రాచీన నాగరికతలు, ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశాలు, గ్లోబల్ సౌత్లో ముఖ్య సభ్యులం" అని చైనా అధ్యక్షుడు అన్నారు.
భారత్-చైనా సంబంధాలకు 75 ఏళ్ళు
ఈ సంవత్సరం భారత్-చైనా దౌత్య సంబంధాలకు 75వ వార్షికోత్సవం. "రెండు దేశాలు వ్యూహాత్మక దృక్పథంతో, దీర్ఘకాలిక దృష్టితో సంబంధాలను చూడాలి, నిర్వహించాలి" అని జిన్పింగ్ అన్నారు. ప్రధాని మోడీ కూడా రెండు దేశాల మధ్య ప్రాచీన సంబంధాలను ఈ సమావేశంలో ప్రస్తావించారు.
భారత్-చైనా సంబంధాలపై ప్రధాని మోడీ ఏమన్నారు?
ప్రతినిధి స్థాయి చర్చలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, గత ఏడాది కజాన్లో జరిగిన చర్చలు "చాలా ఫలవంతమైనవి" అని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలకు సానుకూల దిశానిర్దేశం చేశాయని చెప్పారు.
"సరిహద్దుల నుండి సైనికులను వెనక్కి తీసుకున్న తర్వాత, ఇప్పుడు శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొన్నాయి. మన ప్రత్యేక ప్రతినిధులు సరిహద్దు నిర్వహణపై ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు" అని ప్రధానమంత్రి మోడీ అన్నారు.
కైలాస మానస సరోవర యాత్ర కూడా తిరిగి ప్రారంభమైందని, రెండు దేశాల మధ్య నేరుగా విమాన సర్వీసులు కూడా మొదలయ్యాయని ఆయన అన్నారు. ఇవన్నీ భవిష్యత్తులో రెండు దేశాల సంబంధాలను మరింత మెరుగుపరుస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
2.28 బిలియన్ల మందికి ప్రయోజనం.. ప్రధాని మోడీ
"మా సహకారం మా రెండు దేశాలలోని 2.28 బిలియన్ల మంది ప్రజల ప్రయోజనాలతో ముడిపడి ఉంది. ఇది మొత్తం మానవాళి సంక్షేమానికి కూడా దోహదపడుతుంది. పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం, సున్నితత్వంతో మా సంబంధాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము" అని మోడీ అన్నారు.
షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO)లో పది సభ్య దేశాలు
షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) అనేది రాజకీయ, ఆర్థిక, భద్రతా కూటమి. దీనిలో 10 దేశాలు సభ్యదేశాలుగా ఉన్నాయి. భారతదేశంతో పాటు, బెలారస్, చైనా, ఇరాన్, కజకిస్తాన్, కిర్గిజిస్తాన్, పాకిస్తాన్, రష్యా, తజికిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్లు ఉన్నాయి. ఈ కూటమిలో సభ్య దేశాలు ఉగ్రవాదం, వేర్పాటువాదం, మత అతివాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కలిసి పనిచేస్తాయి. అలాగే ప్రాంతీయ భద్రత, ఆర్థిక సహకారం, సాంస్కృతిక సంబంధాలను ప్రోత్సహించడానికి కృషి చేస్తాయి. 2005 నుండి పరిశీలకుడిగా ఉన్న భారతదేశం 2017లో SCOలో సభ్యదేశంగా మారింది.