రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. పురుషులకు 15 రోజుల పితృత్వ సెలవులు
Paternity leave: తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు మహిళా ఉద్యోగులకు మాత్రమే ప్రసూతి సెలవులు ఉండగా.. తొలిసారిగా పురుష ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా పితృత్వ సెలవులు మంజూరు చేసింది.
పురుష ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 15 రోజుల సెలవులు
తమిళనాడు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న వివాహిత పురుష ఉద్యోగులకు ఈ కొత్త విధానం వర్తించనుంది. వీరికి మొత్తం 15 రోజుల పితృత్వ సెలవులు (Paternity Leave) అందుబాటులో ఉంటాయి. రాష్ట్రంలో పురుష ఉద్యోగులకు ఈ తరహా సెలవులు కల్పించడం ఇదే తొలిసారి. కుటుంబ బాధ్యతల్లో తండ్రికి కూడా సమాన భాగస్వామ్యం కల్పించాలనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఎప్పుడైనా సెలవులు తీసుకోవచ్చు
ఈ 15 రోజుల సెలవులను ఉద్యోగులు తమకు అనుకూలమైన సమయంలో వినియోగించుకోవచ్చు. భార్యకు ప్రసవం అయ్యే తేదీకి 15 రోజుల ముందు నుంచే సెలవులు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ అప్పుడు సెలవులు తీసుకోకపోతే.. బిడ్డ పుట్టిన తేదీ నుంచి ఆరు నెలల్లోపు ఎప్పుడైనా ఈ సెలవులను వినియోగించుకోవచ్చు. తద్వారా ప్రసవానికి ముందు లేదా ఆ తర్వాత భార్యకు అవసరమైన సమయంలో భర్త అండగా ఉండేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది.
ఉద్యోగుల విజ్ఞప్తులతో ప్రభుత్వ నిర్ణయం
పురుష ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా పితృత్వ సెలవులు కల్పించాలని గత కొంతకాలంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు అందుతున్నాయి. ప్రసవ సమయంలో భార్యకు సహాయం చేయడంతో పాటు, బిడ్డ సంరక్షణలో పాల్గొనేందుకు సెలవులు అవసరమని ఉద్యోగులు కోరారు. ఈ అభ్యర్థనలను ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిశీలించింది. తల్లి, నవజాత శిశువు ఇద్దరికీ ప్రసవ సమయం ఎంతో కీలకమని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
తల్లి, బిడ్డ సంరక్షణలో తండ్రి పాత్ర కీలకం
బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తల్లికి శారీరకంగా, మానసికంగా ఎన్నో మార్పులు ఎదురవుతాయి. ఆ సమయంలో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎంతో అవసరం. ముఖ్యంగా భర్త అండగా ఉంటే తల్లికి మానసిక ధైర్యం లభించడంతో పాటు, శిశువు సంరక్షణలో కూడా సహాయం అందుతుంది. అందుకే తండ్రి తన కుటుంబంతో సమయం గడిపేందుకు ఈ సెలవులు ఉపయోగపడతాయని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది.
మహిళా ఉద్యోగులకు 365 రోజుల ప్రసూతి సెలవులు
తమిళనాడులో మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే 365 రోజుల ప్రసూతి సెలవులు (Maternity Leave) అందుబాటులో ఉన్నాయి. తల్లితనం, శిశు సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతకు ఇది నిదర్శనమని పేర్కొంది. ఇప్పుడు పురుష ఉద్యోగులకు కూడా 15 రోజుల పితృత్వ సెలవులు కల్పించడం ద్వారా కుటుంబ బాధ్యతలను భార్యాభర్తలు పంచుకునేందుకు అవకాశం కల్పించినట్లయింది. ఈ నిర్ణయం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చనుంది.