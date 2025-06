Image Credit : Getty

https://www.eci.gov.in/ వెబ్ సైట్ ఓపెన్ చేయగానే 'Electors' అని కనిపిస్తుంది. దీనిపై క్లిక్ చేయండి. వెంటనే 'Resister in Electoral Roll' అని కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయగానే 'New Registration for general Electors' కనిపిస్తుంది. ఇందులో 'fill form 6' పై క్లిక్ చేసి కొత్తగా ఓటుహక్కును నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఎన్నారైలు అయితే దరఖాస్తు ఫార్మ్ 6A పూర్తిచేయాలి.