ఛారిటీలో సరికొత్త విప్లవం.. ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రారంభించిన కైండ్ ఇండియా. కేవలం రూ. 100తో
Kind India: భారత్కు చెందిన ప్రముఖ దాతృత్వ వేదిక కైండ్ ఇండియా సరికొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. కేవలం రూ. 100 డొనేషన్తో దాతృత్వంలో భాగస్వామ్యం అయ్యేలా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కైండ్ ఇండియా, కొత్త దాతృత్వ వేదిక
దేశవ్యాప్తంగా దాతృత్వాన్ని మరింత ఎక్కువ మంది ప్రజలకు చేరువ చేయాలనే సంకల్పంతో Kind India సంస్థ తన నూతన ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ KindIndia.inని ప్రారంభించింది. ఈ వేదిక ద్వారా భారతదేశంలోని వెరిఫైడ్ ఎన్జీఓలను, దాతలను ఒకే చోటికి తీసుకువస్తూ, “ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దయ, సహాయం, పంచుకోవడం” అనే విలువలను తిరిగి సమాజంలో నాటాలనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది.
రూ. 100తో మార్పు తెచ్చే అవకాశం
కైండ్ ఇండియా ప్రారంభించిన “100 రూపాయల చారిటీ రివల్యూషన్” ద్వారా ఎవరికైనా కేవలం రూ. 100తోనే దాతృత్వంలో భాగస్వామ్యం అవ్వవచ్చు. వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాలు, పాఠశాలలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలు, ఆలయాలు వంటి విభిన్న రంగాల ఎన్జీఓలు ఈ వేదికలో ఉంటాయి. ఇదే చిన్న మొత్తంలో పెద్ద మార్పు తెచ్చే భావనను ప్రజల్లో పెంచి, చారిటీని ఒక “దైనందిన అలవాటు”గా మార్చడం కైండ్ ఇండియా ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
“షాపింగ్ ఉత్సాహం లాగానే చారిటీలోనూ ఉత్సాహం కావాలి”
కైండ్ ఇండియా ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, “ఆన్లైన్ షాపింగ్కి మనం చూపే ఉత్సాహాన్ని చారిటీకి కూడా చూపితే సమాజం ఎంత అందంగా మారుతుందో ఊహించండి. పుట్టినరోజు, పండుగ, వార్షికోత్సవం – ఏ సందర్భమైనా చిన్న సహాయం చేస్తే, అది మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది” అన్నారు. “చిన్న విరాళం కూడా ఎవరికో చిరునవ్వుగా మారుతుంది” అని చెప్పుకొచ్చారు.
దాతృత్వం – కేవలం డబ్బు కాదు, దయ పంచుకోవడం
కైండ్ ఇండియా అభిప్రాయం ప్రకారం, చారిటీ అంటే కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాదు. అది మన మనసు పంచుకోవడం, పరస్పరం సహాయం చేసుకోవడం, సమాజంపై సానుకూల ప్రభావం చూపడమే. భారతీయ సంస్కృతిలో దాతృత్వానికి ఎప్పటి నుంచీ ప్రత్యేక స్థానం ఉంది — దాన కర్ణుడు నుంచి బలి చక్రవర్తి వరకు మన చరిత్ర దయ గాథలతో నిండిపోయి ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ఆత్మను తిరిగి మేల్కొలిపే ప్రయత్నమే కైండ్ ఇండియా లక్ష్యం.