అసలు అలాగే ఉంటుంది నెలకు రూ. 20 వేల వడ్డీ వస్తుంది.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత బిందాస్గా ఉండొచ్చు.
Post office: ఉద్యోగం మానేశాక ఆర్థిక అవసరాలు ఉంటాయి. నెలవారీ జీతం లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అయితే ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే రిటైర్మైంట్ తర్వాత వచ్చే డబ్బును సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే ప్రతీ నెల స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందొచ్చు.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆదాయం
పదవీ విరమణ తర్వాత చాలామంది ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. నెలవారీ జీతం లేకపోవడంతో అవసరాల కోసం ఇతరులపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందించే నమ్మకమైన మార్గం కోసం వెతకడం సహజం. ఈ నేపథ్యంలో పోస్టాఫీస్ అందించే సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS) సురక్షితమైన, లాభదాయకమైన ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.
ఈ స్కీమ్ ఎవరికోసం?
ఈ పథకాన్ని 60 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు కలిగిన సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. పదవీ విరమణ పొందిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లేదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు కూడా ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అంతేకాదు, వృత్తి రీత్యా 55–60 ఏళ్ల మధ్య రిటైర్ అయినవారు కూడా నిర్దిష్ట షరతుల ప్రకారం దీనికి అర్హులు.
పెట్టుబడి వివరాలు, వడ్డీ రేటు
పోస్టాఫీస్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్లో కనీసం రూ. 1,000 పెట్టుబడి పెట్టి ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. గరిష్టంగా రూ. 30 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ పథకానికి 8.2% వార్షిక వడ్డీ రేటు అమల్లో ఉంది. వడ్డీని త్రైమాసికం (మూడు నెలలకు ఒకసారి) చెల్లిస్తారు. ఉదాహరణకు, మీరు రూ. 30 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, సంవత్సరానికి సుమారు రూ. 2,46,000 వడ్డీ వస్తుంది. అంటే ప్రతి 3 నెలలకు రూ. 61,500 వడ్డీ అందుతుంది. ఇలా చూసుకుంటే.. నెలకు సగటున రూ. 20,500 స్థిర ఆదాయం లభిస్తుంది.
మెచ్యూరిటీ కాలం
ఈ పథకానికి 5 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మీకు కావాలనుకుంటే, ఈ ఖాతాను మరో 3 సంవత్సరాల పాటు పొడిగించుకోవచ్చు. ఒకవేళ వడ్డీని తీసుకోకుండా పెట్టుబడిని కొనసాగిస్తే, 5 సంవత్సరాల తర్వాత మీ ఫండ్ విలువ సుమారు రూ. 42 లక్షల వరకు పెరగవచ్చు.
పన్ను మినహాయింపు
ఈ పథకం ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపుకు అర్హత పొందుతుంది. అంటే మీరు పెట్టుబడి చేసిన మొత్తానికి పన్ను సడలింపు లభిస్తుంది. ఇది భారత ప్రభుత్వ హామీతో నడిచే పథకం కాబట్టి, పెట్టుబడికి పూర్తిస్థాయి భద్రత ఉంటుంది. వడ్డీ రేటు కూడా ఇతర ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లతో పోలిస్తే ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.