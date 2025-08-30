తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేయాలంటే తప్పక ఇది ఉండాలి
ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) అన్ని తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లకు కొన్ని నిబంధనలను తప్పనిసరి చేసింది.
కొత్త రూల్స్ ఇవే
IRCTC అన్ని తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లకు ఆధార్ ఆధారిత OTP (ఒకేసారి పాస్వర్డ్) వెరిఫికేషన్ను తప్పనిసరి చేసింది. టికెట్ బుకింగ్ల భద్రత, పారదర్శకతను పెంచడమే లక్ష్యం.
ఇప్పుడు, IRCTC వెబ్సైట్లో తత్కాల్ టికెట్లను బుక్ చేసుకునేటప్పుడు, ప్రయాణికులు తమ ఆధార్-లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్కు పంపిన OTP ద్వారా తమ గుర్తింపును ధృవీకరించుకోవాలి.
తత్కాల్ బుకింగ్ సమయం
తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లకు ప్రస్తుత సమయం అలాగే ఉంటుంది. AC క్లాస్లకు, తత్కాల్ బుకింగ్ ఉదయం 10:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది, నాన్-AC క్లాస్లకు, రైలు బయలుదేరడానికి ఒక రోజు ముందు ఉదయం 11:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ నవీకరణ బుకింగ్ విండోలను మార్చదు. కానీ అన్యాయమైన పద్ధతులు లేదా బాట్ల ద్వారా కాకుండా నిజమైన వినియోగదారుల ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేయబడుతున్నాయని నిర్ధారిస్తుంది.
రైలు టికెట్ OTP
ఆధార్ OTP వెరిఫికేషన్ను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి దుర్వినియోగాన్ని తగ్గించడం. తత్కాల్ టికెట్లకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పటివరకు, చాలా మంది ఏజెంట్లు సాంకేతిక సాధనాలను ఉపయోగించి చాలా టికెట్లను త్వరగా బుక్ చేయగలిగేవారు.
వ్యక్తిగత ఆధార్-లింక్ చేసిన నంబర్ నుండి OTP వెరిఫికేషన్ అవసరం కాబట్టి, ఏజెంట్లు ఇప్పుడు గ్రూప్ బుకింగ్లు చేయడం చాలా కష్టం. ఇది రోజువారీ వినియోగదారులకు పీక్ సమయాల్లో సీటు పొందే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
ఏజెంట్లపై ఆంక్షలు
దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి మరో చర్యగా, IRCTC అధీకృత ఏజెంట్లు బుకింగ్ విండో మొదటి 30 నిమిషాల్లో తత్కాల్ టికెట్లను బుక్ చేయకుండా నిషేధించింది.
దీని అర్థం ఏజెంట్లు AC క్లాస్లకు ఉదయం 10:30 గంటల తర్వాత, నాన్-AC క్లాస్లకు ఉదయం 11:30 గంటల తర్వాత మాత్రమే తత్కాల్ను యాక్సెస్ చేయగలరు. ఈ ఆంక్ష వల్ల వ్యక్తిగత వినియోగదారులకు ఎటువంటి అంతరాయం లేదా అన్యాయమైన పోటీ లేకుండా ముందుగా టికెట్లను బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
రైలు టికెట్
IRCTC తాజా అప్ డేట్ తత్కాల్ బుకింగ్లలో పారదర్శకతను పెంచుతుంది. ఆధార్ వెరిఫికేషన్, నియంత్రిత ఏజెంట్ యాక్సెస్ వల్ల మోసపూరిత పద్ధతులు తగ్గుతాయి. నిజమైన ప్రయాణికులు వ్యవస్థ నుండి ప్రయోజనం పొందుతారని భావిస్తున్నారు.