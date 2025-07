IRRPL సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మేజర్ జనరల్ ఎస్.కె. శర్మ ప్రకారం, 2025 డిసెంబర్ 31నాటికి పూర్తిగా భారతదేశంలో తయారైన మొదటి AK-203 రైఫిల్‌ను ‘షేర్’గా విడుదల చేస్తారు. వచ్చే 5 నెలల్లో 70,000 రైఫిళ్లు సరఫరా చేస్తామన్నారు, వాటిలో 70% లోకల్ కంటెంట్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, 2032 డెడ్‌లైన్‌కి ముందే, 2030 మధ్య నాటికి అన్ని రైఫిళ్లు పంపిణీ చేసే లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు.

Why 100% indigenised AK-203 assault rifles named as #Sher?



— Anish Singh (@anishsingh21) July 17, 2025