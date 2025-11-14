Office Romance: ఆఫీస్ రొమాన్స్లో మనవాళ్లు తోపులు.. ఇంట్లో ఇల్లాలు ఆఫీస్లో ప్రియురాలు
Office Romance: డేటింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ ఆష్లే మాడిసన్ కొత్త సర్వేను నిర్వహించింది. అందులో ఆఫీస్ రొమాన్స్ లో మన దేశం రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. ఇంట్లో భార్యను పెట్టుకుని ఆఫీసులో రొమాన్స్ చేసే వారి సంఖ్య అధికంగానే ఉంది.
మనదేశంలో ఆఫీస్ రొమాన్స్
ఆఫీసు ప్రేమలు సాధారణమైనవే, ఆఫీసులో ప్రేమలో పడి పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం వంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇంట్లో భార్య లేదా భర్త ఉన్నా కూడా ఆఫీస్ రొమాన్స్ చేస్తున్న వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోందని ఓ సర్వే చెబుతోంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఈ సంస్కృతి మరీ అధికంగా ఉంది. ఆష్లే మాడిసన్ నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ అధ్యయనంలో ఆఫీస్ రొమాన్స్ విషయంలో మన దేశం రెండవ స్థానంలో ఉన్నట్టు తేలింది. ఈ అధ్యయనాన్ని 11 దేశాల్లో నిర్వహించారు. ఇక మొదటి స్థానంలో నిలిచిన దేశం మెక్సికో. ఈ డేటాను బట్టి భారతదేశంలో పని ప్రదేశాలలో ప్రేమాయణాలు పెరిగిపోతున్నాయని అర్థమవుతోంది.
ప్రతి పదిమందిలో నలుగురు
ఈ అధ్యయనం ప్రకారం ప్రతి పదిమందిలో నలుగురు భారతీయులు సహోద్యోగితో డేటింగ్ చేస్తున్నారు. దీన్నిబట్టి పని ప్రదేశాలలో ప్రేమాయణాలు సాధారణంగా మారిపోయాయని అర్థమవుతోంది. నిజానికి ఆఫీసుల్లో వృత్తిపరమైన సరిహద్దులు, ప్రవర్తన వంటి వాటికీ ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. వాటన్నింటిని దాటుకొని మరి ఆఫీస్ రొమాన్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. మెక్సికోలో 43 శాతం మంది ఉద్యోగులు తమ సహోద్యోగితో ప్రేమలో ఉన్నామని చెబితే.. ఇక భారతదేశంలో 40 శాతం మంది ప్రేమలో ఉన్నట్టు చెప్పారు. ఇక అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా వంటి దేశాల్లో 30 శాతం మంది సహోద్యోగితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్టు వివరించారు.
హైదరాబాద్ లో ఎక్కువే
సహజ డేటింగ్ విషయానికి వస్తే మహిళలు కంటే పురుషులే ఎక్కువమంది ఉన్నారు. ఇంట్లో భార్య ఉన్నప్పటికీ నచ్చిన సహోద్యోగితో రొమాన్స్ చేసేందుకు ఎక్కువ మంది మగ ఉద్యోగులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. డేటింగ్ యాప్ ఆష్లే మాడిసన్ కొత్త నివేదిక ప్రకారం భారత దేశంలోని కొన్ని నగరాల్లో వివాహేతర సంబంధాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. మనదేశంలో ఇంట్లో జీవిత భాగస్వామిని ఉంచుకొని బయటవారితో ప్రేమలో పడుతున్న వ్యక్తులు అధికంగా కాంచీపురలో ఉన్నారు. తర్వాత స్థానంలో ఢిల్లీ నిలిచింది. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్ 18వ స్థానంలో ఉంది. ఇంట్లో ఉన్న జీవిత భాగస్వామితో భావోద్వేగ దూరం పెరిగినప్పుడు, పని గంటలు అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఆఫీసు రొమాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే డిజిటల్ డేటింగ్ కూడా భారతదేశంలో విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.