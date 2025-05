India Pakistan war: ఈ ఐదు మిస్సైళ్లు చాలు పాకిస్తాన్ పని పట్టడానికి

Read Full Gallery

India Pakistan war: భార‌త్ బలమైన సైనికుల‌కు తోడుగా దుర్భేద్యమైన అస్త్ర శక్తిని క‌గిలివుంది. శత్రుదేశాలను నిమిషాల్లో అంతం చేయ‌గ‌ల ఆయుధాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తెలుసుకోబోయే ఐదు మిస్సైళ్లు చాలు పాకిస్తాన్ ప‌నిప‌ట్ట‌డానికి. శ‌త్రు దేశాల‌కు వ‌ణుకు పుట్టించే భార‌త్ వ‌ద్ద ఉన్న ఆ ఐదు క్షిపణులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



Top 5 Indian missiles that can strike deep into Pakistan: భారతదేశం తాను కలిగి ఉన్న అత్యాధునిక క్షిపణుల శక్తిని తాజా ఆపరేషన్ సింధూర్ లో మరింత బలంగా ప్రదర్శించింది. బ్రహ్మోస్ నుండి అగ్ని వరకూ భారత రక్షణ వ్యవస్థలో కీలకంగా నిలిచిన ఈ ఐదు ప్రధాన క్షిపణులు శత్రుదేశాలపై తక్షణ, ఖచ్చితమైన ప్రతీకారానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇవి కొన్ని నిమిషాల్లో శత్రువు స్థావరాలను నేలమట్టం చేయగల సామర్థ్యంతో ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్ పనిపట్టే 5 క్షిపణుల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.