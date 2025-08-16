రెండు నెలలు ఓపిక పడితే మీ డబ్బులు భారీగా ఆదా.. ఈ వస్తువుల ధరలు తగ్గనున్నాయి.
శుక్రవారం స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. వీటిలో ప్రధానమైంది జీఎస్టీ మార్పులు. దీంతో భారీగా ధరలు తగ్గుముఖం పట్టనున్నాయి.
GSTలో పెద్ద మార్పులు – కేంద్రం కొత్త ప్రతిపాదనలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) విధానంలో కీలక సవరణలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నాలుగు శ్లాబ్లకు బదులుగా ఇకపై రెండు మాత్రమే ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించింది. 5%, 18% అనే రెండు రేట్లలోనే ఎక్కువ వస్తు సేవలు వచ్చేలా మార్పులు చేస్తూ సామాన్యులపై పన్ను భారం తగ్గించాలనే ఉద్దేశం ఉంది. దీపావళి సందర్భంగా ఈ కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ప్రధాని శుక్రవారం తెలిపారు.
KNOW
12%, 28% శ్లాబ్లకు ముగింపు
ఇప్పటి వరకు ఉన్న 12% పన్ను శ్రేణి పూర్తిగా రద్దవనుంది. ఆ శ్లాబ్లో ఉన్న దాదాపు 99% వస్తువులు నేరుగా 5% కేటగిరీలోకి చేరతాయి. ఇదే విధంగా 28% పన్ను చెల్లిస్తున్న వస్తువుల్లో సుమారు 90% ఉత్పత్తులు ఇకపై 18% శ్రేణిలోకి వస్తాయి. దీని వల్ల సాధారణ వినియోగ వస్తువులు మరింత చవకగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఏ రంగాలకు లాభం?
ఈ సవరణల ప్రభావంతో జౌళి, వ్యవసాయం, హస్తకళలు, ఎరువులు, పునరుత్పాదక విద్యుత్తు, ఆటోమోటివ్, వైద్య రంగం, బీమా రంగాలకు ప్రత్యేక లాభం చేకూరనుంది. దాంతో ముడిసరుకు ఖర్చులు తగ్గి ఉత్పత్తి ధరలు కూడా క్రమంగా పడిపోవచ్చు.
ధరలు తగ్గే అవకాశమున్న వస్తువులు
ఈ మార్పుల తర్వాత పన్ను రేటు తగ్గే అవకాశం ఉన్న వస్తువుల జాబితా గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రోజువారీ ఉపయోగాలు: టూత్పేస్ట్, టూత్పౌడర్, సబ్బులు, హెయిర్ ఆయిల్, గొడుగులు, కుట్టు మెషీన్లు
ఆహార ఉత్పత్తులు: ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, కండెన్స్డ్ మిల్క్, శీతలీకరించిన కూరగాయలు, షుగర్ సిరప్లు, ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్లు, కాఫీ ఉత్పత్తులు
ఇంటి సామగ్రి: ప్రెజర్ కుక్కర్లు, వాటర్ ఫిల్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ ఐరన్స్, గీజర్లు, వాక్యూమ్ క్లీనర్లు
దుస్తులు, పాదరక్షలు: రెడీమేడ్ డ్రెస్లు, రూ.500-1000లోపు షూస్
ఆరోగ్య ఉత్పత్తులు: హెచ్ఐవీ, హెపటైటిస్, టీబీ పరీక్షల కిట్లు, కొన్ని వ్యాక్సిన్లు, ఆయుర్వేద ఔషధాలు
ఇతర వస్తువులు: సైకిళ్లు, వ్యవసాయ పరికరాలు, టైల్స్, లిక్విడ్ సోప్స్, వాహన టైర్లు, స్టీల్ వంటపాత్రలు, జామెట్రీ బాక్సులు, సోలార్ హీటర్లు, ప్రింటర్లు, అల్యూమినియం ఫాయిల్ మొదలైనవి
అదే విధంగా సిమెంట్, రెడీ మిక్స్ కాంక్రీట్, ఏసీలు, టీవీలు, ఫ్రిజ్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, కార్లు వంటి వస్తువులపై కూడా పన్ను తగ్గే అవకాశం ఉంది.
బీమా, సేవలపై కొత్త నిర్ణయాలు
ప్రస్తుతం బీమాపై 18% పన్ను విధిస్తున్నారు. దాన్ని 5% వరకు తగ్గించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. అవసరమైతే సున్నా శాతం వరకు తీసుకెళ్లే అవకాశముందని సమాచారం. ఇక మిగతా సేవల రంగంపై మాత్రం 18% GST ఉండేలా ప్రతిపాదన ఉంది. మరోవైపు ఆరోగ్యానికి హానికరమైన వస్తువులపై 40% వరకు ప్రత్యేక పన్ను విధించే అవకాశాన్ని కూడా కేంద్రం పరిశీలిస్తోంది.