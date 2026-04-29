Exit Poll Results 2026: ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చేశాయి.. ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎవరిది హవా? సౌత్లో విజయ్ ఎంట్రీతో మారిన లెక్కలు !
Exit Poll Results 2026: అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2026 ఎగ్జిట్ పోల్స్ విడుదలయ్యాయి. బెంగాల్లో టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య టఫ్ ఫైట్ నడుస్తుండగా, అసోంలో బీజేపీ హ్యాట్రిక్ దిశగా దూసుకుపోతోంది. తమిళనాడులో డీఎంకే హవా కనిపిస్తోంది. విజయ్ ఎంట్రీతో లెక్కలు మారాయి.
దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ.. ఐదు రాష్ట్రాల ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు ఇవే!
దేశ రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చే ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమరం ముగిసింది. ఏప్రిల్ 29న పశ్చిమ బెంగాల్ రెండో దశ పోలింగ్ పూర్తి కావడంతో అందరి కళ్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్పై పడ్డాయి. పీపుల్స్ పల్స్, యాక్సిస్ మై ఇండియా వంటి ప్రముఖ సర్వే సంస్థలు ఓటర్ల నాడిని పట్టుకుని అంచనాలను విడుదల చేశాయి. మే 4న అధికారిక ఫలితాలు రానున్న తరుణంలో, ఈ అంచనాలు రాజకీయ వర్గాల్లో పెను సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
అస్సాంలో 'హిమంత' మ్యాజిక్.. బీజేపీ క్లీన్ స్వీప్
ఈ ఎన్నికల్లో అత్యంత స్పష్టమైన తీర్పు అస్సాం నుంచి రాబోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ నాయకత్వంలో బీజేపీ మరోసారి విజయదుందుభి మోగించబోతోంది. యాక్సిస్ మై ఇండియా అంచనా ప్రకారం, 126 స్థానాలున్న అస్సాంలో బీజేపీ కూటమి ఏకంగా 88 నుంచి 101 సీట్లను కైవసం చేసుకోనుంది. కాంగ్రెస్ కేవలం 15-36 సీట్లకే పరిమితం కానుంది. అస్సాం ఓటర్లు అభివృద్ధి, స్థిరత్వానికి పట్టం కట్టారని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
2. బెంగాల్ పీఠం ఎవరిది? దీదీ-మోదీ మధ్య హోరాహోరీ!
అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తున్న పశ్చిమ బెంగాల్లో ఫలితాలు అత్యంత ఉత్కంఠగా ఉండబోతున్నాయి. ఇక్కడ సర్వే సంస్థల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే ప్రకారం మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ 177-187 స్థానాలతో అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోనుంది. అయితే, 'పీ మార్క్' సర్వే మాత్రం బీజేపీకి 152-175 సీట్లు వస్తాయని, అక్కడ కాషాయ జెండా ఎగరడం ఖాయమని జోస్యం చెప్పింది. మహిళా ఓటర్ల భారీ పోలింగ్ ఎవరిని గట్టెక్కిస్తుందనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.
3. తమిళనాడులో స్టాలిన్ జోరు.. దళపతి విజయ్ ఎంట్రీ!
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో డీఎంకే తన పట్టును నిరూపించుకుంది. పీపుల్స్ పల్స్ అంచనా ప్రకారం డీఎంకే కూటమి 125 నుంచి 145 స్థానాలతో అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోనుంది. అయితే, ఈ ఎన్నికల్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన అంశం సినీ నటుడు విజయ్ స్థాపించిన 'టీవీకే' పార్టీ ప్రభావం. తొలి ప్రయత్నంలోనే విజయ్ పార్టీ 18 నుంచి 24 స్థానాలను గెలుచుకునే అవకాశం ఉందని సర్వేలు చెబుతుండటం విశేషం. ఏఐఏడీఎంకే 65-80 స్థానాలకు పరిమితమయ్యేలా కనిపిస్తోంది.
4. కేరళలో 'లెఫ్ట్'కి షాక్.. కాంగ్రెస్ కూటమి పుంజుకుందా?
సాధారణంగా కేరళలో ప్రతి ఐదేళ్లకోసారి అధికారం మారుతుంటుంది. గత ఎన్నికల్లో పినరయి విజయన్ ఆ సెంటిమెంట్ను బ్రేక్ చేశారు. కానీ ఈసారి యూడీఎఫ్ (కాంగ్రెస్ కూటమి) బలంగా పుంజుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 140 స్థానాలకు గాను యూడీఎఫ్ 75-85 స్థానాలు సాధించి అధికారం చేపట్టే అవకాశం ఉందని పీపుల్స్ పల్స్ తెలిపింది. అధికార ఎల్డీఎఫ్ 55-65 స్థానాల్లోనే నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ముస్లిం, క్రైస్తవ మైనారిటీలు కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గు చూపడం ఇక్కడ కీలక మలుపుగా మారింది.
5. పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీయే.. మైనారిటీ ఓట్లు ఎటు?
చిన్న రాష్ట్రమైన పుదుచ్చేరిలో కూడా ఎన్డీయే తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోనుంది. ఎన్ఆర్సీ-బీజేపీ కూటమి 16-19 స్థానాల్లో విజయం సాధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు అంచనాలు వెలువడ్డాయి. కాంగ్రెస్ కూటమి 10-12 స్థానాలతో ప్రతిపక్షంలో కూర్చోనుంది. అత్యధికంగా 89 శాతం పోలింగ్ నమోదు కావడం ఇక్కడ విశేషం.
ఎగ్జిట్ పోల్స్ లెక్కలు చూస్తుంటే.. అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో బీజేపీకి తిరుగులేదనిపిస్తోంది. దక్షిణాదిలో తమిళనాడులో డీఎంకే బలంగా ఉండగా, కేరళలో యూడీఎఫ్ పై చేయి సాధించేలా ఉంది. అయితే బెంగాల్ యుద్ధం మాత్రం మే 4న కౌంటింగ్ చివరి రౌండ్ వరకు ఉత్కంఠ రేపడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.