Elections: దేశ రాజకీయాలు షేక్ కానున్నాయా.? 90 శాతం ఓటింగ్ అంటే మాములు విషయం కాదు
Elections: దేశ రాజకీయాల్లో కీలకమైన తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు భారీగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చారు. అంచనాలకు మించి ప్రజలు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడంతో రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ రికార్డు స్థాయి పోలింగ్ నమోదైంది.
తమిళనాడులో ఒకే దశలో పోలింగ్ పూర్తి
తమిళనాడులోని మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించారు. సాయంత్రానికి పోలింగ్ శాతం గణనీయంగా పెరిగి చివరికి 84%కు పైగా నమోదైంది. గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఈసారి ఓటర్ల స్పందన మరింత పెరిగింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎటువంటి పెద్ద అంతరాయాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఎన్నికల ప్రక్రియ సాగింది.
పశ్చిమ బెంగాల్లో దశల వారీగా ఎన్నికలు
పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం 294 స్థానాలు ఉండగా, ఎన్నికలను రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. మొదటి దశలో 152 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ పూర్తయింది. రెండో దశలో మిగిలిన 142 స్థానాలకు ఏప్రిల్ 29న ఓటింగ్ జరగనుంది. తొలి దశలోనే దాదాపు 92% పోలింగ్ నమోదు కావడం విశేషం.
బెంగాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
పశ్చిమ బెంగాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా ముర్షిదాబాద్ జిల్లాలో పేలుడు ఘటనతో పాటు రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. కొన్ని చోట్ల పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. అయినప్పటికీ, మొత్తం మీద పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగింది.
ప్రధాన పార్టీల మధ్య గట్టి పోటీ
ఈ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య పోటీ తీవ్రంగా మారింది. ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మరోసారి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుండగా, బీజేపీ తొలిసారి రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని దక్కించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇదే సమయంలో తమిళనాడులో డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే కూటమి, అలాగే కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన నటుడు విజయ్ పార్టీ మధ్య పోటీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
ఫలితాలపై ఉత్కంఠ
ఈ రెండు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4న వెల్లడించనున్నారు. అధిక పోలింగ్ శాతం ఏ పార్టీకి లాభం చేకూరుస్తుందన్న అంశంపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉండబోతుందో అన్న ఉత్కంఠ దేశవ్యాప్తంగా నెలకొంది.