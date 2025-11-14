బిహార్ అయిపోయింది నెక్ట్స్ టార్గెట్ అదే.. మరో రాష్ట్రంపై కన్నేసిన బీజేపీ
Bihar Elections: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ కూటమి స్పష్టమైన ఆధిపత్యం దిశగా దూసుకెళ్తోంది. బీజేపీ స్వయంగానే మెజారిటీ సీట్లను సొంతం చేసుకుంటోంది. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న బెంగాల్ ఎన్నికలకు ఈ విజయం బూస్ట్ ఇవ్వనుందా.?
బీహార్ ఫలితాలతో బీజేపీకి కొత్త ఉత్సాహం
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో NDA స్పష్టమైన ఆధిక్యం సాధించడంతో బీజేపీ నాయకులు ఈ విజయాన్ని భారీ రాజకీయ సంకేతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ ఫలితం NDAపై ప్రజల నమ్మకాన్ని చూపిందని బీజేపీ ఐటీ సెల్ అధికారి అమిత్ మాల్వీయ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ప్రభావం వచ్చే 2026 బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా కనిపిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
యువత, మహిళలకు చేసిన పనులే విజయానికి కారణం
అమిత్ మాల్వీయ ఈ విషయమై మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర–రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసిన కార్యక్రమాల వల్లే బిహార్లో విజయం సాకారమైందన్నారు. యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు, మహిళలకు వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు సహాయం అందించడం వంటి చర్యలు ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంచాయని అన్నారు. బీహార్ సీఎం నితీశ్ కుమార్ నాయకత్వం కూడా NDAకి బలంగా పనిచేసిందన్నారు.
లాలూ ప్రసాద్ పాలనతో పోల్చితే భారీ మార్పు
మాల్వీయ ప్రకారం బీహార్ అభివృద్ధి గత పదిహేడు సంవత్సరాల్లో వేగం అందుకుందని, లాలూ ప్రసాద్ పదవిలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రం ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు గుర్తుంచుకున్నారని అన్నారు. NDA పాలన రాష్ట్ర పురోగతిని వేగవంతం చేసిందని ఆయన తెలిపారు.
బెంగాల్లో బీజేపీ బలహీన పార్టీ కాదు
మమతా బెనర్జీ బలమైన నాయకురాలు అన్న అభిప్రాయాన్ని మాల్వీయ తప్పుబట్టారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ మూడు సీట్ల నుంచి 77 సీట్లకు ఎదిగిందని గుర్తుచేశారు. లోక్సభ–విధానసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓటు శాతం స్థిరంగా ఉందని అన్నారు. బెంగాల్లో పార్టీ నిలకడగా ఎదుగుతోందని, తక్కువ అంచనా వేయొద్దని స్పష్టం చేశారు.
బెంగాల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతోంది
సందేశఖాళీ ఘటన, RG కార్ సమస్య, మాల్దా–ముర్షిదాబాద్లో కలహాలు వంటి సంఘటనలు మమతా ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో కోపం పెంచాయని మాల్వీయ అన్నారు. రాష్ట్రంలో హింసాత్మక వాతావరణం కొనసాగుతుండటంతో ప్రజలు భయంలేకుండా ఓటు వేసే పరిస్థితి రావడం పెద్ద సవాలు అవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. "బెంగాల్ ప్రజలు మార్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు" అని మాల్వీయ వ్యాఖ్యానించారు.