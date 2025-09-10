మీ ఆధార్ కార్డులో మార్పులుచేర్పులు చేయాలనుకుంటున్నారా..? ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా?
ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీని మార్చడానికి సమీప ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఫారమ్ను పూరించి, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను సమర్పించాలి. ఆధార్ మార్పు కోసం ఎంత చెల్లించాలో చూద్దాం.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
ఆధార్ అప్ డేట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది?
భారతీయుల ముఖ్య గుర్తింపు కార్డు అయిన ఆధార్ కార్డు (UIDAI జారీ చేసినది) బ్యాంక్, ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రయాణం, డిజిటల్ ధృవీకరణ వంటి అనేక ప్రదేశాలలో అవసరం. అందువల్ల ఇందులో సమాచారం మరీముఖ్యంగా పేరు, పుట్టిన తేదీ (DOB), అడ్రస్ వంటి సమాచారం సరైనది కావడం చాలా ముఖ్యం. ప్రస్తుతం UIDAI పుట్టిన తేదీని సవరించే ప్రక్రియను సులభతరం చేసింది.. కానీ దీన్ని ఆన్లైన్లో చేయలేము. నేరుగా కేంద్రంలోనే చేయాలి.
ఆధార్ కార్డు ఎలా అప్ డేట్ చేయాలి?
పుట్టిన తేదీని మార్చాలంటే సమీప ఆధార్ నమోదు/అప్డేట్ కేంద్రానికి వెళ్లాలి. అక్కడ లభించే ఆధార్ అప్డేట్/కరెక్షన్ ఫారమ్ను పూరించాలి. దానికి పాస్పోర్ట్, జనన ధృవీకరణ పత్రం, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు వంటి DOB రుజువు పత్రాలు జతచేయాలి. తర్వాత మీ బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత 14 అంకెల URN (అప్డేట్ అభ్యర్థన సంఖ్య) రసీదు ఇవ్వబడుతుంది.
ఆధార్ లో ఆ డిటెయిల్స్ ఇక ఆన్లైన్ లో మార్చలేం..
దీని ద్వారా మీ దరఖాస్తును ట్రాక్ చేయవచ్చు. ఒక అప్డేట్కు రూ.50 ఖర్చు వసూలు చేస్తారు. గతంలో UIDAI ఆన్లైన్లో DOB, పేరు వంటి వివరాలను సవరించడానికి అనుమతించేది. కానీ ఇప్పుడు, చిరునామా మార్పు మాత్రమే ఆన్లైన్లో (MyAadhaar పోర్టల్) చేయవచ్చు. పేరు, లింగం, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలను తప్పనిసరిగా కేంద్రంలో మాత్రమే సవరించాలి.
పుట్టిన తేదీ సవరణ కోసం ఆమోదించబడిన డాక్యుమెంట్లు:
ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జనన ధృవీకరణ పత్రం, పాస్పోర్ట్, కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు, గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం/బోర్డు జారీ చేసిన మార్కుల జాబితా, పెన్షన్ ఆర్డర్ (పెన్షన్ చెల్లింపు ఆర్డర్).
ఆధార్ కార్డ్ లో డేట్ ఆఫ్ భర్త్ ఎన్నిసార్లు మార్చవచ్చు?
ముఖ్యంగా UIDAI నిబంధనల ప్రకారం DOBని ఒకసారి మాత్రమే సవరించవచ్చు. మళ్ళీ మార్చాలంటే UIDAI ప్రాంతీయ కార్యాలయం ద్వారా మినహాయింపు-నిర్వహణ ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే చేయాలి. దానికోసం, సరైన కారణం, చెల్లుబాటు అయ్యే డాక్యుమెంట్లను సమర్పించాలి. డాక్యుమెంట్లు లేకుండా ఎటువంటి మార్పులు అనుమతించబడవు.