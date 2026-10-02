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- Tatvam Movie Review: తత్వం మూవీ రివ్యూ.. నయా మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?
Tatvam Movie Review: తత్వం మూవీ రివ్యూ.. నయా మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?
దినేష్ తేజ్, దష్విక కె జంటగా నటించిన చిత్రం `తత్వం`. మర్డర్ మిస్టరీ అంశాలతో సాగే ఈ చిత్రం నేడు శుక్రవారం విడుదలైంది. మరి మిస్టరీ ఎంగేజ్చేసిందా? తత్వం బోధపడిందా అనేది రివ్యూలో చూద్దాం.
తత్వం మూవీ రివ్యూ
క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ప్రేక్షకుల్లో ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమైన ఆదరణ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హత్య వెనుక ఉన్న అసలు నిజాన్ని తెలుసుకునే క్రమంలో వచ్చే ట్విస్టులు, అనుమానాలు, ఉత్కంఠ ప్రేక్షకులను చివరి వరకు కూర్చోబెడతాయి. అలాంటి మర్డర్ మిస్టరీ కథకు తాత్విక, ఆధ్యాత్మిక అంశాలను జోడిస్తూ తెరకెక్కిన చిత్రమే ‘తత్వం’. దినేష్ తేజ్, దష్విక.కె జంటగా నటించిన ఈ సినిమాకు అర్జున్ కోలా దర్శకత్వం వహించారు. శీమకుర్తి వంశీ కృష్ణ, శ్వేత పసుపులేటి నిర్మించారు. నేడు శుక్రవారం( అక్టోబర్ 2న) ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ సినిమా కథ, కథనం, నటీనటుల ప్రదర్శన ఎలా ఉన్నాయి? మర్డర్ మిస్టరీగా ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంది? అనేది రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
తత్వం మూవీ కథ ఇదే
కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తూ ఎస్సై కావాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతుంటాడు కళ్యాణ్ (దినేష్ తేజ్). ఎస్సై పరీక్ష ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో పెళ్లి చూపుల కోసం రామాపురం గ్రామానికి వెళ్తాడు. అక్కడ సౌమ్య (దష్విక)ను చూసిన మొదటి చూపులోనే ఇష్టపడతాడు. అయితే అదే గ్రామంలో మూర్తి, నాగమణి అనే దంపతులు దారుణ హత్యకు గురవుతారు. వారికి మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న సుధ అనే కుమారుడు ఉంటాడు. తల్లిదండ్రులను సుధనే హత్య చేశాడని అనుమానించిన గ్రామస్థులు అతడిపై దాడికి దిగుతారు. ఈ కేసు పోలీస్ స్టేషన్కు చేరడంతో దర్యాప్తు బాధ్యత కళ్యాణ్పై పడుతుంది. పెళ్లి చూపుల కోసం వచ్చిన అతడికి అనుకోకుండా ఓ జంట హత్య కేసును ఛేదించే బాధ్యత ఎదురవుతుంది. అయితే దర్యాప్తు సాగుతున్న కొద్దీ అనేక అనుమానాలు తెరపైకి వస్తాయి. సుధ నిజంగానే హంతకుడా? ఈ హత్యల వెనుక మరేదైనా రహస్యం ఉందా? కళ్యాణ్ తెలుసుకున్న నిజాలేంటి? చివరకు సౌమ్యతో అతడి పెళ్లి జరుగుతుందా? లేదా? అన్నది తెరపై చూడాల్సిందే.
తత్వం మూవీ ఎలా ఉందంటే(విశ్లేషణ)
మర్డర్ మిస్టరీ నేపథ్యంలో ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా, అవి ఎంగేజ్ చేస్తాయి. కానీ వాటికి కావాల్సింది చూస్తున్నంతసేపు కథనం ఎంగేజింగ్గా సాగాలి. ట్విస్ట్ లు, టర్న్ లతో సాగితే ఆడియెన్స్ థ్రిల్ అవుతారు. ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలా ఫీల్ని ఇచ్చిన చిత్రాలు చాలా వరకు సక్సెస్ అవుతాయి. లేదంటే షెడ్డుకి వెళ్లాల్సిందే. ఆ విషయంలో తత్వం కొంత వరకు బెటర్ అని చెప్పొచ్చు. ‘తత్వం’ను సాధారణ మర్డర్ మిస్టరీగా కాకుండా మనిషి ఆలోచనలు, నమ్మకాలు, నిజం, చైతన్యం వంటి అంశాలను ప్రశ్నించే కథగా తెరకెక్కించే ప్రయత్నం చేశారు. ఒకవైపు పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్, మరోవైపు తాత్విక ఆలోచనలను కలిపి కథను నడిపించారు. ముఖ్యంగా సుధ పాత్ర ద్వారా ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తనను బట్టి అతడిని నేరస్థుడిగా నిర్ణయించడం ఎంతవరకు సరైనదనే ప్రశ్నను లేవనెత్తారు. కళ్యాణ్ దర్యాప్తు, గ్రామస్థుల అనుమానాలు, అసలు నేరస్థుడిని గుర్తించే ప్రయత్నం కథలో ఆసక్తిని పెంచుతాయి. అయితే ఈ ఆసక్తిని ప్రేక్షకుల్లో చివరి వరకు కొనసాగించడంలో కథనం మరింత వేగంగా సాగాల్సింది. కొన్ని సన్నివేశాలు నెమ్మదిగా సాగడంతో సినిమా కాస్త ల్యాగ్ అయిన భావన కలుగుతుంది. క్రైమ్, మిస్టరీతో పాటు తాత్విక అంశాలు కూడా ఉండటంతో ప్రతి ప్రేక్షకుడికి కథనం ఒకే స్థాయిలో కనెక్ట్ కాకపోవచ్చు. ‘తత్వం’ ఒక మర్డర్ మిస్టరీకి తాత్విక ఆలోచనలను జోడించిన ప్రయత్నం. ఆసక్తికరమైన హత్య కేసు, అనుమానాలు, నిజానిజాల అన్వేషణ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణలు. అయితే నెమ్మదిగా సాగే కథనం కొంత నిరాశ కలిగిస్తుంది. క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్తో పాటు ఆధ్యాత్మిక, తాత్విక అంశాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఓసారి చూడదగిన అనుభూతిని అందిస్తుంది.
తత్వం మూవీ ఆర్టిస్ట్ లు, టెక్నీషియన్లు ఎలా చేశారంటే?
కళ్యాణ్ పాత్రలో దినేష్ తేజ్ తనదైన నటనతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. సాధారణ కానిస్టేబుల్గా మొదలై క్లిష్టమైన హత్య కేసును ఛేదించే పోలీస్గా ఆయన పాత్రలో పరిణామం కనిపిస్తుంది. సౌమ్యగా దష్విక తన పాత్రకు న్యాయం చేశారు. మూర్తి, నాగమణి, సుధ పాత్రల్లో కనిపించిన ఇతర నటీనటులు కూడా కథకు అవసరమైన సహకారం అందించారు. మిగిలిన పాత్రధారులు ఓకే అనిపించారు.
దర్శకుడు అర్జున్ కోలా క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్కు ఆధ్యాత్మిక, తాత్విక అంశాలను జోడించడం ద్వారా భిన్నమైన కథను చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. హత్య వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని క్రమంగా బయటపెట్టే విధానం ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. అయితే స్క్రీన్ప్లేలో వేగం, కొన్ని సన్నివేశాల ఎడిటింగ్పై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాల్సింది. నిర్మాణ విలువలు కథకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి. కెమెరా పనితనం బాగుంది. విజువల్స్ రిచ్గా ఉన్నాయి. నిర్మాణ విలువలకు కొదవ లేదు. అలాగే ఎడిటింగ్ పరంగా మరికొంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సింది. చైతన్య భరద్వాజ్ మ్యూజిక్ ఓకే అనిపించింది. ఆర్ఆర్ బాగుంది.
కన్క్లూజన్
మర్డర్ మిస్టరీ చిత్రాలను ఇష్టపడేవారికి నచ్చే మూవీ అవుతుంది. వారికే తత్వం బోధపడుతుంది.
రేటింగ్: 2.5/5