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- Katakatala Rudraiah Review: కృష్ణ మీద కోపంతో కృష్ణంరాజుకు నిర్మాత అవకాశం.. బ్లాక్బస్టర్ను సూపర్ స్టార్ ఎలా మిస్ అయ్యాడు? కటాకటాల రుద్రయ్య' రివ్యూ..
Katakatala Rudraiah Review: కృష్ణ మీద కోపంతో కృష్ణంరాజుకు నిర్మాత అవకాశం.. బ్లాక్బస్టర్ను సూపర్ స్టార్ ఎలా మిస్ అయ్యాడు? కటాకటాల రుద్రయ్య' రివ్యూ..
Katakatala Rudraiah Review: తెలుగు సినిమా రంగంలో కొన్ని చిత్రాలు ప్రేక్షకులను కేవలం వినోదంతో అలరించడమే కాకుండా, ఒక నటుడి ఇమేజ్ను శాశ్వతంగా ముద్ర వేస్తాయి. అలాంటి అపురూపమైన యాక్షన్ సినిమాల్లో 'కటాకటాల రుద్రయ్య' ఒకటి.
కృష్ణంరాజు రెబల్ స్టార్ గా మారిన మూవీ..
టాలీవుడ్ గర్వించదగిన నటుడు రెబెల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు హీరోగా, దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా 'కటాకటాల రుద్రయ్య'. 1978లో విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక సంచలనంగా నిలిచింది. ఆ కాలంలో ఈ సినిమా సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. మాస్ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాకు నీరాజనం పట్టారు. ఈ మూవీతోనే కృష్ణంరాజు 'రెబెల్ స్టార్'గా పూర్తిగా మారిపోయారు.
కటాకటాల రుద్రయ్య కథ విషయానికి వస్తే...
సమాజంలో జరిగే అన్యాయాలు, అక్రమాలు, దోపిడీలను ఎదిరించే ఒక నిర్భయమైన యువకుడి కథే 'కటాకటాల రుద్రయ్య'. రుద్రయ్య (కృష్ణంరాజు) చిన్నతనం నుంచే అన్యాయాన్ని సహించలేని స్వభావం ఉన్నవాడు. సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులు, రాజకీయ నాయకులు, స్వార్థపరులైన ప్రతినాయకులు పేద ప్రజలను పీడిస్తుంటే రుద్రయ్య వారిపై తిరుగుబాటు చేస్తాడు.
ఈ క్రమంలో చట్టాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల అతనికి కోర్టు జైలు శిక్ష విధిస్తుంది. 'కటాకటాల' (జైలు ఊచలు) వెనుక ఉన్నప్పటికీ, రుద్రయ్య ఆలోచనలు, ఆశయం ఎప్పుడూ పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసమే పరితపిస్తుంటాయి. ఈ కథలో జయసుధ, జయచిత్ర పాత్రలు రుద్రయ్య జీవితంలోకి ఎందుకు ప్రవేశించాయి? విలన్ల ఆట కట్టించడానికి రుద్రయ్య జైలు నుంచి బయటికి వచ్చి ఎలాంటి సాహసాలు చేశాడు? చివరికి న్యాయం ఎలా గెలిచింది? అనేదే ఈ చిత్ర అసలుససలు కథ.
సినిమా ఎలా ఉంది? నటీనటుల సంగతేంటి?
ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆయువుపట్టు కృష్ణంరాజు నటన. ఆయన అప్పట్లో పోషించిన రుద్రయ్య పాత్ర ఆయన కెరీర్లోనే మైలురాయిగా నిలిచింది. రాయలసీమ యాసలో డైలాగులు చెప్పడం, ఆయన గంభీరమైన బాడీ లాంగ్వేజ్, ఫైటింగ్ సీన్లలో ఆయన చూపిన పవర్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లలో ఈలలు వేయించేలా చేశాయి. 'రెబెల్ స్టార్' అనే బిరుదుకు ఈ చిత్రం వందశాతం న్యాయం చేసింది. యాక్షన్ హీరోగా కృష్ణంరాజును మరింత ఎత్తుకు నిలబెట్టింది ఈ మూవీ.
అప్పటి హీరోయిన్లు జయసుధ, జయచిత్ర ఇద్దరూ ఈ సినిమాలో మంచి పాత్రల్లో నటించారు. నటనకు అవకాశం ఉన్న పాత్రలు కావడంతో రెచ్చిపోయి నటించారు. కేవలం గ్లామర్కే పరిమితం కాకుండా, తమ అద్భుతమైన నటనతో కథను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. వీరితో పాటు మరో కీలక పాత్రలో నటించిన రామకృష్ణ కూడా ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇక రావు గోపాలరావు, కైకాల సత్యనారాయణ, ప్రభాకర్ రెడ్డి వంటి దిగ్గజ నటులు విలనిజంలో తమదైన ముద్ర వేశారు. వారి డైలాగ్ డెలివరీ, హావభావాలు సినిమా స్థాయిని మరింత పెంచాయి.
దర్శకత్వం & స్క్రీన్ప్లే
దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. సమాజంలోని లోపాలను, రాజకీయ నాయకుల మోసాలను ఎత్తిచూపడంలో ఆయన సిద్ధహస్తులు. ఈ చిత్రంలో కమర్షియల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు ఒక బలమైన సామాజిక సందేశాన్ని మేళవించి చూపించారు. స్క్రీన్ప్లే ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా వేగంగా సాగుతుంది. ప్రతి సన్నివేశం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసేలా ఉంటుంది.
ప్రాణం పోసిన సంగీతం..
జె.వి. రాఘవులు అందించిన సంగీతం ఈ సినిమా విజయానికి మరో ప్రధాన కారణం. చిత్రంలోని పాటలు అప్పట్లో ట్రెండ్సెట్టర్గా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా మాస్ బీట్స్, ఫోక్ ట్యూన్స్, ఎమోషనల్ సాంగ్స్ శ్రోతలను ఎంతగానో అలరించాయి. నేపథ్య సంగీతం (BGM) సినిమాలోని యాక్షన్ సీన్లను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది. సినిమాటోగ్రఫీ మరియు ఎడిటింగ్ నాటి కాలానికి తగినట్లుగా చాలా చక్కగా కుదిరాయి.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఈ సినిమాను ఎలా మిస్ అయ్యాడు?
ఈ మూవీని నటశేఖర కృష్ణతో చేయాలని అనుకున్నారు. కృష్ణ అప్పటికి చాలా బిజీ హీరో.. అయినప్పటికీ దాసరి చెప్పిన కథ విని వెంటనే ఓకే చెప్పారు. హీరో కృష్ణ డేట్స్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించడానికి కొన్ని రోజుల ముందు కృష్ణ.. నిర్మాత వడ్డే రమేశ్కు కబురు చేసి, ‘మీకు ఇచ్చిన డేట్స్ సమయంలోనే నేను మరో సినిమా చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే ఒక పని చేద్దాం.. ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకూ మీ సినిమాకు పనిచేస్తా. వేరే వాళ్లకు ఒకటి నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకూ షూటింగ్ చేస్తా. మీకు ఓకేనా’ అని అడిగారట. అయితే.. ఈ ప్రతిపాదనకు వడ్డే రమేష్ ఒప్పుకోలేదు. 'నేను వేరే ఏర్పాట్లు చేసుకుంటా’ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వచ్చేశారట.
ఇక, కృష్ణ ఇంటికి వెళ్లే దారిలోనే కృష్ణంరాజు ఇల్లు ఉంది. దీంతో సరాసరి అక్కడికి వెళ్లారు. ఆయన, కృష్ణంరాజు మంచి స్నేహితులు కావడంతో ‘నా కటాకటాల రుద్రయ్య చిత్రంలో హీరోవి నువ్వే’ అని చెప్పారట. కృష్ణంరాజు కథ వినకుండానే ఆ సినిమాకు వెంటనే ఓకే చెప్పారు.
బాక్సాఫీస్ రికార్డులు & కలెక్షన్ల సునామీ
1978లో విడుదలైన 'కటాకటాల రుద్రయ్య' బాక్సాఫీస్ వద్ద సృష్టించిన సంచలనాలు అప్పట్లో తెలుగు సినీ పరిశ్రమను విస్మయానికి గురిచేశాయి. ఈ చిత్రం విడుదలైన అన్ని కేంద్రాలలోనూ అసాధారణ వసూళ్లను సాధించింది. వి.వి.ఎస్. ప్రొడక్షన్స్ (వడ్డే రమేష్) నిర్మించిన ఈ మూవీ అప్పట్లో వచ్చిన యాక్షన్ చిత్రాల్లో ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. ఈ సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ. 18 లక్షలు కాగా, ఏకంగా రూ. 75 లక్షలకు పైగా వసూలు చేసింది. ఈ సినిమా కలెక్షన్లు అప్పట్లో సంచలన రికార్డు సృష్టించాయి.
ప్లస్ - మైనస్ పాయింట్లు
ప్లస్ పాయింట్లు:
కృష్ణంరాజు వన్-మ్యాన్ షో - ఆయన పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్.
దాసరి నారాయణరావు గ్రిప్పింగ్ డైరెక్షన్ - ఆలోచింపజేసే డైలాగ్స్.
అద్భుతమైన సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం.
జయసుధ, జయప్రదల అభినయం, రావు గోపాలరావు విలనిజం.
మైనస్ పాయింట్లు:
నాటి కాలపు సినిమాలకు తగినట్టుగా కొన్ని డ్రామా సన్నివేశాలు కొంచెం లౌడ్గా అనిపించవచ్చు (అయితే ఇది ఆ కాలపు కమర్షియల్ చిత్రాల శైలికి సరిగ్గా సరిపోతుంది).
ఫైనల్గా చెప్పాలంటే..
'కటాకటాల రుద్రయ్య' అనేది కేవలం ఒక సాధారణ మాస్ సినిమా కాదు; అది తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో రాయదగిన ఒక మైల్స్టోన్ మూవీ. యాక్షన్, సెంటిమెంట్, వినోదం, సమాజంపై తిరుగుబాటు అన్నీ సమపాళ్లలో ఉన్న ఈ సినిమా ఏ కాలంలో చూసినా ఒకేలా థ్రిల్ ఇస్తుంది. మీరు పాతకాలపు క్లాసిక్ మాస్ సినిమాలను, కృష్ణంరాజు పవర్ఫుల్ నటనను ఇష్టపడేవారైతే, 'కటాకటాల రుద్రయ్య'ను అస్సలు మిస్ కాకూడదు. ఈ సినిమా చూడాలనుకునేవారికి ప్రస్తుతం యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంది.