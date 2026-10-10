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- నగ్మా నుంచి టబు వరకు.. 50 ఏళ్లు దాటినా పెళ్లి లేకుండా, సింగిల్గా ఉంటున్న టాప్ 6 హీరోయిన్లు
నగ్మా నుంచి టబు వరకు.. 50 ఏళ్లు దాటినా పెళ్లి లేకుండా, సింగిల్గా ఉంటున్న టాప్ 6 హీరోయిన్లు
Top 6 Unmarried Actresses: సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు టాప్ హీరోయిన్లుగా ఓ వెలుగు వెలిగిన కొందరు నటీమణులు పెళ్లికి దూరంగా ఉండిపోయారు. నగ్మా నుంచి టబు వరకు.. ఇప్పటికీ సింగిల్గా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఆ ఆరుగురు హీరోయిన్లు ఎవరో చూద్దాం.
పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు
సినిమాలో హీరోయిన్లు అంటే అందం, కీర్తి, అభిమానుల ప్రేమ అన్నీ ఉంటాయి. తెరపై వాళ్లను చూసి, అలాంటి అమ్మాయి భార్యగా రావాలని ఫ్యాన్స్ కలలు కంటారు. కానీ, నిజ జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదా ఒంటరిగా ఉండాలా అనేది వాళ్ల వ్యక్తిగత ఇష్టం.
సౌత్ సినిమాలో తమకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కొందరు హీరోయిన్లు పెళ్లి చేసుకోకుండా తమకు నచ్చిన జీవితాన్ని ఎంచుకున్నారు. కొందరు నటనపై ఫోకస్ చేస్తే, మరికొందరు కుటుంబం, ఆధ్యాత్మికత వైపు మళ్లారు. అలా పెళ్లి చేసుకోకుండా సింగిల్గా ఉంటున్న ఆరుగురు హీరోయిన్ల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
నగ్మా
90వ దశకంలో సౌత్ సినిమాలో నగ్మా టాప్ హీరోయిన్. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, రజనీకాంత్, ప్రభుదేవా లాంటి స్టార్స్తో నటించిన ఆమె, 'కాదలన్', 'బాషా' సినిమాలతో సూపర్ క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత సినిమాలకు దూరమై ఇతర రంగాలపై ఫోకస్ పెట్టింది. ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉంది.
ఆమె చెల్లెలు జ్యోతిక పెళ్లి చేసుకుని ఫ్యామిలీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నా, నగ్మా మాత్రం తన వ్యక్తిగత ఇష్టాలు, ప్రజా జీవితానికే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ సింగిల్గానే ఉండిపోయింది.
టబు
తెలుగు, తమిళ, హిందీ బాషల్లో తనకంటూ ఓ స్పెషల్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంది టబు. హిందీ, తెలుగు భాషలతో పాటు తమిళంలో 'కాదల్ దేశం' సినిమాతో ఫేమస్ అయింది. అజిత్తో చేసిన 'కండుకొండైన్ కండుకొండైన్' ఆమె కెరీర్లో బెస్ట్ మూవీ. తెలుగులో నిన్నే పెళ్లాడతా లాంటి హిట్ సినిమాల్లో ఆమె నటించింది.
50 ఏళ్లు దాటినా టబు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. తన కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితానికే ఆమె ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ వస్తోంది.
కౌసల్య
90ల చివర్లో పాపులర్ అయిన హీరోయిన్లలో కౌసల్య ఒకరు. 'కాలమెల్లామ్ కాదల్ వాళ్గ' సినిమాతో తమిళ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆమె, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లోనూ నటించింది.
ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గానూ మెప్పించింది. కౌసల్య కూడా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆమెకు ఆధ్యాత్మికత మీద ఆసక్తి ఎక్కువని, అందుకే పెళ్లికి దూరంగా ఉండిపోయిందని అంటుంటారు.
శోభన
సౌత్ సినిమాలో నటన, డాన్స్తో తనకంటూ ఓ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకుంది శోభన. చిరంజీవి, మోహన్ బాబు, బాలకృష్ణ, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ లాంటి స్టార్స్తో నటించిన ఆమె, భరతనాట్య కళాకారిణిగా ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
సినిమాల్లో పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నా, శోభన తన డాన్స్కే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది. పెళ్లి చేసుకోని ఆమె, ఒక పాపను దత్తత తీసుకుని పెంచుకుంటోంది. కళ, కుటుంబం కలగలిపి తనకు నచ్చినట్లుగా జీవిస్తోంది.
ముంతాజ్
90లు, 2000ల ప్రారంభంలో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగించిన హీరోయిన్ ముంతాజ్. 'మోనిషా ఎన్ మోనాలిసా' సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆమె, స్పెషల్ సాంగ్స్తో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చుకుంది.
ఆ తర్వాత సినిమాల్లో తగ్గినా, బిగ్ బాస్ షోతో మళ్లీ ఫేమస్ అయింది. ముంతాజ్ కూడా ఇప్పటివరకు పెళ్లి చేసుకోలేదు. సింగిల్గానే తన లైఫ్ లీడ్ చేస్తోంది.
సితార
తన సహజ నటనతో సౌత్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకున్న నటి సితార. 80ల చివర్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆమె, తెలుగు, తమిళ సినిమాలతో పాపులర్ అయింది.
ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గానూ బిజీ అయింది. ఇన్నేళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సితార ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరిగానే ఉంటోంది. పాత ప్రేమ వైఫల్యమే దీనికి కారణమని వార్తలు వచ్చినా, పెళ్లి చేసుకోకూడదనేది పూర్తిగా ఆమె వ్యక్తిగత నిర్ణయం.