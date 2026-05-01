- Home
- Entertainment
- Movie Reviews
- Gaayapadda Simham Movie Review: గాయపడ్డ సింహం రివ్యూ, తరుణ్ భాస్కర్ కు ట్రంప్ అంటే ఎందుకంత కోపం?
తరుణ్ భాస్కర్ హీరోగా, ఫరియా అబ్దుల్లా ,మానస చౌదరి హీరోయిన్స్గా తెరకెక్కిన సినిమా “గాయపడ్డ సింహం”.ఈ సినిమా మే 1న థియేటర్లలో విడుదలైంది. శ్రీవిష్ణు, జెడి చక్రవర్తి, హర్షవర్ధన్, శుభలేఖ సుధాకర్, కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ మూవీ ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూద్దాం.
గాయపడ్డ సింహం కథ విషయానికి వస్తే..
కథలో ఐజి విజయ్ కాంత్ (శుభలేఖ సుధాకర్) పోలీస్ ఆఫీసర్ అశోక్ వర్ధన్ (హర్షవర్ధన్) కలిసి బ్రూటల్ ధర్మ (జెడి చక్రవర్తి)కు చెందిన సత్య లాజిస్టిక్స్ అనే అక్రమ సంస్థను మూసివేస్తారు. అదే సమయంలో విజయ్ కాంత్ తన కూతురు షాలిని (ఫరియా అబ్దుల్లా)కి ధరహస్ (తరుణ్ భాస్కర్)తో పెళ్లి నిశ్చయిస్తాడు.పెళ్లి ఏర్పాట్ల సమయంలో సత్య లాజిస్టిక్స్ నుండి ఒక పార్సిల్ రావడం కథ కీలక మలుపు తిరుగుతుంది.
ఈ సందర్భంలో షాలిని, తన తండ్రి , ధరహస్ మధ్య ముందే పరిచయం ఉందని గుర్తించి అసలు విషయం ఏమిటని అడుగుతుంది. దీంతో ఫ్లాష్బ్యాక్ ప్రారంభమవుతుంది. ధరహస్ తన ప్రేమించిన అమ్మాయిని (మానస చౌదరి) పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అమెరికా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కానీ అమెరికాకు వెళ్లగానే కొన్ని నియమాల కారణంగా తిరిగి పంపించబడతాడు.
ఈ ఘటనకు కారణం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన నియమాలేనని భావించిన ధరహస్, తన ప్రేమించిన అమ్మాయితో పాటు ఉద్యోగం కోల్పోయిన బాధతో ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని అనుకుంటాడు. దీనికోసం తన స్నేహితుడి సహాయంతో చేతబడి చేసే భైరవ్ దాస్ (శ్రీవిష్ణు)ను సంప్రదిస్తాడు. ఈ కథలో బ్రూటల్ ధర్మ పాత్ర ఎలా ప్రవేశించింది, ధరహస్ జీవితం ఎలా మారింది, అసలు సత్య లాజిస్టిక్స్ పార్సిల్లో ఏముంది వంటి అంశాలు సినిమాపై మరింత ఇంట్రెస్ట్ ను కలిగిస్తాయి.
సినిమా విశ్లేషణ
సినిమా ప్రమోషన్లలో ట్రంప్ అంశాన్ని వినియోగించడం వల్ల ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ఫస్ట్ హాఫ్లో ప్రేమకథ, అమెరికా ప్రయాణం, ట్రంప్పై ప్రతీకారం వంటి అంశాలు ప్రధానంగా చూపించారు. సెకండ్ హాఫ్లో పోలీస్ అంశాలు, ధర్మ పాత్ర, భైరవ్ దాస్ కథ ప్రధానంగా సాగుతుంది. శ్రీవిష్ణు పాత్ర గెస్ట్ రోల్గా కాకుండా సెకండ్ హీరోలా కనిపించడం విశేషం. అతని పాత్రకు ప్రత్యేకంగా కథను రూపొందించడం కొత్తగా అనిపించింది.
అయితే ఈ ప్రయోగం మెయిన్ స్టోరీని కొంతవరకు డామినేట్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది. భైరవ్ దాస్ పాత్ర ఆధారంగా భవిష్యత్తులో ప్రత్యేక సినిమా వచ్చే అవకాశం ఉందని క్లైమాక్స్ తో హింట్ ఇచ్చారు టీమ్. ట్రంప్కు సంబంధించిన సన్నివేశాలు హాస్యాన్ని అందిస్తాయి. అమెరికాకు వెళ్లాలని ఆశపడే ప్రేక్షకులకు ఈ కథ కనెక్ట్ అవుతుంది. కొన్ని చోట్ల కథ నెమ్మదిగా సాగినప్పటికీ, కామెడీ సీన్స్ కడుబుబ్బా నవ్విస్తాయి.
నటీనటుల పెర్ఫామెన్స్ ఎలా ఉందంటే?
తరుణ్ భాస్కర్ తన పాత్రలో అద్భుతమైప నటన కనబరిచాడు. శ్రీవిష్ణు మాత్రం తన ప్రత్యేక స్టైల్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి తమ పాత్రల్లో చక్కగా నటించారు. కశ్యప్ శ్రీనివాస్ కూడా ఫ్రెండ్ పాత్రలో హాస్యం పండించాడు. హర్షవర్ధన్, శుభలేక సుధాకర్ పోలీస్ పాత్రలకు సరిగ్గా సరిపోయారు. జెడి చక్రవర్తి పాత్రకు సినిమాలో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రల పరిదిమేరబాగా నటించాచరు.
సాంకేతిక అంశాలు
సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ బాగున్నాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కథకు అనుగుణంగా ఉంది. పాటలు స్పెషల్ గా ఏమీ లేవు.. సాధారణంగా అనిపిస్తాయి. ఎడిటింగ్లో కొన్ని సన్నివేశాలను కత్తిరించి ఉంటే మరింత కట్టుదిట్టంగా ఉండేది. దర్శకుడు కాశ్యప్ శ్రీనివాస్ కొత్త కథను ఆసక్తికరంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. మరీ ముఖ్యంగా సూర్య ప్రకాష్ జ్యోసుల కథ, మాటలు సినిమాకు బాగా ప్లాస్ అయ్యాయి. మంచి మెసేజ్ తో పాటు కామెడీ, ఎమోషన్స్, ట్విస్టులు కలగలిపిన కంటెంట్ ను, సాధారణ ప్రేక్షకుడికి కూడా అర్ధమయ్యే విధంగా అందించారు సూర్య ప్రకాష్ జ్యోసుల. ఫైనల్ గా నిర్మాణ విలువలు కూడా బాగున్నాయి.
ముగింపు
“గాయపడ్డ సింహం” సినిమా అమెరికా వెళ్లాలన్న ఓ వ్యక్తి కల నెరవేరకపోవడంతో అతను తీసుకున్న నిర్ణయాలు, వాటి ప్రభావం చుట్టూ తిరిగే కథ. కామెడీ, యాక్షన్, ఎమోషన్ అంశాలతో సినిమా రూపొందించబడింది. హ్యాపీగా నవ్వుకోవాలి అనుకునేవారికి గాయపడ్డ సింహం సినిమా మంచి ఆప్షన్.
రేటింగ్ 3/5