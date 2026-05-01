- Ram Charan: పెద్ది రిలీజ్ పై ట్విస్టుల మీద ట్విస్ట్, ఫైనల్ డేట్ ఇదే, మళ్లీ వాయిదా పడే అవకాశం ఉందా?
మెగా అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా ఫైనల్ రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని అభిమానులు ఎదురు చూస్తోన్న క్షణం త్వరలోనే ఉంది. తాజాగా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న పెద్ది సినిమా.. థియేటర్లలో సందడి చేయబోయేది ఎప్పుడంటే?
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' షూటింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యింది. స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ ప్రియశిష్యుడు బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. మెగా అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఫైనల్ రిలీజ్ డేట్ ను.. మూవీ టీమ్ తాజాగా ప్రకటించింది. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి పెద్ది సినిమా విడుదలవుతున్నట్టు ప్రకటించి.. ఆడియన్స్ ను సర్ప్రైజ్ చేసింది బుచ్చిబాబు టీమ్.
ఇప్పటికే రెండు సార్లు రిలీజ్ పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది పెద్ది. 2026 పొంగల్ కు రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటే.. సమ్మర్ కు పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది. అప్పటికీ షూటింగ్ కంప్లీట్ అవ్వకపోవడంతో.. సమ్మర్ బరి నుంచి కూడా తప్పుకుని జూన్ 25న ఈసినిమాను రిలీజ్ చేయాలి అనుకున్నారట చరణ్ టీమ్. కానీ ఈలోపు 4న రిలీజ్ కావల్సిన టాక్సిక్ పోస్ట్ పోన్ అవ్వడంతో.. ఈ డేట్ ను పెద్ది టీమ్ లాక్ చేసుకున్నారు. సమ్మర్ హాలిడేస్ చివరి దశలో ఉండటం.. స్కూల్స్, కాలేజీలు స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు.. ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని అంచనాతో ఈ డేట్ ను ఫిక్స్ చేశారని తెలుస్తోంది.
హైదరాబాద్లోని ఒక భారీ సెట్లో ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఒక అద్భుతమైన స్పెషల్ సాంగ్ షూట్ ను మూవీ టీమ్ పూర్తి చేయడంతో.. అధికారికంగా ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ పూర్తయ్యాయి. ఈ ఎనర్జిటిక్ సాంగ్ 'పెద్ది' చిత్రంలోని మెయిన్ హైలెట్స్ లో ఒకటిగా నిలవనుంది. మరోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా సైమల్టేనియస్ గా సాగుతున్నాయి.ఈ నెలలో ఫైనల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తూనే.. ప్రమోసన్స్ ను స్టార్ట్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పెద్ది నుంచి రిలీజ్ అయిన పోస్టర్స్, స్పెషల్ వీడియోస్ కు భారీగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మరీ ముఖ్యంగా పహిల్వాన్ గా రామ్ చరణ్ లుక్ కు అభిమానులు ఫిదా అయిపోయారు.
ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ జోడీగా బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ నటిస్తుండగా, సీనియర్ నటులు శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు, బోమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. టాప్ టెక్నికల్ టీం ఈ సినిమాకి పనిచేస్తున్నారు. ఆర్. రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ అందిస్తున్నారు. ఇంటెన్స్ యాక్షన్, స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ తో కూడిన రూరల్ స్పోర్ట్స్ కథతో రూపొందిన 'పెద్ది' హిందీతో పాటు అన్ని దక్షిణ భారత భాషలలో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఘనంగా విడుదల కానుంది.