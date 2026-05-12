ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన పాము ఇండియాదే.. ఏదో తెలుసా..?
King Cobra : ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన విషసర్పం ఇండియాదే అట. ఇది ఏకంగా 18 నుండి 20 అడుగుల పొడవు ఉంటుందట. ఇంతకూ ఈ పాము ఏది..? దీని గురించి ఆసక్తికర విషయాలేంటి తెలుసుకుందాం.
అతి పెద్ద విషసర్పం ఇదే..
World Longest Venomous : సాధారణంగా చిన్నచిన్న పాములు కనిపిస్తేనే భయపడిపోతాం.. అదే ఐదారు అడుగుల పొడవుండే నాగుపాములు వంటివాటిని చూస్తేనే ప్రాణం పోయినంత పని అవుతుంది. అలాంటిది 18 నుండి 20 అడుగుల పొడవుండే పాములను చూస్తే పరిస్థితి ఏంటి.. అక్కడే గుండె ఆగిపోయినంత పని అవుతుంది. మరి ఇంత పొడవైన పాములు ఉంటాయా..? ప్రపంచంలో అతి పొడవైన పాము ఏది..? ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
20 అడుగుల ఇండియన్ స్నేక్...
ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన విషసర్పాలు కింగ్ కోబ్రాలు. వీటిని ఇండియాలో రాచనాగు అని అంటారు. ఇది దాదాపు 18 నుండి 20 అడుగులు అంటే 5 నుండి 6 మీటర్ల పొడవు ఉంటాయి. ఇవి ప్రధానంగా ఇండియాలో కనిపిస్తుంటాయి. చైనాలో కూడా కొన్నిప్రాంతాల్లో కింగ్ కోబ్రాలు ఉంటాయి.
కింగ్ కోబ్రాలు దట్టమైన అడవుల్లో జనావాసాలకు దూరంగా ఉంటాయి. అయితే మనుషులు, ఏవైనా జంతువులకు ఎదురుపడితే బెదిరిపోయి ప్రమాదకరంగా మారిపోతాయి. ఏకంగా సగం శరీరాన్ని గాల్లోకి లేపి పడగవిప్పి భయపెడుతుంటాయి. చాలా వేగంగా కదులుతూ హటాత్తుగా దాడికి పాల్పడతాయి.
కింగ్ కోబ్రా పాములనే తినేస్తుందా..?
కింగ్ కోబ్రాలను ''ఓఫియోఫాగస్'' అంటారు... అంటే ఇవి ఇతర పాములను అహారంగా తీసుకుంటాయి. సాధారణంగా కోబ్రాలు నాగుపాములు, కొండచిలువలను అహారంగా తీసుకుంటాయి... కొన్నిసార్లు చిన్నచిన్న కోబ్రాలను కూడా తింటాయి. అందుకే కింగ్ కోబ్రాలు ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇతర పాములు కనిపించవు.
గూడు కట్టుకునే ఏకైక పాము ఇదే...
సాధారణంగా పాములు బొరియల్లో నివాసాన్ని ఏర్పర్చుకుంటాయి... అక్కడే సంతానోత్పత్తి చేస్తుంటాయి. కానీ కింగ్ కోబ్రాలు అలాకాదు... ఇవి సంతానోత్పత్తి కోసం గూడు కట్టుకుంటాయి. ప్రపంచంలో గూడు కట్టుకునే ఏకైన పాము కింగ్ కోబ్రానే.
ఎండిన ఆకులు, కొమ్మలను సేకరించి మెత్తగా ఉండేలా ఆడ కోబ్రా గూడు కట్టుకుటుంది. ఇందులో ఒకేసారి 15 నుండి 50 వరకు గుడ్లు పెడుతుంది... ఇవి పొదిగేవరకు అంటే దాదాపు 75 నుండి 100 రోజుల వరకు కాపలా కాస్తుంది... ఈ సమయంలో ఇది అహారం తీసుకోకుండా ఉంటుంది. అయితే గుడ్ల నుండి పాముపిల్లలు బయటకు వచ్చాక వాటితో కలిసి ఆడ కోబ్రా గూడును వీడుతుంది.
కోబ్రా విషం అత్యంత ప్రమాదకరం..
కింగ్ కోబ్రా అత్యంత విషపూరితమైనది... ఇది కాటు వేసిన కొద్దిసేపట్లోనే మనిషికి మరణం సంభవిస్తుంది. ఇది కాటువేస్తే విషం శరీరంలోకి చేరి నరాలపై పనిచేస్తుంది (Neurotxins)…అలాగే శ్వాసకోశ వైఫల్యానికి దారితీస్తుంది. కింగ్ కోబ్రా కాటువేశాక వెంటనే చికిత్స అందకుంటే 50 నుండి 60 శాతం చనిపోయే అవకాశాలుంటాయి. దీన్ని బట్టే ఈ పాము విషం ఎంత ప్రమాదకరమో అర్థం చేసుకోవచ్చు.